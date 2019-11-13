***ADB*** ANADOLUBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor
13.11.2019 21:58
***ADB*** ANADOLUBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
600.000 0 0 0 72.201 -6.188 1.154 0 -17.802 249 968.889 156.256 0 0 0 1.774.759
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 -252 0 194.666 7.302 0 56.747 -8.164 0 0 0 250.299
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 -252 0 194.666 7.302 0 56.747 -8.164 0 0 0 250.299
Yeni Bakiye
V-II-11 600.000 0 0 0 72.201 -6.440 1.154 194.666 -10.500 249 1.025.636 148.092 0 0 0 2.025.058
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -8.337 2.443 231.843 -74.230 -156.070 0 0 282.257 0 0 277.906
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 183.419 -183.419 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 183.419 -183.419 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
600.000 0 0 0 72.201 -14.777 3.597 426.509 -84.730 -155.821 1.209.055 -35.327 282.257 0 0 2.302.964
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
600.000 0 0 0 63.335 -14.507 2.288 329.005 -61.945 -79.436 1.209.055 273.203 0 0 0 2.320.998
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 749 0 0 0 749
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 749 0 0 0 749
Yeni Bakiye
V-II-11 600.000 0 0 0 63.335 -14.507 2.288 329.005 -61.945 -79.436 1.209.055 273.952 0 0 0 2.321.747
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 144 441 2.202 12.434 22.412 -9.793 0 0 308.597 0 0 336.437
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 296.835 -296.835 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 296.835 -296.835 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
600.000 0 0 0 63.479 -14.066 4.490 341.439 -39.533 -89.229 1.505.890 -22.883 308.597 0 0 2.658.184
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
5.698.599 8.846.122 14.544.721 3.308.383 3.914.055 7.222.438
GARANTİ VE KEFALETLER
V-III-2 2.403.431 1.765.396 4.168.827 2.475.765 1.144.762 3.620.527
Teminat Mektupları
2.401.150 478.178 2.879.328 2.473.765 449.314 2.923.079
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
55.894 5.873 61.767 47.562 5.475 53.037
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
32.629 1.079 33.708 35.645 2.562 38.207
Diğer Teminat Mektupları
2.312.627 471.226 2.783.853 2.390.558 441.277 2.831.835
Banka Kredileri
0 657 657 0 11.811 11.811
İthalat Kabul Kredileri
0 657 657 0 11.811 11.811
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 444.356 444.356 0 370.725 370.725
Belgeli Akreditifler
0 444.356 444.356 0 370.725 370.725
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
2.281 842.205 844.486 2.000 306.446 308.446
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 6.466 6.466
TAAHHÜTLER
V-III-1 811.827 2.088.228 2.900.055 509.656 0 509.656
Cayılamaz Taahhütler
811.827 2.088.228 2.900.055 509.656 0 509.656
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
189.764 2.083.764 2.273.528 0 0 0
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
209.127 4.464 213.591 118.523 0 118.523
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
222.195 0 222.195 188.554 0 188.554
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
87.946 0 87.946 116.625 0 116.625
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
729 0 729 706 0 706
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
102.066 0 102.066 85.248 0 85.248
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
2.483.341 4.992.498 7.475.839 322.962 2.769.293 3.092.255
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
2.483.341 4.992.498 7.475.839 322.962 2.769.293 3.092.255
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
218.102 234.480 452.582 126.335 155.501 281.836
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
210.236 25.580 235.816 75.165 67.037 142.202
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
7.866 208.900 216.766 51.170 88.464 139.634
Para ve Faiz Swap İşlemleri
1.459.138 3.921.681 5.380.819 1.947 2.408.702 2.410.649
Swap Para Alım İşlemleri
342.095 1.962.677 2.304.772 0 1.202.641 1.202.641
Swap Para Satım İşlemleri
932.043 1.406.019 2.338.062 1.947 1.206.061 1.208.008
Swap Faiz Alım İşlemleri
185.000 191.389 376.389 0 0 0
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 361.596 361.596 0 0 0
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
806.101 836.337 1.642.438 194.680 205.090 399.770
Para Alım Opsiyonları
403.599 417.637 821.236 47.520 146.599 194.119
Para Satım Opsiyonları
402.502 418.700 821.202 147.160 58.491 205.651
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
125.326.198 6.544.201 131.870.399 111.293.136 5.478.165 116.771.301
EMANET KIYMETLER
2.853.800 281.472 3.135.272 2.969.828 237.483 3.207.311
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
177.889 0 177.889 20.221 0 20.221
Emanete Alınan Menkul Değerler
1.262 88.796 90.058 1.279 38.581 39.860
Tahsile Alınan Çekler
2.589.217 177.565 2.766.782 2.860.070 180.559 3.040.629
Tahsile Alınan Ticari Senetler
85.432 15.111 100.543 88.258 18.343 106.601
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
122.472.398 6.262.729 128.735.127 108.323.308 5.240.682 113.563.990
Menkul Kıymetler
1.652 0 1.652 3.302 0 3.302
Teminat Senetleri
17.475 17.147 34.622 22.495 19.956 42.451
Emtia
9.394 0 9.394 9.394 0 9.394
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
14.281 0 14.281 14.281 0 14.281
Diğer Rehinli Kıymetler
122.429.596 6.245.582 128.675.178 108.273.836 5.220.726 113.494.562
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
131.024.797 15.390.323 146.415.120 114.601.519 9.392.220 123.993.739
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
-92.905 -611.077
Alınan Faizler
1.790.278 1.390.148
Ödenen Faizler
-1.268.545 -1.031.688
Alınan Temettüler
2.800 20
Alınan Ücret ve Komisyonlar
143.886 126.013
Elde Edilen Diğer Kazançlar
251.595 294.719
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
162.672 129.148
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-189.213 -164.483
Ödenen Vergiler
-72.859 -74.201
Diğer
-913.519 -1.280.753
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-8.608 1.222.329
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-478 52.267
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-63.154 691.017
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-1.350.816 605.443
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-24.488 -367.939
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
88.601 241.579
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
1.418.205 326.436
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-103.049 103.778
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
26.571 -430.252
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-101.513 611.252
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
15.266 126.366
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-48.613 -998
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
10.953 2.337
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-2.762 0
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 128.602
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
60.918 0
Diğer
-5.230 -3.575
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
144.910 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
168.999 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0 0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-24.089 0
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
-23.072 207.920
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
35.591 945.538
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
1.578.892 1.137.708
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
1.614.483 2.083.246
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
DÖNEM KARI (ZARARI)
308.597 282.257
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
27.840 -4.351
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
2.787 -5.894
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
160 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
551 -10.421
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
2.823 3.169
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-747 1.358
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
25.053 1.543
Yabancı Para Çevrim Farkları
12.434 231.843
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
29.141 -96.306
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-12.241 -195.087
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-4.281 61.093
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
336.437 277.906
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
VARLIKLAR
FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
796.729 2.312.583 3.109.312 539.425 2.300.733 2.840.158
Nakit ve Nakit Benzerleri
690.153 1.691.539 2.381.692 529.426 1.757.850 2.287.276
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
V-I-1 370.947 1.178.358 1.549.305 329.575 1.130.260 1.459.835
Bankalar
V-I-2 100.538 513.181 613.719 331 627.590 627.921
Para Piyasalarından Alacaklar
220.099 0 220.099 200.137 0 200.137
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-1.431 0 -1.431 -617 0 -617
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
V-I-3 9 67.219 67.228 96 69.640 69.736
Devlet Borçlanma Senetleri
9 3.209 3.218 96 1.537 1.633
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 64.010 64.010 0 68.103 68.103
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
V-I-4 7.659 518.158 525.817 4.897 473.243 478.140
Devlet Borçlanma Senetleri
0 479.134 479.134 0 441.584 441.584
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
7.659 10.429 18.088 4.897 7.289 12.186
Diğer Finansal Varlıklar
0 28.595 28.595 0 24.370 24.370
Türev Finansal Varlıklar
V-I-5 98.908 35.667 134.575 5.006 0 5.006
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
98.908 35.667 134.575 5.006 0 5.006
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
10.143.921 1.394.584 11.538.505 8.949.221 928.173 9.877.394
Krediler
V-I-6 10.779.457 1.405.287 12.184.744 9.286.088 938.609 10.224.697
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
V-I-8 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
V-I-7 168.968 0 168.968 233.330 0 233.330
Devlet Borçlanma Senetleri
168.968 0 168.968 233.330 0 233.330
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-804.504 -10.703 -815.207 -570.197 -10.436 -580.633
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
V-I-9 226.288 0 226.288 200.063 0 200.063
Satış Amaçlı
226.288 0 226.288 200.063 0 200.063
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
224.804 556.814 781.618 177.821 532.156 709.977
İştirakler (Net)
V-I-10 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
V-I-11 224.804 556.814 781.618 177.821 532.156 709.977
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
224.804 556.814 781.618 177.821 532.156 709.977
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
V-I-12 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
V-I-13 289.091 186 289.277 201.615 0 201.615
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
V-I-14 11.769 0 11.769 9.193 0 9.193
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
11.769 0 11.769 9.193 0 9.193
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
V-I-15 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
V-I-16 30.526 8.947 39.473 36.128 13.639 49.767
DİĞER AKTİFLER (Net)
V-I-17 317.171 52.660 369.831 365.300 9.528 374.828
VARLIKLAR TOPLAMI
12.040.299 4.325.774 16.366.073 10.478.766 3.784.229 14.262.995
YÜKÜMLÜLÜKLER
MEVDUAT
V-II-1 8.095.982 4.392.721 12.488.703 7.100.085 3.839.621 10.939.706
ALINAN KREDİLER
V-II-2 50.593 22.420 73.013 22.117 153.889 176.006
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
0 0 0 20.011 0 20.011
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
171.666 0 171.666 0 0 0
Bonolar
171.666 0 171.666 0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
V-II-3 89.500 6.463 95.963 8.055 0 8.055
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
89.500 6.463 95.963 8.055 0 8.055
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
V-II-4 71.148 304 71.452 0 0 0
KARŞILIKLAR
V-II-5 99.856 1.013 100.869 112.060 649 112.709
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
50.168 0 50.168 44.203 0 44.203
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
49.688 1.013 50.701 67.857 649 68.506
CARİ VERGİ BORCU
V-II-6 65.413 0 65.413 70.872 0 70.872
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
V-II-7 0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
V-II-8 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
V-II-9 0 0 0 0 0 0
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
V-II-10 490.476 150.334 640.810 592.982 21.656 614.638
ÖZKAYNAKLAR
2.623.449 34.735 2.658.184 2.315.122 5.876 2.320.998
Ödenmiş Sermaye
V-II-11 600.000 0 600.000 600.000 0 600.000
Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
V-II-13 49.413 4.490 53.903 48.828 2.288 51.116
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
V-II-13 252.210 -39.533 212.677 249.568 -61.944 187.624
Kar Yedekleri
1.505.890 0 1.505.890 1.209.055 0 1.209.055
Yasal Yedekler
96.746 0 96.746 81.945 0 81.945
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
1.409.144 0 1.409.144 1.127.110 0 1.127.110
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
215.936 69.778 285.714 207.671 65.532 273.203
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
-88.415 65.532 -22.883 -89.165 53.838 -35.327
Dönem Net Kâr veya Zararı
304.351 4.246 308.597 296.836 11.694 308.530
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
11.758.083 4.607.990 16.366.073 10.241.304 4.021.691 14.262.995
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
FAİZ GELİRLERİ
1.922.861 1.602.510 640.646 636.275
Kredilerden Alınan Faizler
V-IV-1 1.755.292 1.518.457 578.045 602.497
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
22.949 20.992 6.968 8.327
Bankalardan Alınan Faizler
V-IV-1 24.510 9.665 9.878 4.268
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
60.708 4.793 26.273 1.865
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
V-IV-1 33.911 37.182 11.158 13.173
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
81 4.573 31 1.175
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
19.222 17.432 6.987 6.224
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
14.608 15.177 4.140 5.774
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0 0 0
Diğer Faiz Gelirleri
25.491 11.421 8.324 6.145
FAİZ GİDERLERİ (-)
-1.314.262 -1.072.759 -443.766 -431.659
Mevduata Verilen Faizler
V-IV-2 -1.284.592 -1.050.678 -431.791 -424.114
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
V-IV-2 -4.678 -12.204 -2.074 -5.110
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-8.640 -9.786 -2.129 -2.435
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-2.667 0 -2.667 0
Kiralama Faiz Giderleri
-12.292 0 -4.049 0
Diğer Faiz Giderleri
-1.393 -91 -1.056 0
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
608.599 529.751 196.880 204.616
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
129.275 114.474 45.197 38.854
Alınan Ücret ve Komisyonlar
143.886 126.013 50.629 42.458
Gayri Nakdi Kredilerden
40.670 30.200 12.977 11.139
Diğer
V-IV-11 103.216 95.813 37.652 31.319
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-14.611 -11.539 -5.432 -3.604
Gayri Nakdi Kredilere
0 -21 0 0
Diğer
-14.611 -11.518 -5.432 -3.604
TEMETTÜ GELİRLERİ
V-IV-3 2.800 20 2.773 8
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
V-IV-4 49.221 21.558 9.773 33.104
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
1.425 -689 345 455
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
21.277 101.454 23.534 77.512
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
26.519 -79.207 -14.106 -44.863
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
V-IV-5 201.975 173.273 37.315 20.019
FAALİYET BRÜT KÂRI
991.870 839.076 291.938 296.601
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
V-IV-6 -351.078 -273.466 -75.415 -101.263
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
V-IV-6 -2.271 -3.386 7.163 -2.805
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-189.213 -164.483 -64.906 -52.926
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
V-IV-7 -125.551 -90.500 -50.101 -25.419
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
323.757 307.241 108.679 114.188
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
50.869 39.900 12.635 9.187
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
V-IV-8 374.626 347.141 121.314 123.375
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
V-IV-9 -66.029 -64.884 -24.480 -23.222
Cari Vergi Karşılığı
-58.206 0 -27.239 1.365
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
4.484 44.712 -3.030 -63
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
-12.307 -109.596 5.789 -24.524
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
V-IV-8 308.597 282.257 96.834 100.153
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
V-IV-8 0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
V-IV-9 0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
V-IV-10 308.597 282.257 96.834 100.153
Grubun Karı (Zararı)
308.597 282.257 96.834 100.153
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar(Zarar) 0,00514000 0,00470000 0,00161000 0,00167000
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798793
BIST