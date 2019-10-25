***ACA*** ACAR MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)









***ACA*** ACAR MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFinansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi25/10/2019Karar Sayısı106Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk BeyanıACAR MENKUL DEĞERLER A.Ş. KARAR NO : 106 SAYFA :418 Mevzunun Mahiyeti ve Hulasası: 01.01.2019/ 30.09.2019 Dönemi Finansal Raporlar Toplantı Tarihi : 25.10.2019 Başkanın Adı ve Soyadı : Hüseyin Cemal ACAR Azaların Adı ve Soyadı : Mine ACAR BORA, Ömür ERTİRYAKİ KARARIN METNİ a) 01.01.2019 / 30.09.2019 dönemine ilişkin Finansal tablolar ve Dipnotları tarafımızdan incelenmiş olup, b) Finansal tabloların ve Dip notlarının önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediği, c) Yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların ve rapordaki diğer mali konulardaki bilgilerin, ortaklığın mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru biçimde yansıttığı sonucuna varılmış ve KAP' a gönderilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. BAŞKAN Hüseyin Cemal ACAR BAŞKAN VEKİLİ Mine ACAR ÜYE Ömür ERTİRYAKİhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794770BIST