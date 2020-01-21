Sberbank Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Stanislav Kuznetsov, siber saldırılar nedeniyle Rus ekonomisinde kayıpların artacağını belirterek, "Tahminlerimize göre, geçen yıl Rus ekonomisi siber saldırılardan dolayı 2,5 trilyon ruble (240.000.000.000 TL) kaybetti" dedi.
Yok böyle kayıp! 2.5 trilyon ruble...
21.01.2020 15:18
Son güncelleme : 21.01.2020 15:48
AA
Sberbank Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Stanislav Kuznetsov, İsviçre’nin Davos kasabasında düzenlenen 50. Dünya Ekonomik Forumu kapsamında gazetecilere siber saldırılara ilişkin açıklamalarda bulundu.
Siber güvenliğin en önemli güncel sorunlar arasında yer aldığını belirten Kuznetsov, “Siber saldırılar nedeniyle Rus ekonomisindeki kayıplar artacak. Tahminlerimize göre, geçen yıl Rus ekonomisi siber saldırılardan dolayı 2,5 trilyon ruble (yaklaşık 40,4 milyar dolar) kaybetti.” değerlendirmesinde bulundu.
2019'da Sberbank nezdinde önemli bir siber güvenlik açığının ortaya çıktığını anımsatan Kuznetsov, “İçeriden yaşanabilecek ihanet olasılığını hafife almıştık. Şimdi çalışanlarımızın bazı verileri uygunsuz yerlere ulaştırmasını engelleyen bir programı uygulamaya koyduk.” dedi.
Geçen yılın ekim ayında, Rusya’nın en büyük bankası Sberbank’ın müşterilerine ait 60 milyon kredi kartına ilişkin bilgilerin çalınarak satışa sunulduğu ortaya çıkarılmıştı.
15:33123.092
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 472,67
|Açılış
|: 121.887
|
|Önceki Kapanış
|: 122.620
|
123.246
En Düşük
121.504
15:335,9342
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0160
|Açılış
|: 5,9290
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9140
|
5,9350
En Düşük
5,9125
15:336,5917
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0221
|Açılış
|: 6,5770
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5480
|
6,5917
En Düşük
6,5455
15:33297,01
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,73
|Açılış
|: 297,01
|
|Önceki Kapanış
|: 297,74
|
298,88
En Düşük
295,69
BIST En Aktif Hisseler
|MAALT
|94,95
|18.689.863
|% 19,96
|
|EGSER
|4,68
|68.948.330
|% 18,48
|
|ISGSY
|5,61
|324.767.740
|% 15,20
|
|QNBFB
|89,35
|6.003.069
|% 14,99
|
|GEDIK
|10,74
|17.833.354
|% 14,99
|
|BALAT
|2,42
|92.306
|% -9,70
|
|MEMSA
|0,39
|784.620
|% -7,14
|
|ORMA
|4,16
|278.362
|% -5,45
|
|ARTI
|0,93
|154.612
|% -5,10
|
|ISBTR
|44.000,10
|616.001
|% -4,35
|
|THYAO
|14,88
|1.267.740.026
|% -1,33
|
|ISFIN
|4,47
|1.010.126.284
|% 3,23
|
|PETKM
|4,12
|544.754.944
|% 0,24
|
|EKGYO
|1,74
|363.751.080
|% 3,57
|
|ALBRK
|1,77
|332.505.742
|% 1,72
|
|ISFIN
|4,47
|1.010.126.284
|% 3,23
|
|EKGYO
|1,74
|363.751.080
|% 3,57
|
|ALBRK
|1,77
|332.505.742
|% 1,72
|
|ODAS
|1,87
|248.870.465
|% 5,28
|
|PETKM
|4,12
|544.754.944
|% 0,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7166
|7,7553
|% 0,53
|
|Frank
|6,1014
|6,1382
|% 0,18
|
|Riyal
|1,5759
|1,5838
|% 0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.557
|1.558
|-6,86
|
|Altın Gr.
|297
|297
|-0,92
|
|Cumhuriyet
|1.962
|1.992
|-1,00
|
|Tam
|1.955
|2.003
|-0,71
|
|Yarım
|945
|969
|-0,34
|
|Çeyrek
|474
|485
|-0,17
|
|Gümüş.Ons
|17,98
|18,02
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|-0,01
|
|B. Petrol
|64,11
|64,11
|-1,09
|
Seans Raporu
daha fazla
-
15:47ERSU
Yüzde 13.82 oranında artışla 2.80 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 870, 246 adet işlem
-
15:46ISGSY
Yüzde 15.61 oranında artışla 5.63 lira fiyatla işlem gören hissede 60, 983, 673 adet işlem
-
15:44OZKGY
Yüzde 4.01 oranında artışla 3.11 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 739, 292 adet işlem
-
15:44OZKGY
Yüzde 4.01 oranında artışla 3.11 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 739, 292 adet işlem
-
15:43XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 88, 72 artarak (% 0.06 ) 148, 667