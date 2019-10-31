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Yunanistan`da tüketici güven endeksi arttı

31.10.2019 11:14

Son güncelleme : 31.10.2019 11:14
Yunanistan`da tüketici güven endeksi, 2019`un üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe oranla 12 puanlık artış kaydetti.



AA

Araştırma şirketi Nielsen, Yunanistan'da 2019'un üçüncü çeyreğine ilişkin tüketici güven endeksini açıkladı.

Araştırmaya göre, yılın üçüncü çeyreğinde tüketici güven endeksi yılın ikinci çeyreğine oranla 12 puan artışla 84 puana yükseldi.

Gelecek 12 ay içinde kişisel maddi durumla ilgili iyimserliğin bir önceki çeyreğe oranla 13 puan artarak yüzde 46'ya yükseldiği kaydedilen araştırmada, katılımcıların, ülkedeki ekonomik krizle ilgili geçen yıla oranla daha iyimser oldukları kaydedildi.

Geçen yılın aynı döneminde katılımcıların yüzde 72'sinin, ülkenin 12 ay içinde mali krizden çıkabileceğinden şüphe duydukları, bu yıl ise bu sayının yüzde 56'ya gerilediği açıklandı.

İş güvencesizliği açısından Avrupa ülkeleri arasında ilk sırada yer alan Yunanistan'da, katılımcıların yüzde 31'inin iş konusunda endişe duydukları, yüzde 63'ünün harcamalarına kısıtlama getirdikleri belirtildi.

Son olarak, katılımcıların yüzde 71'inin geçen yılın aynı döneminde ucuz market ürünü arayışına girdikleri, bu sayının bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 56 olarak gerçekleştiği kaydedildi.




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