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Yenilenebilirde teşvik miktarı 38 milyar lirayı aştı

21.01.2020 11:25

Son güncelleme : 21.01.2020 11:25
Türkiye`de geçen yıl yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üreten santrallere 38 milyar 36 milyon 854 bin 434 lira teşvik desteği verildi.



AA

Enerji portföyündeki yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarını  maksimum seviyede kullanmak isteyen Türkiye, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını  Destekleme Mekanizması (YEKDEM) kapsamında rüzgar, hidroelektrik, jeotermal,  biyokütle ve güneş enerjisi kaynaklarından elde edilen elektriğe kilovatsaat  başına alım garantisi uyguluyor.

Mekanizma kapsamında elektriğin kilovatsaatine, rüzgar ve  hidroelektrik için 7,3 dolar/cent, jeotermal için 10,5 dolar/cent, biyokütle ve  güneş için de 13,3 dolar/cent teşvik veriliyor. Bu teşvikler yerli ekipman  kullanımına göre ufak çapta değişiklikler gösterebiliyor.

AA muhabirinin Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerinden  yaptığı derlemeye göre, 2019'da YEKDEM kapsamındaki teşviklerden toplam kurulu  gücü 20 bin 921 megavatı bulan 777 santral yararlandı.

Söz konusu santrallere geçen yıl toplam 38 milyar 36 milyon 854 bin  434 lira teşvik ödemesi yapıldı. Bu miktarın 7 milyar 346 milyon 423 bin 726  liralık bölümü lisanssız elektrik üretim yapan santrallere tahsis edildi.

Geçen yıl YEKDEM kapsamındaki santraller toplam 76 milyon 670 bin 293  megavatsaat elektrik üretti. Bunun 66 milyon 839 bin 444 megavatsaati lisanslı  elektrik üretim santrallerinden, 9 milyon 830 bin 849 megavatsaati de lisanssız  elektrik üretim santrallerinden karşılandı.

Destek sağlanan yenilenebilir enerjiden elektrik üretimi yapan  elektrik santrallerinin listesi her yıl güncelleniyor. Bu yıl 21 bin 877 megavat  kurulu güce sahip 818 tesisten elektrik alımı yapılacak. Söz konusu santrallerden  2020'de 82 milyar 527 milyon kilovatsaat elektrik üretilmesi hedefleniyor.




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