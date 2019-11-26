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***ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

26.11.2019 12:31
GÜNCEL HABERLER



***ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
MURAT GÜLER Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici
Fatma KARAGÖZLÜ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi 3,00
Ayşe TERZİ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici
ATİLLA ESEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli GENEL MÜDÜR YRD./GENEL MÜDÜR
MEHMET SELİM TUNÇBİLEK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MURAT GÜLER Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici
FATMA KARAGÖZLÜ Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici
AYŞE TERZİ Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici

Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
MURAT GÜLER Y.K.BAŞKANI
AYŞE TERZİ Y.K.ÜYESİ
FATMA KARAGÖZLÜ Y.K.ÜYESİ
ADEM KARATEPE MÜDÜR
ATİLLA ESEN GENEL MÜDÜR
MEHMET TAYLAN GENEL MÜDÜR YARDIMCISI




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800442


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Sterlin 7,3668 7,4037 % -0,24  
Frank 5,7416 5,7762 % 0,13  
Riyal 1,5284 1,5360 % 0,15  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.458 1.459 3,67  
Altın Gr. 270 270 1,14  
Cumhuriyet 1.788 1.815 2,00  
Tam 1.780 1.824 0,86  
Yarım 860 883 0,41  
Çeyrek 431 441 0,21  
Gümüş.Ons 16,94 16,96 0,04  
Gümüş Gr. 3,13 3,13 0,01  
B. Petrol 62,62 62,62 0,00  
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