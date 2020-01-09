Kripto paralarda gidişat ne yönde?

Berkay Aybey
09.01.2020 15:43
Kripto piyasası Bitcoin öncülüğünde yavaş yavaş pozitif sinyaller vermeye başlıyor. Bu sinyaller sonucunda uzun süreden beri beklenen genel yükseliş trendini görme ihtimalimiz gayet yüksek. Gerek Bitcoin özelinde kripto para piyasasının her geçen gün artan talep düzeyi, gerekse de ülkelerin kripto paraları yasaklamak yerine düzenlemeler getirerek ekonomilerine entegre etme çabaları, Kripto ekonomisi hakkında pozitif düşünmemizi sağlıyor.

Bitcoin (BTC/USD)

Bitcoin kasım ayının sonlarından itibaren yatay bir kanalda ilerleyerek ciddi bir belirsizlik gösteriyordu. Ancak $7.450 ve $7.700 seviyelerini geçerek beklentileri pozitife çevirmiş bulunuyor. Özellikle bulunduğu bölgede $7.700 seviyesinin üzerinde kalması çok önemli. Mevcut durumdaki yeterli alış baskısıyla beraber fiyatın bu seviyenin üzerinde kaldığı süre boyunca $9.500 - $9.700 bölgesine dek yükselişini sürdürmesi beklenebilir.

Fiyatın $7.700 seviyesinin aşağısına yapacağı bir harekette ise satış baskısının tekrar fiyat üzerindeki baskısının arttığını ve yükseliş beklentilerimizi ertelememiz gerektiğini söyleyebiliriz. Böyle bir durumda $7.450 desteğinden göreceğimiz tepki önemli olacaktır.

Dirençler: 8000 – 8200 – 8600 – 8900 – 9500    Destekler: 7700 – 7450 – 7200 - 6750

Ethereum (ETH/USD)

Ether fiyatı da Bitcoin ile beraber toparlanma gösterdi. Bu toparlanma sonrasında kısa vade için kullandığı düşüş kanalını kırdığını söyleyebiliriz. Bu yüzden fiyat için pozitif beklentilere sahibiz. Kısa vadede Bitcoin’e paralel olarak fiyatın $125 seviyesine kadar düşüş esnekliği bulunuyor. Bu seviyenin üzerinde kaldığı sürece olumlu beklentilerimizi koruyabiliriz.

Uzun vadeli bir yükseliş beklentisi için ise fiyatın ana düşüş kanalını temsil eden $160 seviyesini kesinlikle geçmesi gerekiyor. Aksi durumda fiyat, $160 dolar hedefinden sonra güçlü bir satış baskısıyla karşılaşacaktır.

Dirençler: $140 - $150 - $160 - $185               Destekler: $125 - $110 - $100

Ripple (XRP/USD)

XRP, son zamanlardaki en düşük seviyelerini gördükten sonra bulunduğu tehlikeli bölgeden kurtuldu diyebiliriz. Fiyat $0.196 seviyesinin üzerinde kalmayı sürdürdüğü sürece de XRP için orta ve uzun vadeli beklentiler pozitif yönde gösterilebilir. Bulunduğu yerin potansiyel bir dip bölgesi olma özelliğinden dolayı yükselişin devam etmesi muhtemel gözüküyor.

Kısa vadeli beklentiler için ise aynı durumu söylemek zor. Kısa vadede yüksek oynaklık riski sürüyor. Bunun sebebini $0.197 ile $0.210 seviyelerinin arasında kalan alanın ciddi bir belirsizlik içermesi olarak gösterebiliriz. Fiyatın sağlıklı bir yükseliş gerçekleştirmesi için $0.219 seviyesini geçmesi gerekiyor. Bu seviye sonrasında kısa vadeli analizlerin yapılması çok daha sağlıklı olacaktır.

Sonuç olarak fiyat kısa vadede riskli bir görünüme sahip olsa da $0.197 seviyesinin üzerinde kaldığı sürece XRP’nin uzun vadede ciddi bir yükseliş potansiyeli taşıdığını söyleyebiliriz.

Dirençler: $0.210 - $0.219 - $0.247                   Destekler: $0.197 - $0.190 - $0.185



uzmanpara yazarları
ÖNE ÇIKAN HABERLER
RAPORLAR & ANALİZLER
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru