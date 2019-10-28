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Yunanistan`ın erken borç kapatmasına onay

28.10.2019 16:09

Son güncelleme : 28.10.2019 16:20
Avrupa İstikrar Mekanizması, Yunanistan’ın Uluslararası Para Fonu`ndan aldığı borcun bir kısmını erken ödemesine onay verdi.



AA

Avrupa İstikrar Mekanizması'ndan (ESM) yapılan açıklamada, Yunanistan maliyeti yüksek olan Uluslararası Para Fonu (IMF) kredisinin erken ödemesi konusunda talebini kabul edildiği belirtildi.

Yunanistan için böylece IMF'ye yaklaşık 9 milyar euroluk borcun 2,7 milyar euroluk kısmının erken ödeyebilme yolu açılmış oldu.

ESM Başkanı Klaus Regling söz konusu borcun erken ödenmesinin hem Yunanistan ve hem de ESM için yararlı olacağını kaydetti.

Ekonomik kriz döneminde kurtarma paketleri kapsamında IMF'den alınan borcunu daha düşük faizlerle kapatmayı planlayan Yunanistan bu hamlesiyle  yaklaşık 70 milyon euro tasarruf edecek.

Mali krizde iflas riskiyle karşılaşan Yunanistan, üç kurtarma paketiyle kreditörlerinden toplam 290 milyar euro borç almıştı. Ülkenin kamu borç  oranı Euro Bölgesi'nin halen en yükseği konumunda olması dikkati çekiyor.




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