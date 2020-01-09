Kripto paralarda gidişat ne yönde?

Kripto piyasası Bitcoin öncülüğünde yavaş yavaş pozitif sinyaller vermeye başlıyor. Bu sinyaller sonucunda uzun süreden beri beklenen genel yükseliş trendini görme ihtimalimiz gayet yüksek. Gerek Bitcoin özelinde kripto para piyasasının her geçen gün artan talep düzeyi, gerekse de ülkelerin kripto paraları yasaklamak yerine düzenlemeler getirerek ekonomilerine entegre etme çabaları, Kripto ekonomisi hakkında pozitif düşünmemizi sağlıyor.



Bitcoin (BTC/USD)



Bitcoin kasım ayının sonlarından itibaren yatay bir kanalda ilerleyerek ciddi bir belirsizlik gösteriyordu. Ancak $7.450 ve $7.700 seviyelerini geçerek beklentileri pozitife çevirmiş bulunuyor. Özellikle bulunduğu bölgede $7.700 seviyesinin üzerinde kalması çok önemli. Mevcut durumdaki yeterli alış baskısıyla beraber fiyatın bu seviyenin üzerinde kaldığı süre boyunca $9.500 - $9.700 bölgesine dek yükselişini sürdürmesi beklenebilir.



Fiyatın $7.700 seviyesinin aşağısına yapacağı bir harekette ise satış baskısının tekrar fiyat üzerindeki baskısının arttığını ve yükseliş beklentilerimizi ertelememiz gerektiğini söyleyebiliriz. Böyle bir durumda $7.450 desteğinden göreceğimiz tepki önemli olacaktır.



Dirençler: 8000 – 8200 – 8600 – 8900 – 9500 Destekler: 7700 – 7450 – 7200 - 6750



Ethereum (ETH/USD)



Ether fiyatı da Bitcoin ile beraber toparlanma gösterdi. Bu toparlanma sonrasında kısa vade için kullandığı düşüş kanalını kırdığını söyleyebiliriz. Bu yüzden fiyat için pozitif beklentilere sahibiz. Kısa vadede Bitcoin’e paralel olarak fiyatın $125 seviyesine kadar düşüş esnekliği bulunuyor. Bu seviyenin üzerinde kaldığı sürece olumlu beklentilerimizi koruyabiliriz.



Uzun vadeli bir yükseliş beklentisi için ise fiyatın ana düşüş kanalını temsil eden $160 seviyesini kesinlikle geçmesi gerekiyor. Aksi durumda fiyat, $160 dolar hedefinden sonra güçlü bir satış baskısıyla karşılaşacaktır.



Dirençler: $140 - $150 - $160 - $185 Destekler: $125 - $110 - $100



Ripple (XRP/USD)



XRP, son zamanlardaki en düşük seviyelerini gördükten sonra bulunduğu tehlikeli bölgeden kurtuldu diyebiliriz. Fiyat $0.196 seviyesinin üzerinde kalmayı sürdürdüğü sürece de XRP için orta ve uzun vadeli beklentiler pozitif yönde gösterilebilir. Bulunduğu yerin potansiyel bir dip bölgesi olma özelliğinden dolayı yükselişin devam etmesi muhtemel gözüküyor.



Kısa vadeli beklentiler için ise aynı durumu söylemek zor. Kısa vadede yüksek oynaklık riski sürüyor. Bunun sebebini $0.197 ile $0.210 seviyelerinin arasında kalan alanın ciddi bir belirsizlik içermesi olarak gösterebiliriz. Fiyatın sağlıklı bir yükseliş gerçekleştirmesi için $0.219 seviyesini geçmesi gerekiyor. Bu seviye sonrasında kısa vadeli analizlerin yapılması çok daha sağlıklı olacaktır.



Sonuç olarak fiyat kısa vadede riskli bir görünüme sahip olsa da $0.197 seviyesinin üzerinde kaldığı sürece XRP’nin uzun vadede ciddi bir yükseliş potansiyeli taşıdığını söyleyebiliriz.



Dirençler: $0.210 - $0.219 - $0.247 Destekler: $0.197 - $0.190 - $0.185