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***ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

19.12.2019 18:44
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***ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

ANTALYA VE KURTKÖY İRTİBAT BÜROLARININ AÇILIŞI
"Sermaye Piyasası Kurulunun 10.12.2019 tarih ve 32992422-205.04.04-E.15351 sayılı yazısı ile
"Şirinyalı Mahallesi Lara Caddesi N100 Ayseli Göksoy Apartmanı Kat:1 Daire:4 Muratpaşa - ANTALYA adresinde,
T: +90 242 324 09 00
F:+90 242 324 08 96
ve
Yenişehir Mahallesi Mustafa Akyol Caddesi Work Sguare MVK N13 Daire:206 Kurtköy - Pendik - İSTANBUL adresinde 
T: +90 216 629 79 69
F:+90 216 629 74 66
İrtibat Büroları kurulmasına izin verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804449


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KRSTL 1,75 581.638.587 % 12,90  
EUKYO 2,06 8.255.203 % 10,16  
HALKS 2,20 521.514 % 10,00  
DARDL 3,08 345.135 % 10,00  
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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7203 7,7590 % -0,15  
Frank 6,0544 6,0909 % 0,52  
Riyal 1,5797 1,5876 % 0,33  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.479 1.479 3,03  
Altın Gr. 282 282 1,21  
Cumhuriyet 1.868 1.897 13,00  
Tam 1.860 1.906 11,31  
Yarım 899 922 5,47  
Çeyrek 451 461 2,74  
Gümüş.Ons 17,06 17,11 0,06  
Gümüş Gr. 3,26 3,26 0,02  
B. Petrol 66,50 66,50 0,33  
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