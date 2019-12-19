***ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarANTALYA VE KURTKÖY İRTİBAT BÜROLARININ AÇILIŞI"Sermaye Piyasası Kurulunun 10.12.2019 tarih ve 32992422-205.04.04-E.15351 sayılı yazısı ile"Şirinyalı Mahallesi Lara Caddesi N100 Ayseli Göksoy Apartmanı Kat:1 Daire:4 Muratpaşa - ANTALYA adresinde,T: +90 242 324 09 00F:+90 242 324 08 96veYenişehir Mahallesi Mustafa Akyol Caddesi Work Sguare MVK N13 Daire:206 Kurtköy - Pendik - İSTANBUL adresindeT: +90 216 629 79 69F:+90 216 629 74 66İrtibat Büroları kurulmasına izin verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804449BIST