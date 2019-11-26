***ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)MURAT GÜLER Erkek Yönetim Kurulu Başkanı YöneticiFatma KARAGÖZLÜ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi 3,00Ayşe TERZİ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi YöneticiATİLLA ESEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli GENEL MÜDÜR YRD./GENEL MÜDÜRMEHMET SELİM TUNÇBİLEK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü ProfesyoneliYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerMURAT GÜLER Yönetim Kurulu Başkanı YöneticiFATMA KARAGÖZLÜ Yönetim Kurulu Üyesi YöneticiAYŞE TERZİ Yönetim Kurulu Üyesi YöneticiSermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip ŞahıslarAdı-Soyadı GöreviMURAT GÜLER Y.K.BAŞKANIAYŞE TERZİ Y.K.ÜYESİFATMA KARAGÖZLÜ Y.K.ÜYESİADEM KARATEPE MÜDÜRATİLLA ESEN GENEL MÜDÜRMEHMET TAYLAN GENEL MÜDÜR YARDIMCISIhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800442BIST