Fed`in faiz kararı

Amerikan Merkez Bankası 25 baz puan faiz indirerek fonlama faizinde hedef aralığını yüzde 1.50 – 1.75’e çekti. Böylelikle Fed son üç toplantıda art arda faiz indirimine gitmiş oldu.Karar 2’ye karşı 8 oyla alındı. Kansas Cıty Fed Başkanı George ve Boston Fed Başkanı Rosengren faiz indirimine karşı çıktı. Karar piyasa beklentisine paralel olarak gerçekleşti. Piyasa zaten Fed’in bu toplantıdaki faiz indirimini fiyatlara yansıtmıştı. Karar metninde en dikkat çekici nokta “uygun şekilde hareket edilecek” ibaresinin çıkması oldu. Merkez Bankası bunun yerine gelecek verilere bağlı olarak hareket etmeyi seçmiş görünüyor.Dolayısıyla piyasa Aralık ayındaki faiz kararına kadar veri bağımlılığına devam edecek. Ancak Fed’in faiz indirimlerine ara vereceği ihtimali bir kat daha artmış olabilir. Karar metninde belirsizliklerin sürdüğüne ve uygun faiz patikasının değerlendirileceğine yer verilmiş. Fed, Temmuz ve Eylül toplantılarında faizi indirmişti. Bu toplantılardan sonra küresel büyümeye yönelik ya da piyasadaki risklere yönelik oyun değiştirici nitelikte bir farklılık bulunmuyor. Ancak Fed temkinli bir hareket alanı oluşturmuş görünüyor. Ayrıca Fed işgücü piyasası ve istihdam kazanımlarının güçlü olduğuna ve işsizlik oranının düşük kalmaya devam ettiğini belirtti.Veriye bağlı kalınacak bu ortamda bu Cuma günü gelecek tarım dışı istihdam verisi piyasanın odak noktasında olacak. ‪21:30’da‬ konuşma yapacak Fed Başkanın açıklamalarında piyasa Aralık ayı toplantısı için daha detaylı bilgi almaya çalışacak. Dolayısıyla açıklamalar önemli olacaktır. Karar sonrası ilk piyasa reaksiyonunda ons altın karar öncesi 1494$ seviyesinden 1490$ seviyesine geriledi.Euro/Dolar 1.11 civarında fazla değişmedi. Dolar/TL karar öncesi 5.70 seviyelerine gerilemesine karşın 5.71’e doğru hafif yükseldi. Dolar endeksi hafif yükselirken 97 seviyesinin üstüne çıkamadı. ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde önemli bir değişim olmadı. Fed Başkanı Powell’ın açıklamalarına bağlı olarak fiyatlarda dalgalanma sürebilir.