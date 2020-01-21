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Yok böyle kayıp! 2.5 trilyon ruble...

21.01.2020 15:18

Son güncelleme : 21.01.2020 15:48
Sberbank Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Stanislav Kuznetsov, siber saldırılar nedeniyle Rus ekonomisinde kayıpların artacağını belirterek, "Tahminlerimize göre, geçen yıl Rus ekonomisi siber saldırılardan dolayı 2,5 trilyon ruble (240.000.000.000 TL) kaybetti" dedi.



AA

Sberbank Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Stanislav Kuznetsov, İsviçre’nin Davos kasabasında düzenlenen 50. Dünya Ekonomik Forumu kapsamında gazetecilere siber saldırılara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Siber güvenliğin en önemli güncel sorunlar arasında yer aldığını  belirten Kuznetsov, “Siber saldırılar nedeniyle Rus ekonomisindeki kayıplar  artacak. Tahminlerimize göre, geçen yıl Rus ekonomisi siber saldırılardan dolayı  2,5 trilyon ruble (yaklaşık 40,4 milyar dolar)  kaybetti.” değerlendirmesinde  bulundu.

2019'da Sberbank nezdinde önemli bir siber güvenlik açığının ortaya  çıktığını anımsatan Kuznetsov, “İçeriden yaşanabilecek ihanet olasılığını hafife  almıştık. Şimdi çalışanlarımızın bazı verileri uygunsuz yerlere ulaştırmasını  engelleyen bir programı uygulamaya koyduk.” dedi.

Geçen yılın ekim ayında, Rusya’nın en büyük bankası Sberbank’ın  müşterilerine ait 60 milyon kredi kartına ilişkin bilgilerin çalınarak satışa  sunulduğu ortaya çıkarılmıştı.




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