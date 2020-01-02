***ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
02.01.2020 13:38
***ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 50.000.000
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 22000000 TRY 44,00
RTA LAB.BİY.ÜR.İLAÇ VE MAKİNE SAN.A.Ş 21500000 TRY 43,00
İCG FİNANSAL DANIŞMANLIK A.Ş 5000000 TRY 10,00
FATMA KARAGÖZLÜ 1500000 TRY 3,00
TOPLAM 50000000 TRY 100
Yönetime İlişkin Bilgiler
Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
MURAT GÜLER Y.K.BAŞKANI
AYŞE TERZİ Y.K.ÜYESİ
FATMA KARAGÖZLÜ Y.K.ÜYESİ
ADEM KARATEPE MÜDÜR
ATİLLA ESEN GENEL MÜDÜR
MEHMET TAYLAN GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
ÖZCAN CAN MÜDÜR
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/806582
BIST
13:55115.239
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 814,37
|Açılış
|: 114.903
|
|Önceki Kapanış
|: 114.425
|
115.488
En Düşük
114.566
13:555,9587
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0119
|Açılış
|: 5,9570
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9510
|
5,9587
En Düşük
5,9430
13:556,6777
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0083
|Açılış
|: 6,6630
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6750
|
6,6947
En Düşük
6,6601
13:55291,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 1,20
|Açılış
|: 291,36
|
|Önceki Kapanış
|: 290,17
|
291,47
En Düşük
290,00
BIST En Aktif Hisseler
|TKNSA
|4,88
|126.434.118
|% 16,19
|
|DURDO
|15,65
|7.748.429
|% 11,47
|
|MARTI
|1,01
|13.134.382
|% 10,99
|
|IPEKE
|8,53
|318.058.199
|% 10,49
|
|CRFSA
|5,19
|79.851.917
|% 10,19
|
|NIBAS
|5,50
|59.614
|% -11,29
|
|EGCYH
|0,18
|437.922
|% -10,00
|
|EGCYO
|0,29
|46.647
|% -9,38
|
|EGCEY
|0,36
|81.024
|% -7,69
|
|IHGZT
|6,33
|6.758.472
|% -7,05
|
|THYAO
|14,62
|730.475.255
|% 1,11
|
|PETKM
|3,85
|463.717.533
|% 1,05
|
|KRDMD
|2,73
|374.985.101
|% 2,63
|
|HALKB
|6,06
|350.570.152
|% 2,54
|
|IPEKE
|8,53
|318.058.199
|% 10,49
|
|KRDMD
|2,73
|374.985.101
|% 2,63
|
|ISGYO
|1,79
|236.576.099
|% 1,70
|
|PETKM
|3,85
|463.717.533
|% 1,05
|
|ODAS
|2,18
|229.650.053
|% 3,81
|
|EKGYO
|1,48
|137.840.621
|% 1,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8455
|7,8848
|% -0,13
|
|Frank
|6,1162
|6,1530
|% -0,12
|
|Riyal
|1,5834
|1,5913
|% 0,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.521
|1.521
|3,56
|
|Altın Gr.
|291
|291
|1,04
|
|Cumhuriyet
|1.928
|1.958
|3,00
|
|Tam
|1.920
|1.968
|1,18
|
|Yarım
|928
|952
|0,56
|
|Çeyrek
|465
|476
|0,28
|
|Gümüş.Ons
|17,88
|17,93
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|0,01
|
|B. Petrol
|66,34
|66,34
|0,34
|