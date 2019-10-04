Kripto paralarda gidişat ne yönde?

Kripto piyasasındaki sert hareketlerle beraber fiyatların trend yönlerini aşağıya çevirdiklerini izledik. Bu hareketlere bağlı olarak beklentilerimizin de negatif yönde güncellendiğini söyleyebiliriz.



Bitcoin (BTC/USD)



Bitcoin özelinde baktığımızda, fiyatın sert bir düşüş ile beraber sıkıştığı bölgeyi aşağıya doğru kırdığını görüyoruz. Bitcoin için kısa vade beklentimiz, fiyatın 8.000 ile 8.500 bandında yatay seyretmesi yönünde bulunuyor.



Orta ve uzun vade beklentilerimizin ise sert düşüş sonrasında negatife döndüğünü söyleyebiliriz. Fiyatın ciddi bir toparlanma hareketine başlaması için beklediğimiz en yakın seviyeyi 7.000 – 7.100 bölgesi olarak belirtmek istiyoruz. Bitcoin, 8.900 direncinin altında kaldığı sürece düşüş beklentimiz devam edecek. Fiyatın 8.900 direncini geçmesi durumunda ise 9.700 direncini sıradaki hedef olarak gösterebiliriz. Bunun dışında göreceğimiz yükseliş hareketlerinin kısa süreli ve zayıf olmasını bekliyoruz.



Ethereum (ETH/USD)



Ethereum da sert düşüş trendinden etkilenerek 225 Dolar seviyesinden başlayan düşüşü sonrasında nispeten daha güçlü bir toparlanma isteği gösteriyor.



Ethereum’ da mevcut durumda kritik 2 seviye bulunuyor. Bu seviyeler 185 Dolar direnci ve 160 Dolar desteğidir. Fiyatın bu iki seviye dışına yapacağı hareketler orta ve uzun vadeli beklentilerimizin şekillenmesinde etkili olacak en önemli seviyeler olarak gösterilebilir.

Fiyatın 160 Dolar üzerinde kaldığı sürece toparlanmaya devam etmesi beklenebilir. Bulunduğu noktada bu seviyenin güvenli bölgeyi temsil ettiğini söyleyebiliriz. Bu seviyenin aşağısında ise düşüş trendinin hızlanarak artması ile beraber sırasıyla 150 – 140 -128 Dolar destek seviyeleri izlenecek.