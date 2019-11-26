***ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
26.11.2019 12:31
***ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
MURAT GÜLER Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici
Fatma KARAGÖZLÜ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi 3,00
Ayşe TERZİ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici
ATİLLA ESEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli GENEL MÜDÜR YRD./GENEL MÜDÜR
MEHMET SELİM TUNÇBİLEK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MURAT GÜLER Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici
FATMA KARAGÖZLÜ Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici
AYŞE TERZİ Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici
Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
MURAT GÜLER Y.K.BAŞKANI
AYŞE TERZİ Y.K.ÜYESİ
FATMA KARAGÖZLÜ Y.K.ÜYESİ
ADEM KARATEPE MÜDÜR
ATİLLA ESEN GENEL MÜDÜR
MEHMET TAYLAN GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800442
BIST
13:57105.360
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -22,97
|Açılış
|: 105.568
|
|Önceki Kapanış
|: 105.382
|
105.959
En Düşük
104.718
13:575,7518
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0097
|Açılış
|: 5,7440
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7450
|
5,7588
En Düşük
5,7327
13:576,3388
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0155
|Açılış
|: 6,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3200
|
6,3499
En Düşük
6,3208
13:57269,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 1,05
|Açılış
|: 269,66
|
|Önceki Kapanış
|: 268,51
|
270,20
En Düşük
267,99
BIST En Aktif Hisseler
|INTEM
|8,85
|11.622.325
|% 19,92
|
|MTRYO
|2,69
|2.806.404
|% 14,96
|
|YUNSA
|8,52
|90.070.880
|% 13,60
|
|EMNIS
|1,47
|75.036
|% 9,70
|
|ERSU
|1,93
|17.134.855
|% 8,43
|
|IHEVA
|2,22
|2.396.481
|% -11,20
|
|EGCYH
|0,10
|8.136
|% -9,09
|
|UFUK
|2,13
|31.686
|% -8,58
|
|TKURU
|8,00
|97.799
|% -8,05
|
|ESCOM
|1,13
|29.713.204
|% -5,83
|
|THYAO
|13,56
|1.173.410.234
|% 0,89
|
|KRDMD
|2,42
|331.920.365
|% 0,83
|
|EREGL
|7,86
|245.767.775
|% 1,95
|
|GARAN
|9,93
|245.692.465
|% 0,00
|
|ASELS
|18,74
|220.105.501
|% 0,11
|
|KRDMD
|2,42
|331.920.365
|% 0,83
|
|THYAO
|13,56
|1.173.410.234
|% 0,89
|
|EKGYO
|1,46
|114.379.308
|% 0,00
|
|TSPOR
|1,91
|127.057.783
|% 3,80
|
|PETKM
|3,63
|129.433.862
|% -0,82
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3668
|7,4037
|% -0,24
|
|Frank
|5,7416
|5,7762
|% 0,13
|
|Riyal
|1,5284
|1,5360
|% 0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.458
|1.459
|3,67
|
|Altın Gr.
|270
|270
|1,14
|
|Cumhuriyet
|1.788
|1.815
|2,00
|
|Tam
|1.780
|1.824
|0,86
|
|Yarım
|860
|883
|0,41
|
|Çeyrek
|431
|441
|0,21
|
|Gümüş.Ons
|16,94
|16,96
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,13
|0,01
|
|B. Petrol
|62,62
|62,62
|0,00
|