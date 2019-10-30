***ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
30.10.2019 22:07
***ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
19 25.000.000 374.833 47.991 55.280 3.855.438 431.380 5.668.176 318.302 35.751.400 35.751.400
Transferler
19 0 0 0 0 0 0 318.302 -318.302 0 0
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 11.396.039 11.396.039 11.396.039
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
19 0 0 0 6.469 240 0 0 0 6.709 6.709
Dönem Sonu Bakiyeler
19 25.000.000 374.833 47.991 61.749 3.855.678 431.380 5.986.478 11.396.039 47.154.148 47.154.148
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
19 25.000.000 374.833 47.991 46.049 3.855.678 431.380 6.148.843 13.137.782 49.042.556 49.042.556
Transferler
19 0 0 0 0 0 625.628 12.512.154 -13.137.782 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -10.013 0 0 0 4.202.982 4.192.969 4.192.969
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 4.202.982 4.202.982 4.202.982
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
19 0 0 0 -10.013 0 0 0 0 -10.013 -10.013
Dönem Sonu Bakiyeler
19 25.000.000 374.833 47.991 36.036 3.855.678 1.057.008 18.660.997 4.202.982 53.235.525 53.235.525
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-11.222.895 9.016.161
Dönem Karı (Zararı)
4.202.982 11.396.039
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
4.202.982 11.396.039
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.298.458 -888.684
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11-12-13-14-21 752.337 423.675
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
960.358 404.765
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 960.358 404.765
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-753.446 586.019
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18-19-21 -569.363 547.622
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
18 -184.083 38.397
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-28.874 -32.085
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
22 -28.874 -32.085
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
822.748 -4.529.827
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
23 -435.104 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
20 1.257.852 -4.529.827
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 2.545.335 2.258.769
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-19.724.335 -1.491.194
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
6 -2.032.670 2.323.907
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-31.711.673 -23.741.300
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4-8 -2.444.305 710.874
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -29.267.368 -24.452.174
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-282.727 -2.101.859
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
4-9 317.420 -146.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -600.147 -1.955.859
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -365.120 -135.777
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.360.236 27.574.991
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4-8 0 71.554
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 5.360.236 27.503.437
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
17 -26.044 378.737
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9.337.886 -5.798.995
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
4-9 9.229.523 -6.700.000
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 108.363 901.005
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
10 -4.223 9.102
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-11.222.895 9.016.161
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-552.917 -1.395.108
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.593 92.087
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 5.593 92.087
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-68.458 -363.622
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -28.691 -243.318
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -39.767 -120.304
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
25 -490.052 -1.123.573
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
12.737.380 -2.418.168
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
12.995.610 -2.418.168
Kredilerden Nakit Girişleri
7 12.995.610 -1.805.501
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
7 0 -612.667
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-258.230 0
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
7 -258.230 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
961.568 5.202.885
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5 961.568 5.202.885
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
13.499.138 8.481.619
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
14.460.706 13.684.504
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 14.460.706 13.499.138
Finansal Yatırımlar
6.492.717 5.717.899
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
6.492.717 5.717.899
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
6 6.492.717 5.717.899
Ticari Alacaklar
118.875.967 88.124.652
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4-8 8.930.471 6.486.166
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 109.945.496 81.638.486
Diğer Alacaklar
6.095.213 4.692.613
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4-9 2.005.600 2.323.020
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 4.089.613 2.369.593
Peşin Ödenmiş Giderler
668.219 303.099
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4-10 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 668.219 303.099
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
15 2.127.182 2.654.608
ARA TOPLAM
148.720.004 114.992.009
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
148.720.004 114.992.009
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
6.085.216 6.085.216
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
6 6.085.216 6.085.216
Diğer Alacaklar
1.095.609 1.688.056
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4-9 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 1.095.609 1.688.056
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 1.815.000 1.393.858
Maddi Duran Varlıklar
880.411 1.058.686
Taşıtlar
12 379.161 384.279
Mobilya ve Demirbaşlar
12 501.250 674.407
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 2.423.326 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
169.515 239.104
Bilgisayar Yazılımları
13 73.752 104.813
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
13 95.763 134.291
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 488.675 396.418
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
12.957.752 10.861.338
TOPLAM VARLIKLAR
161.677.756 125.853.347
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 32.013.831 19.018.221
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
32.013.831 19.018.221
Banka Kredileri
32.000.000 19.013.027
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
13.831 5.194
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 402.877 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
402.877 0
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
402.877 0
Ticari Borçlar
60.182.201 54.850.839
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4-8 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 60.182.201 54.850.839
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 248.409 274.453
Diğer Borçlar
9.229.523 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
4-9 9.229.523 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
9 749.154 640.791
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7.203 11.426
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 7.203 11.426
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 2.637.592 490.052
Kısa Vadeli Karşılıklar
342.514 864.674
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18 197.722 535.799
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
18 144.792 328.875
ARA TOPLAM
105.813.304 76.150.456
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
105.813.304 76.150.456
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.189.865 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.189.865 0
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 2.189.865 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
439.062 660.335
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 439.062 660.335
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.628.927 660.335
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
108.442.231 76.810.791
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
53.235.525 49.042.556
Ödenmiş Sermaye
19 25.000.000 25.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
19 374.833 374.833
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
19 47.991 47.991
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
36.036 46.049
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
36.036 46.049
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 36.036 46.049
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
3.855.678 3.855.678
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
3.855.678 3.855.678
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
19 3.855.678 3.855.678
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19 1.057.008 431.380
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19 18.660.997 6.148.843
Net Dönem Karı veya Zararı
4.202.982 13.137.782
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
53.235.525 49.042.556
TOPLAM KAYNAKLAR
161.677.756 125.853.347
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
20 237.265.299 1.118.966.588 68.755.428 55.888.551
Satışların Maliyeti
20 -206.837.618 -1.087.353.749 -57.648.637 -45.827.909
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
30.427.681 31.612.839 11.106.791 10.060.642
BRÜT KAR (ZARAR)
30.427.681 31.612.839 11.106.791 10.060.642
Genel Yönetim Giderleri
21 -16.788.050 -15.404.871 -5.333.965 -4.474.192
Pazarlama Giderleri
21 -9.397.289 -9.563.345 -3.261.282 -3.155.974
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 22.757.792 17.297.096 4.320.844 10.028.811
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -16.871.101 -9.161.412 -2.605.479 -6.084.301
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
10.129.033 14.780.307 4.226.909 6.374.986
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 479.892 264.333 21.313 212.386
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 -348 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
10.608.577 15.044.640 4.248.222 6.587.372
Finansman Gelirleri
24 1.051.649 1.096.520 310.500 341.912
Finansman Giderleri
24 -4.909.406 -2.428.864 -2.073.056 -899.496
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
6.750.820 13.712.296 2.485.666 6.029.788
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.547.838 -2.316.257 -1.038.331 -1.021.408
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -2.637.592 -2.616.817 -986.363 -791.704
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 89.754 300.560 -51.968 -229.704
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
4.202.982 11.396.039 1.447.335 5.008.380
DÖNEM KARI (ZARARI)
4.202.982 11.396.039 1.447.335 5.008.380
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
4.202.982 11.396.039 1.447.335 5.008.380
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-10.013 6.469 0 -13.592
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -12.516 8.086 0 -16.990
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2.503 -1.617 0 3.398
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
25 2.503 -1.617 0 3.398
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 240 0 240
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 254 0 254
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
0 254 0 254
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 -14 0 -14
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 -14 0 -14
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-10.013 6.709 0 -13.352
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.192.969 11.402.748 1.447.335 4.995.028
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
4.192.969 11.402.748 1.447.335 4.995.028
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795720
BIST