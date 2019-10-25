***ACA*** ACAR MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
25.10.2019 14:06
***ACA*** ACAR MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
,
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
25/10/2019
Karar Sayısı
106
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
ACAR MENKUL DEĞERLER A.Ş. KARAR NO : 106 SAYFA :418 Mevzunun Mahiyeti ve Hulasası: 01.01.2019/ 30.09.2019 Dönemi Finansal Raporlar Toplantı Tarihi : 25.10.2019 Başkanın Adı ve Soyadı : Hüseyin Cemal ACAR Azaların Adı ve Soyadı : Mine ACAR BORA, Ömür ERTİRYAKİ KARARIN METNİ a) 01.01.2019 / 30.09.2019 dönemine ilişkin Finansal tablolar ve Dipnotları tarafımızdan incelenmiş olup, b) Finansal tabloların ve Dip notlarının önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediği, c) Yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların ve rapordaki diğer mali konulardaki bilgilerin, ortaklığın mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru biçimde yansıttığı sonucuna varılmış ve KAP' a gönderilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. BAŞKAN Hüseyin Cemal ACAR BAŞKAN VEKİLİ Mine ACAR ÜYE Ömür ERTİRYAKİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794770
BIST
14:37100.319
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -26,61
|Açılış
|: 100.272
|
|Önceki Kapanış
|: 100.346
|
100.673
En Düşük
100.124
14:375,7631
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0022
|Açılış
|: 5,7560
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7670
|
5,7921
En Düşük
5,7586
14:376,4077
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0010
|Açılış
|: 6,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4050
|
6,4375
En Düşük
6,4006
14:37279,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,77
|Açılış
|: 279,58
|
|Önceki Kapanış
|: 278,81
|
280,21
En Düşük
278,20
BIST En Aktif Hisseler
|BOSSA
|5,74
|41.459.999
|% 19,83
|
|DITAS
|7,37
|6.908.615
|% 12,69
|
|IHGZT
|2,60
|754.019
|% 12,55
|
|VESBE
|16,21
|23.528.357
|% 8,43
|
|YAYLA
|1,04
|18.252.960
|% 8,33
|
|RALYH
|5,91
|166.785
|% -5,44
|
|EMNIS
|1,10
|15.669
|% -5,17
|
|CEMAS
|1,16
|29.605.715
|% -4,92
|
|ADNAC
|1,80
|3.498.508
|% -4,76
|
|GEDIK
|4,95
|2.688.889
|% -4,44
|
|THYAO
|11,88
|550.689.479
|% 0,59
|
|ASELS
|18,54
|306.567.119
|% 2,04
|
|GARAN
|9,54
|256.727.886
|% -1,65
|
|AKBNK
|7,13
|152.925.592
|% -0,97
|
|TUPRS
|126,10
|140.148.033
|% 0,88
|
|IHLGM
|0,79
|79.634.961
|% 2,60
|
|OSTIM
|1,29
|61.369.517
|% -0,77
|
|THYAO
|11,88
|550.689.479
|% 0,59
|
|ISFIN
|2,45
|108.885.936
|% 2,08
|
|KRDMD
|2,23
|95.858.807
|% -0,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3680
|7,4049
|% -0,27
|
|Frank
|5,7869
|5,8217
|% -0,02
|
|Riyal
|1,5320
|1,5397
|% -0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.509
|1.510
|5,52
|
|Altın Gr.
|279
|279
|0,32
|
|Cumhuriyet
|1.846
|1.874
|1,00
|
|Tam
|1.839
|1.885
|4,69
|
|Yarım
|889
|912
|2,27
|
|Çeyrek
|446
|456
|1,13
|
|Gümüş.Ons
|18,15
|18,17
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|3,35
|3,36
|0,06
|
|B. Petrol
|61,62
|61,62
|-0,05
|