***ACP* *DAGHL*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
04.10.2019 08:53
***ACP******DAGHL*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
İlgili Şirketler [DAGHL]
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Türkçe
Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz Dagi Yatırım Holding A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir. (Dagi Yatırım Holding A.Ş. paylarında piyasa yapıcılık işlemleri A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş'nin kurum portföyünden gerçekleştirilmektedir.)
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme Konu Olan Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
03.10.2019
Alım
500
810
03.10.2019
Satım
250
407,50
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790076
BIST
11:35103.484
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 699,87
|Açılış
|: 103.177
|
|Önceki Kapanış
|: 102.784
|
103.516
En Düşük
102.824
11:355,7086
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0138
|Açılış
|: 5,6940
|
|Önceki Kapanış
|: 5,6870
|
5,7121
En Düşük
5,6866
11:356,2670
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0172
|Açılış
|: 6,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2450
|
6,2697
En Düşük
6,2408
11:35276,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 1,07
|Açılış
|: 276,70
|
|Önceki Kapanış
|: 275,63
|
277,07
En Düşük
275,47