***ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler19 25.000.000 374.833 47.991 55.280 3.855.438 431.380 5.668.176 318.302 35.751.400 35.751.400Transferler19 0 0 0 0 0 0 318.302 -318.302 0 0Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 11.396.039 11.396.039 11.396.039Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)19 0 0 0 6.469 240 0 0 0 6.709 6.709Dönem Sonu Bakiyeler19 25.000.000 374.833 47.991 61.749 3.855.678 431.380 5.986.478 11.396.039 47.154.148 47.154.148Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler19 25.000.000 374.833 47.991 46.049 3.855.678 431.380 6.148.843 13.137.782 49.042.556 49.042.556Transferler19 0 0 0 0 0 625.628 12.512.154 -13.137.782 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 -10.013 0 0 0 4.202.982 4.192.969 4.192.969Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 4.202.982 4.202.982 4.202.982Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)19 0 0 0 -10.013 0 0 0 0 -10.013 -10.013Dönem Sonu Bakiyeler19 25.000.000 374.833 47.991 36.036 3.855.678 1.057.008 18.660.997 4.202.982 53.235.525 53.235.525Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-11.222.895 9.016.161Dönem Karı (Zararı)4.202.982 11.396.039Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)4.202.982 11.396.039Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler4.298.458 -888.684Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11-12-13-14-21 752.337 423.675Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler960.358 404.765Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler21 960.358 404.765Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-753.446 586.019Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18-19-21 -569.363 547.622Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler18 -184.083 38.397Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-28.874 -32.085Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri22 -28.874 -32.085Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler822.748 -4.529.827Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler23 -435.104 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler20 1.257.852 -4.529.827Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler25 2.545.335 2.258.769İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-19.724.335 -1.491.194Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)6 -2.032.670 2.323.907Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-31.711.673 -23.741.300İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)4-8 -2.444.305 710.874İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -29.267.368 -24.452.174Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-282.727 -2.101.859İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)4-9 317.420 -146.000İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 -600.147 -1.955.859Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)10 -365.120 -135.777Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5.360.236 27.574.991İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)4-8 0 71.554İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)8 5.360.236 27.503.437Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)17 -26.044 378.737Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9.337.886 -5.798.995İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)4-9 9.229.523 -6.700.000İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 108.363 901.005Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)10 -4.223 9.102Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-11.222.895 9.016.161YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-552.917 -1.395.108Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri5.593 92.087Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri12 5.593 92.087Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-68.458 -363.622Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -28.691 -243.318Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -39.767 -120.304Vergi İadeleri (Ödemeleri)25 -490.052 -1.123.573FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI12.737.380 -2.418.168Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri12.995.610 -2.418.168Kredilerden Nakit Girişleri7 12.995.610 -1.805.501Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri7 0 -612.667Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-258.230 0Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları7 -258.230 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)961.568 5.202.885NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5 961.568 5.202.885DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ13.499.138 8.481.619DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ14.460.706 13.684.504Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 14.460.706 13.499.138Finansal Yatırımlar6.492.717 5.717.899Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar6.492.717 5.717.899Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar6 6.492.717 5.717.899Ticari Alacaklar118.875.967 88.124.652İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4-8 8.930.471 6.486.166İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 109.945.496 81.638.486Diğer Alacaklar6.095.213 4.692.613İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar4-9 2.005.600 2.323.020İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 4.089.613 2.369.593Peşin Ödenmiş Giderler668.219 303.099İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler4-10 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 668.219 303.099Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar15 2.127.182 2.654.608ARA TOPLAM148.720.004 114.992.009TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR148.720.004 114.992.009DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar6.085.216 6.085.216Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar6 6.085.216 6.085.216Diğer Alacaklar1.095.609 1.688.056İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar4-9 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 1.095.609 1.688.056Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller11 1.815.000 1.393.858Maddi Duran Varlıklar880.411 1.058.686Taşıtlar12 379.161 384.279Mobilya ve Demirbaşlar12 501.250 674.407Kullanım Hakkı Varlıkları14 2.423.326 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar169.515 239.104Bilgisayar Yazılımları13 73.752 104.813Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri13 95.763 134.291Ertelenmiş Vergi Varlığı25 488.675 396.418TOPLAM DURAN VARLIKLAR12.957.752 10.861.338TOPLAM VARLIKLAR161.677.756 125.853.347KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7 32.013.831 19.018.221İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar32.013.831 19.018.221Banka Kredileri32.000.000 19.013.027Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar13.831 5.194Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 402.877 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları402.877 0Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları402.877 0Ticari Borçlar60.182.201 54.850.839İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4-8 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 60.182.201 54.850.839Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17 248.409 274.453Diğer Borçlar9.229.523 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar4-9 9.229.523 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler9 749.154 640.791Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)7.203 11.426İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 7.203 11.426Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü25 2.637.592 490.052Kısa Vadeli Karşılıklar342.514 864.674Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar18 197.722 535.799Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar18 144.792 328.875ARA TOPLAM105.813.304 76.150.456TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER105.813.304 76.150.456UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar2.189.865 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar2.189.865 0Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar7 2.189.865 0Uzun Vadeli Karşılıklar439.062 660.335Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar18 439.062 660.335TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.628.927 660.335TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER108.442.231 76.810.791ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar53.235.525 49.042.556Ödenmiş Sermaye19 25.000.000 25.000.000Sermaye Düzeltme Farkları19 374.833 374.833Paylara İlişkin Primler (İskontolar)19 47.991 47.991Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)36.036 46.049Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)36.036 46.049Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)19 36.036 46.049Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)3.855.678 3.855.678Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)3.855.678 3.855.678Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)19 3.855.678 3.855.678Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler19 1.057.008 431.380Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları19 18.660.997 6.148.843Net Dönem Karı veya Zararı4.202.982 13.137.782TOPLAM ÖZKAYNAKLAR53.235.525 49.042.556TOPLAM KAYNAKLAR161.677.756 125.853.347Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat20 237.265.299 1.118.966.588 68.755.428 55.888.551Satışların Maliyeti20 -206.837.618 -1.087.353.749 -57.648.637 -45.827.909TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)30.427.681 31.612.839 11.106.791 10.060.642BRÜT KAR (ZARAR)30.427.681 31.612.839 11.106.791 10.060.642Genel Yönetim Giderleri21 -16.788.050 -15.404.871 -5.333.965 -4.474.192Pazarlama Giderleri21 -9.397.289 -9.563.345 -3.261.282 -3.155.974Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 22.757.792 17.297.096 4.320.844 10.028.811Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -16.871.101 -9.161.412 -2.605.479 -6.084.301ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)10.129.033 14.780.307 4.226.909 6.374.986Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler23 479.892 264.333 21.313 212.386Yatırım Faaliyetlerinden Giderler23 -348 0 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)10.608.577 15.044.640 4.248.222 6.587.372Finansman Gelirleri24 1.051.649 1.096.520 310.500 341.912Finansman Giderleri24 -4.909.406 -2.428.864 -2.073.056 -899.496SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)6.750.820 13.712.296 2.485.666 6.029.788Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-2.547.838 -2.316.257 -1.038.331 -1.021.408Dönem Vergi (Gideri) Geliri25 -2.637.592 -2.616.817 -986.363 -791.704Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 89.754 300.560 -51.968 -229.704SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)4.202.982 11.396.039 1.447.335 5.008.380DÖNEM KARI (ZARARI)4.202.982 11.396.039 1.447.335 5.008.380Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları4.202.982 11.396.039 1.447.335 5.008.380Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-10.013 6.469 0 -13.592Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)19 -12.516 8.086 0 -16.990Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler2.503 -1.617 0 3.398Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi25 2.503 -1.617 0 3.398Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 240 0 240Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 254 0 254Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)0 254 0 254Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 -14 0 -14Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri0 -14 0 -14DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-10.013 6.709 0 -13.352TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)4.192.969 11.402.748 1.447.335 4.995.028Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları4.192.969 11.402.748 1.447.335 4.995.028http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795720BIST