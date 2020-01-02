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***ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

02.01.2020 13:38
GÜNCEL HABERLER



***ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 50.000.000

Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 22000000 TRY 44,00
RTA LAB.BİY.ÜR.İLAÇ VE MAKİNE SAN.A.Ş 21500000 TRY 43,00
İCG FİNANSAL DANIŞMANLIK A.Ş 5000000 TRY 10,00
FATMA KARAGÖZLÜ 1500000 TRY 3,00
TOPLAM 50000000 TRY 100

Yönetime İlişkin Bilgiler
Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
MURAT GÜLER Y.K.BAŞKANI
AYŞE TERZİ Y.K.ÜYESİ
FATMA KARAGÖZLÜ Y.K.ÜYESİ
ADEM KARATEPE MÜDÜR
ATİLLA ESEN GENEL MÜDÜR
MEHMET TAYLAN GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
ÖZCAN CAN MÜDÜR




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/806582


BIST



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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TKNSA 4,88 126.434.118 % 16,19  
DURDO 15,65 7.748.429 % 11,47  
MARTI 1,01 13.134.382 % 10,99  
IPEKE 8,53 318.058.199 % 10,49  
CRFSA 5,19 79.851.917 % 10,19  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8455 7,8848 % -0,13  
Frank 6,1162 6,1530 % -0,12  
Riyal 1,5834 1,5913 % 0,17  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.521 1.521 3,56  
Altın Gr. 291 291 1,04  
Cumhuriyet 1.928 1.958 3,00  
Tam 1.920 1.968 1,18  
Yarım 928 952 0,56  
Çeyrek 465 476 0,28  
Gümüş.Ons 17,88 17,93 0,05  
Gümüş Gr. 3,42 3,43 0,01  
B. Petrol 66,34 66,34 0,34  
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