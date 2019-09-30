Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Yeni Ekonomi Programı`nda sorunlar doğru tespit ve teşhis edilerek, gerçekçi tedbirler ortaya konulmuş" ifadelerini kullandı.
`YEP`te gerçekçi tedbirler ortaya konulmuş`
30.09.2019 13:16
Son güncelleme : 30.09.2019 13:16
AA
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu yazılı açıklamasında, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından ilan edilen Yeni Ekonomi Programı'na (YEP) ilişkin değerlendirmede bulundu.
Programda, ekonomideki hassasiyetlerin dikkate alındığını belirten Hisarcıklıoğlu, Türkiye'yi 2023'e hazırlayacak bir yol haritasının ve yeni bir ekonomik modelin hazırlandığını bildirdi.
Hisarcıklıoğlu, yeniden yüksek büyümenin hedeflenmesinin özel sektöre heyecan ve moral verdiğini vurgulayarak, "Planlanan adımların ekonomide bir sıçrama tahtası işlevi göreceğini, böylece güçlü ve istikrarlı büyüme sürecine geçiş sağlayacağını düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Hisarcıklıoğlu, programla reel sektörü, KOBİ'leri, üreticileri ve yatırımları destekleme yönündeki adımların devam edecek olmasını da memnuniyetle karşıladıklarını kaydetti.
Programın, geleceği daha net görmelerini ve ekonomik aktiviteye ivme sağlayacağına inandığını belirten Hisarcıklıoğlu, "YEP'te sorunlar doğru tespit ve teşhis edilerek, gerçekçi tedbirler ortaya konulmuş. Bizler de Türk iş dünyası olarak ülkemizin hedefleri doğrultusunda tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
13:00105.440
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 288,20
|Açılış
|: 105.700
|
|Önceki Kapanış
|: 105.152
|
105.834
En Düşük
105.056
13:005,6559
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0171
|Açılış
|: 5,6480
|
|Önceki Kapanış
|: 5,6690
|
5,6776
En Düşük
5,6380
13:006,1807
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0277
|Açılış
|: 6,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1990
|
6,2132
En Düşük
6,1691
13:00270,25
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -2,83
|Açılış
|: 270,25
|
|Önceki Kapanış
|: 273,08
|
273,55
En Düşük
269,80