Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi, eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,82 artış gösterdi.
Yurt dışı üretici fiyat endeksi arttı
21.10.2019 10:03
Son güncelleme : 21.10.2019 11:10
AA
Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayına ilişkin Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) verilerini açıkladı.
Buna göre, YD-ÜFE eylülde bir önceki aya göre yüzde 0,82, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 6,24, on iki aylık ortalamalara göre yüzde 23,17 artarken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,15 geriledi.
Sanayinin iki sektörünün bir önceki aya göre değişimlerine bakıldığında, madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 2,86, imalat sanayi sektöründe yüzde 0,78 artış görüldü.
EN FAZLA ARTIŞ DİĞER MAMUL EŞYALARDA
Eylülde bir önceki aya göre en fazla artış yüzde 5,69 ile diğer mamul eşyalar, yüzde 5,23 ile methal cevherler, yüzde 1,54 ile temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları sektöründe gerçekleşti. Buna karşılık en fazla düşüş yüzde 0,50 ile kok ve rafine petrol ürünleri, yüzde 0,16 ile kağıt ve kağıt ürünleri, yüzde 0,08 ile elektrik teçhizatında oldu.
Ana sanayi grupları sınıflamasına göre eylülde en fazla aylık artış dayanıklı tüketim mallarında görüldü.
10:5597.707
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -707,93
|Açılış
|: 98.526
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|Önceki Kapanış
|: 98.415
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98.526
En Düşük
97.660
10:555,8226
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0304
|Açılış
|: 5,7840
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|Önceki Kapanış
|: 5,7820
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5,8332
En Düşük
5,7811
10:556,5063
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0342
|Açılış
|: 6,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4350
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6,5143
En Düşük
6,4522
10:55278,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 1,27
|Açılış
|: 278,89
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|Önceki Kapanış
|: 277,61
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279,06
En Düşük
277,29