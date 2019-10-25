***ACA*** ACAR MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***ACA*** ACAR MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat28 1.799.729.716 734.490.324 487.191.940 229.090.937Satışların Maliyeti28 -1.798.230.520 -733.201.561 -486.748.272 -228.483.286TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.499.196 1.288.763 443.668 607.651BRÜT KAR (ZARAR)1.499.196 1.288.763 443.668 607.651Genel Yönetim Giderleri29 -2.648.860 -2.554.646 -901.093 -929.193Pazarlama Giderleri29 -289.211 -215.158 -95.315 -75.580Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 4.927 9.056 415 9.056Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 -3.487 -3.487ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-1.437.435 -1.471.985 -555.812 -388.066Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler32 102.126FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-1.335.309 -1.471.985 -555.812 -388.066Finansman Gelirleri33 3.090.929 2.760.191 823.991 1.235.940Finansman Giderleri33 -1.555.975 -2.119.213 -260.287 -903.147SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)199.645 -831.007 7.892 -55.273Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri35.862 107.010 39.062 31.901Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri35.862 107.010 39.062 31.901SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)235.507 -723.997 46.954 -23.372DÖNEM KARI (ZARARI)235.507 -723.997 46.954 -23.372Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları235.507 -723.997 46.954 -23.372Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI381.338 4.882.743Dönem Karı (Zararı)235.507 -723.997Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)235.507 -723.997Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-992.245 -100.788Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler18-19 145.798 27.429Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler134.227 97.115Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler24 75.982 87.104Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler22 58.245 10.011Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler33 -979.444 -388.420Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler33 -2.218.712 -2.061.283Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler33 1.239.268 1.672.863Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-256.964 270.098Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler7 -256.964 270.098Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler35 -35.862 -107.010İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler1.221.072 5.908.855Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)7 803.211 -4.257.217Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler1 10 -298.546 900.803Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11 -64.955 -331.106İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-31.200 9.600İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-33.755 -340.706Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)26 -29.975 -22.979Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10 937.220 8.805.291İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)937.220 8.805.291Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11 -37.001 54.862İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-37.001 54.862Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)26 760.000İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-88.882 -799Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları464.334 5.084.070Alınan Temettüler32 -39.964 -72.983Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler24 -61.597 -61.421Vergi İadeleri (Ödemeleri)35 18.565 -66.923YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-460.006 64.408Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-499.970 -8.575Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18-19 -499.970 -8.575Alınan Temettüler32 39.964 72.983FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.571.767 216.368Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri8 24.797.000 39.580.500Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -23.447.000 -39.933.500Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları405.287Ödenen Faiz33 -1.224.394 -1.491.915Alınan Faiz33 2.040.874 2.061.283YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.493.099 5.163.519NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.493.099 5.163.519DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ955.396 10.456.398DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3.448.495 15.619.917Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 23.956.241 14.270.243Finansal Yatırımlar7 8.051.647 8.597.894Ticari Alacaklar10 4.904.237 4.605.691İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 4.904.237 4.605.691Diğer Alacaklar11 168.684 18.700İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar11-37 49.900 18.700İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 118.784 0Peşin Ödenmiş Giderler26 40.744 10.769İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler40.744 10.769Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar35 100.218 118.783Diğer Dönen Varlıklar26 159.500 70.618İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar159.500 70.618ARA TOPLAM37.381.271 27.692.698TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR37.381.271 27.692.698DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7 1.729.254 1.729.254Diğer Alacaklar11 903.335 988.362İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 903.335 988.362Maddi Duran Varlıklar18 58.036 60.731Tesis, Makine ve Cihazlar58.036 60.731Kullanım Hakkı Varlıkları18 368.036 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar15.291 26.463Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 15.291 26.463Ertelenmiş Vergi Varlığı35 286.718 254.576TOPLAM DURAN VARLIKLAR3.360.670 3.059.386TOPLAM VARLIKLAR40.741.941 30.752.084KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 2.040.270 550.000Ticari Borçlar10 24.238.052 16.285.771İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 24.238.052 16.285.771Diğer Borçlar11 131.333 168.334İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 131.333 168.334Kısa Vadeli Karşılıklar22 64.503 6.258Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar22 64.503 6.258ARA TOPLAM26.474.158 17.010.363TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER26.474.158 17.010.363UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 265.017Uzun Vadeli Karşılıklar388.448 377.781Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar24 388.448 377.781TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER653.465 377.781TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER27.127.623 17.388.144ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar27 13.614.318 13.363.940Ödenmiş Sermaye27 2.887.787 2.887.787Sermaye Düzeltme Farkları11.073.704 11.073.704Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-69.502 -84.373Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.254.641 1.744.641Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-2.767.819 -1.496.003Net Dönem Karı veya Zararı235.507 -761.816TOPLAM ÖZKAYNAKLAR13.614.318 13.363.940TOPLAM KAYNAKLAR40.741.941 30.752.084Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.887.787 11.073.704 -73.770 1.744.641 -3.332.692 77.830 12.377.500 12.377.500Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler1.282.878 1.282.878 1.282.878Düzeltmelerden Sonraki Tutar2.887.787 11.073.704 -73.770 1.744.641 -2.049.814 77.830 13.660.378 13.660.378Transferler77.830 -77.830 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-21.052 -723.997 -745.049 -745.049Dönem Karı (Zararı)Sermaye ArttırımıDönem Sonu Bakiyeler2.887.787 11.073.704 94.822 1.744.641 -1.971.984 -723.997 12.915.329 12.915.329Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.887.787 11.073.704 -84.373 1.744.641 -1.496.003 -761.816 13.363.940 13.363.940Düzeltmelerden Sonraki Tutar2.887.787 11.073.704 -84.373 1.744.641 -1.496.003 -761.816 13.363.940 13.363.940Transferler510.000 -1.271.816 761.816Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)14.871 235.507 250.378 250.378Dönem Sonu Bakiyeler2.887.787 11.073.704 -69.502 1.254.641 -2.767.819 235.507 13.614.318 13.614.318Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)235.507 -723.997 46.954 -23.372DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar14.871 -21.052 13.515 13.323Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)24 18.589 -26.315 16.895 16.654Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler24 -3.718 5.263 -3.380 -3.331Dönem Vergi (Gideri) Geliri-3.718 5.263 -3.380 -3.331Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)14.871 -21.052 13.515 13.323TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)250.378 -745.049 60.469 -10.049Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları250.378 -745.049 60.469 -10.049http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794769BIST