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Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi arttı

20.01.2020 10:06

Son güncelleme : 20.01.2020 10:11
Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi yıllık yüzde 8,93, aylık yüzde 1,81 arttı.



YD-ÜFE (2010=100) 2019 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %1,81, bir önceki yılın Aralık ayına göre %8,93, bir önceki yılın aynı ayına göre %8,93 ve on iki aylık ortalamalara göre %14,19 artış gösterdi.

SANAYİNİN İKİ ANA SEKTÖRÜNDEN İMALAT YILLIK %8,83 ARTTI

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında %13,41, imalatta %8,83 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında %5,92, dayanıklı tüketim malında %11,17, dayanıksız tüketim malında %9,63, enerjide %24,78, sermaye malında %10,27 artış olarak gerçekleşti.

SANAYİNİN İKİ ANA SEKTÖRÜNDEN İMALAT AYLIK %1,82 ARTTI

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında %1,04, imalatta %1,82 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında %1,94, dayanıklı tüketim malında %1,09, dayanıksız tüketim malında %1,92, enerjide %0,14, sermaye malında %1,91 artış olarak gerçekleşti.

YILLIK AZALIŞ SADECE %0,33 İLE BİLGİSAYARLAR İLE ELEKTRONİK VE OPTİK ÜRÜNLERDE GERÇEKLEŞTİ

YD-ÜFE sektörlerinden bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünlerde %0,33 azalış gerçekleşti. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri %24,78, temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları %24,16, tütün ürünleri %20,43 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

AYLIK AZALIŞ SADECE %2,99 İLE BİLGİSAYARLAR İLE ELEKTRONİK VE OPTİK ÜRÜNLERDE GERÇEKLEŞTİ

YD-ÜFE sektörlerinden bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünlerde %2,99 azalış gerçekleşti. Buna karşılık makine ve ekipmanlar (b.y.s.) %3,44, içecekler %2,64, mobilya %2,41 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.




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