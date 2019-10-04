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***ACP* *DAGHL*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi

04.10.2019 08:53
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***ACP******DAGHL*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )

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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler

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Açıklamalar

Piyasa yapıcısı olduğumuz Dagi Yatırım  Holding A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.    (Dagi Yatırım  Holding A.Ş. paylarında piyasa yapıcılık işlemleri A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş'nin kurum portföyünden gerçekleştirilmektedir.)
 
    
    İşlem  Tarihi
    İşlem  Niteliği
    İşleme  Konu Olan Payların Nominal Tutarı (TL)
    İşlem  Tutarı (TL)

    03.10.2019
    Alım
    500
    810

    03.10.2019
    Satım
    250
    407,50





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790076


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