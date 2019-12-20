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Yılbaşı gelmeden kredisi geldi

20.12.2019 11:21

Son güncelleme : 20.12.2019 11:21
Yılbaşı dolayısıyla müşterilerinin artan nakit ihtiyaçlarını karşılamak üzere çeşitli kampanyalar düzenleyen bankalar, birbirinden farklı vade, faiz oranı ve ödeme seçenekleriyle kredi kullanma imkanı sunuyor.



AA

Yılbaşı alışverişi, tatil masrafı, ulaşım giderleri ve diğer  ihtiyaçlar nedeniyle daha fazla nakde ihtiyaç duyan tüketiciler, cazip kredi  fırsatlarını araştırmaya ve bankalara yönelmeye başladı.

Merkez Bankası'nın politika faizini son 4 toplantıda 1200 baz puan  indirmesiyle,tüketici kredilerinde de faiz oranları düştü. Geçen yılbaşında yüzde  2'nin altında olan ihtiyaç kredileri, bir yılının ardından yüzde 0,98'e kadar  geriledi.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, yılbaşı kredilerinde  maliyetler, başta faiz oranı olmak üzere tahsis ücreti, vade, kredi tutarı ve  ödeme seçeneklerine göre değişiklik gösterebiliyor. Bankalar, yeni yıl  dolayısıyla düzenledikleri kredi kampanyalarında tüm kesimlere özel fırsatlar  sunuyor.

5 YILA KADAR VADE

Alternatif Bank, yeni yıla girmeye sayılı günler kala düzenlediği  kampanyayla müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılamalarına destek olmak amacıyla  Yılbaşı Kredisi sunuyor.

Yılbaşı Kredisi'ni kullanmak isteyenler yüzde 1,04'ten başlayan faiz  oranları ve 60 aya varan vadelerden yararlanabilecek.

80 BİN TL'YE KADAR LİMİT

DenizBank, yeni yıla özel ihtiyaç kredisi kapsamında yüzde 0,99'dan  başlayan faiz oranlarıyla 60 aya varan vade seçenekleri sunuyor.

Kredi limiti 80 bin TL'ye kadar olan Yılbaşı Kredisi'ne şubeye  gitmeden kullanma imkanı sunuluyor. Tüketiciler, cep telefonundan, "YENIYIL"  yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını 3280'e SMS atarak başvuru işlemini  başlatabilecek ya da başvuru formunu doldurabilecek.

60 AYA KADAR VADE

Garanti BBVA'nın, "Yeni Yıl Kredisi" kampanyasıyla, çalışan, esnaf ve  emekliler yüzde 0,99'dan başlayan faiz oranlarıyla 60 aya kadar vadeyle kredi  kullanabilecek. Kampanya 31 Aralık'a kadar geçerli olacak.

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Akten, "2020’yi  karşılarken, çalışan, esnaf ve emekli tüm müşterilerimizin yeni yıla diledikleri  gibi hazırlanabilmesi, artan ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için uygun faiz ve  vadelerde, hızlı ve kolay bir şekilde alabilecekleri Yeni Yıl Kredisi'ni  hazırladık. Kredi kullanmak isteyen müşterilerimiz Garanti BBVA mobil ve  internetten başvuranlar, şubeye gitmeden hızlı ve kolayca başvuru yapabiliyor.  Kredi tutarı anında müşterimizin hesabına yatırılıyor. Şubelerimize yapılan  başvurularda ise sadece nüfus cüzdanı yeterli oluyor." değerlendirmelerinde  bulundu.

3 AY ERTELEME İMKANI

QNB Finansbank, yılbaşına özel günde 15 TL'den başlayan taksitlerle 15  bin TL ihtiyaç kredisi imkanı sunuyor. 3 ay taksit erteleme imkanı sağlanan  ihtiyaç kredisinde aylık yüzde 0,99 olan faiz oranı, müşteri özelinde değişiklik  gösterilebiliyor. 60 ay vadeye kadar kullanılabilen ihtiyaç kredisi için QNB  Finansbank müşterileri internet ya da cep telefonlarından başvurularını  tamamlayabiliyor.

GÜNDE 8 TL'DEN BAŞLAYAN TAKSİTLER

Şekerbank, bireysel müşterilerinin yeni yıl öncesi her türlü finansman  ihtiyaçlarını karşılamalarına destek olmak amacıyla kredi kampanyası başlattı.

Yeni yıla özel kampanyada günde 8 TL'den başlayan taksit seçenekleri  ile 3 ay taksit erteleme imkanı da sunuluyor. Kampanya, 31 Aralık'a kadar devam  edecek.

Şekerbank Perakende ve Tarım Bankacılığı Pazarlama Genel Müdür  Yardımcısı Tuğbay Kumoğlu, "Şekerbank olarak ihtiyaç sahiplerine yeni yıla  girerken bütçelerini zorlamadan finansman imkanı sunmak istedik. Yeni yıl kredisi  kampanyamız ile talep eden müşterilerimize taksit erteleme seçeneği sunarken,  düşük tutarlı taksit imkanıyla da ödemelerini rahatça yapma fırsatı  sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

YÜZDE 0,98'DEN BAŞLAYAN FAİZ

Türk Ekonomi Bankası (TEB), yeni yıla girerken tüm ihtiyaçların daha  kolay karşılanması için 36 ay vadeye kadar 0,98'den başlayan faiz oranında yeni  bir kampanya başlattı.

TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi,  "Yeni yılda müşterilerimizin rahat etmesi ve borçlarını tek bir yerde toplaması  için Findeks notuna göre farklı tutar ve vadelerde değişen faiz oranlarında  ihtiyaç kredisi sunmaya başladık. Ayrıca dileyen müşterilerimiz 3 ay erteleme  seçeneğinden de faydalanabilirler." dedi.




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