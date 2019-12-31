Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için 1 Aralık`ta başlayan kış lastiği takma zorunluluğu kapsamında kesilen ceza, yarından itibaren 776 lira olarak uygulanacak.
Zorunlu kış lastiğinde `zamlı ceza` yarın yürürlüğe girecek
31.12.2019 13:06
Son güncelleme : 31.12.2019 13:06
AA
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, Karayolları Trafik Kanunu gereği yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların kış lastiği takmaları, illerin hava ve iklim şartlarına göre yılın belirli dönemi için zorunlu tutuluyor.
Kurala uymayanlar için bu yıl 625 lira
olarak belirlenen ceza, yarından itibaren uygulanmak üzere 776 liraya yükseltildi.
Araçların denetimi, Bakanlığın yetkilendirdiği personelin yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Ticaret Bakanlığının sınır kapılarındaki birimleri ve belediyelerin denetim birimlerince yapılıyor.
KIŞ LASTİĞİ "TİCARİ" ARAÇLAR İÇİN ZORUNLU
Yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar dışındaki hususi araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu bulunmamasına karşın can ve mal güvenliği açısından tüm araçlarda kış lastiği kullanılması önem taşıyor.
Uygulamayla kış şartları için önlemini almayan araçların ulaşımı aksatması ve vatandaşların mağdur olmasının önlenmesine çalışılıyor.
Kış lastiklerinin, 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine oranla daha iyi yol tutuş ve yüksek güvenlik sağlaması gibi özellikleri bulunuyor.
12:51114.664
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -89,51
|Açılış
|: 115.072
|
|Önceki Kapanış
|: 114.754
|
115.312
En Düşük
114.419
12:515,9502
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0016
|Açılış
|: 5,9460
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9440
|
5,9513
En Düşük
5,9419
12:516,6782
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0125
|Açılış
|: 6,6570
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6440
|
6,6783
En Düşük
6,6569
12:51291,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 1,82
|Açılış
|: 291,55
|
|Önceki Kapanış
|: 289,73
|
291,78
En Düşük
289,62
BIST En Aktif Hisseler
|IHGZT
|6,81
|12.796.785
|% 19,89
|
|ADBGR
|7,03
|12.505.834
|% 12,84
|
|INFO
|8,90
|2.323
|% 10,83
|
|BALAT
|1,24
|57.309
|% 9,73
|
|YYAPI
|0,69
|29.506.012
|% 9,52
|
|KLGYO
|4,14
|78.914.262
|% -12,47
|
|QNBFB
|34,60
|230.955
|% -10,13
|
|FRIGO
|10,62
|189.748
|% -9,92
|
|EGCYH
|0,20
|34.169
|% -9,09
|
|EGCYO
|0,32
|30.722
|% -8,57
|
|THYAO
|14,44
|907.092.496
|% 0,91
|
|ASELS
|20,80
|496.821.365
|% 1,56
|
|PETKM
|3,81
|408.707.936
|% 1,87
|
|HALKB
|5,97
|242.367.192
|% 0,67
|
|ISGYO
|1,74
|234.500.909
|% 0,00
|
|ISGYO
|1,74
|234.500.909
|% 0,00
|
|PETKM
|3,81
|408.707.936
|% 1,87
|
|KARSN
|1,59
|157.461.810
|% 3,25
|
|IHYAY
|1,05
|90.252.475
|% 1,94
|
|IHLGM
|1,21
|95.104.194
|% -0,82
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7993
|7,8384
|% 0,37
|
|Frank
|6,1201
|6,1569
|% 0,12
|
|Riyal
|1,5816
|1,5896
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.524
|1.524
|8,89
|
|Altın Gr.
|291
|291
|1,76
|
|Cumhuriyet
|1.930
|1.959
|14,00
|
|Tam
|1.921
|1.969
|13,92
|
|Yarım
|929
|953
|6,73
|
|Çeyrek
|466
|476
|3,37
|
|Gümüş.Ons
|18,07
|18,11
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,46
|3,47
|0,04
|