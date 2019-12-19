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Yunanistan`da 2020 bütçesi onaylandı

19.12.2019 07:10

Son güncelleme : 19.12.2019 07:10
Yunanistan`da 2020 bütçesi Meclis`ten geçti.



Yunan Parlamentosundaki oylamada bütçe, beş gün süren çalışmaların ardından 158 milletvekilinin ''evet'' oyu ile onaylandı.

300 sandalyeli parlamentoda toplam 297 milletvekilinin katıldığı oylamada, 139 muhalefet milletvekili bütçe için "hayır" oyu kullandı.

Böylece, yeni hükümet tarafından hazırlanan ilk bütçe meclisten geçmiş oldu.

Faiz dışı fazlasının GSYİH’nin yüzde 3,56’sına varacağı öngörülen 2020 bütçesinde, Yunanistan ekonomisinin yüzde 2,8 büyüyeceği tahmininde bulunuldu.

Yaklaşık 10 yıllık bir ekonomik durgunluğun ardından Yunanistan, borç verenler tarafından sıkı bir denetim altında kalmaya devam ediyor.

Protesto gösterisi

Öte yandan bütçeyi protesto eden yüzlerce kişi, parlamento binasına yürüyüş düzenledi.

İşçi ve memur sendikalarının çağrısıyla toplanan göstericiler, asgari ücrette ve emeklilik maaşlarında artışın yanı sıra vergi ve sigorta ödemelerinde düşüş taleplerinde bulundu.





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