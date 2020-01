***ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriÖdenmiş/Çıkarılmış Sermaye 50.000.000Ortaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 22000000 TRY 44,00RTA LAB.BİY.ÜR.İLAÇ VE MAKİNE SAN.A.Ş 21500000 TRY 43,00İCG FİNANSAL DANIŞMANLIK A.Ş 5000000 TRY 10,00FATMA KARAGÖZLÜ 1500000 TRY 3,00TOPLAM 50000000 TRY 100Yönetime İlişkin BilgilerSermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip ŞahıslarAdı-Soyadı GöreviMURAT GÜLER Y.K.BAŞKANIAYŞE TERZİ Y.K.ÜYESİFATMA KARAGÖZLÜ Y.K.ÜYESİADEM KARATEPE MÜDÜRATİLLA ESEN GENEL MÜDÜRMEHMET TAYLAN GENEL MÜDÜR YARDIMCISIÖZCAN CAN MÜDÜRhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/806582BIST