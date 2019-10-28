İyiye gidiş var

Yaman Törüner
28.10.2019 13:13
Son hafta verilerine baktığımızda; DTH (Döviz Tevdiat Hesabı) mevduatı artış gösterdi; 1.8 milyar dolar artarak, 220.9 milyar dolar ile yeni rekor seviyesine ulaştı. Sene başından bu yana DTH artışı 31.4 milyar dolar oldu.

Türk Lirası (TL) mevduatı artmaya devam etti; haftalık bazda vadesiz mevduat 0.12 milyar dolar, vadeli mevduat 1.66 milyar dolar arttı. TL mevduat (bankalar mevduatı hariç, katılım fonları dahil), 18 Ekim haftasında 2.6 milyar TL arttı ve 1.162 milyar TL ile rekor yüksek seviyeye ulaştı.

Brüt rezervler arttı. Gelişmekte olan ülkelere fon girişi görüldü. Akbank kaynaklı en üstteki grafik, döviz tevdiat hesaplarındaki toplam artışı, dolar/TL kuru seviyesi ile birlikte gösteriyor.

Mevduatın seyri

Vadesiz mevduat, haftalık 2.8 milyar TL (gerçek kişi: +7.0 milyar TL, ticari: -9.8 milyar TL) azalırken, vadeli mevduat 5.4  milyar TL (gerçek kişi: +4.1 milyar TL, ticari: +1.3 milyar TL) arttı. Sene başından bu yana, toplam TL mevduat 111.0 milyar TL (vadesiz: +40.0 milyar TL, vadeli: +71.0 milyar TL) artmış durumda. Ortadaki tablo, TL mevduatın artış durumunu gösteriyor.



DÖVİZ REZERVİ NE DURUMDA?

18 Ekim haftasında; brüt rezervler 0.3 milyar dolar (altın: +0.6 milyar dolar, FX: -0.3 milyar dolar) arttı. Brüt rezervler 104.5 milyar dolar seviyelerine (altın: 26.4 milyar dolar, FX: 78.1 milyar dolar) ulaştı.

Sene başından bu yana brüt rezerv artışı 12.6 milyar dolar (altın: +6.5, FX: +6.1 milyar dolar) oldu. Net uluslararası rezervler ise 1.9 milyar dolar geriledi; 34.8 milyar dolar oldu. Sene başından bu yana net uluslararası rezerv artışı 4.8 milyar doları buldu. Aşağıdaki grafik, aylar itibariyle, döviz rezervi durumumuzu gösteriyor.


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