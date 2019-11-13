***ADB*** ANADOLUBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***ADB*** ANADOLUBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler600.000 0 0 0 72.201 -6.188 1.154 0 -17.802 249 968.889 156.256 0 0 0 1.774.759TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 -252 0 194.666 7.302 0 56.747 -8.164 0 0 0 250.299Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 -252 0 194.666 7.302 0 56.747 -8.164 0 0 0 250.299Yeni BakiyeV-II-11 600.000 0 0 0 72.201 -6.440 1.154 194.666 -10.500 249 1.025.636 148.092 0 0 0 2.025.058Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -8.337 2.443 231.843 -74.230 -156.070 0 0 282.257 0 0 277.906Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 183.419 -183.419 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 183.419 -183.419 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler600.000 0 0 0 72.201 -14.777 3.597 426.509 -84.730 -155.821 1.209.055 -35.327 282.257 0 0 2.302.964Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler600.000 0 0 0 63.335 -14.507 2.288 329.005 -61.945 -79.436 1.209.055 273.203 0 0 0 2.320.998TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 749 0 0 0 749Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 749 0 0 0 749Yeni BakiyeV-II-11 600.000 0 0 0 63.335 -14.507 2.288 329.005 -61.945 -79.436 1.209.055 273.952 0 0 0 2.321.747Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 144 441 2.202 12.434 22.412 -9.793 0 0 308.597 0 0 336.437Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 296.835 -296.835 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 296.835 -296.835 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler600.000 0 0 0 63.479 -14.066 4.490 341.439 -39.533 -89.229 1.505.890 -22.883 308.597 0 0 2.658.184Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER5.698.599 8.846.122 14.544.721 3.308.383 3.914.055 7.222.438GARANTİ VE KEFALETLERV-III-2 2.403.431 1.765.396 4.168.827 2.475.765 1.144.762 3.620.527Teminat Mektupları2.401.150 478.178 2.879.328 2.473.765 449.314 2.923.079Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler55.894 5.873 61.767 47.562 5.475 53.037Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler32.629 1.079 33.708 35.645 2.562 38.207Diğer Teminat Mektupları2.312.627 471.226 2.783.853 2.390.558 441.277 2.831.835Banka Kredileri0 657 657 0 11.811 11.811İthalat Kabul Kredileri0 657 657 0 11.811 11.811Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler0 444.356 444.356 0 370.725 370.725Belgeli Akreditifler0 444.356 444.356 0 370.725 370.725Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden2.281 842.205 844.486 2.000 306.446 308.446Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 6.466 6.466TAAHHÜTLERV-III-1 811.827 2.088.228 2.900.055 509.656 0 509.656Cayılamaz Taahhütler811.827 2.088.228 2.900.055 509.656 0 509.656Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri189.764 2.083.764 2.273.528 0 0 0Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri209.127 4.464 213.591 118.523 0 118.523Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri222.195 0 222.195 188.554 0 188.554İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri87.946 0 87.946 116.625 0 116.625Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri729 0 729 706 0 706Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler102.066 0 102.066 85.248 0 85.248Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR2.483.341 4.992.498 7.475.839 322.962 2.769.293 3.092.255Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler2.483.341 4.992.498 7.475.839 322.962 2.769.293 3.092.255Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri218.102 234.480 452.582 126.335 155.501 281.836Vadeli Döviz Alım İşlemleri210.236 25.580 235.816 75.165 67.037 142.202Vadeli Döviz Satım İşlemleri7.866 208.900 216.766 51.170 88.464 139.634Para ve Faiz Swap İşlemleri1.459.138 3.921.681 5.380.819 1.947 2.408.702 2.410.649Swap Para Alım İşlemleri342.095 1.962.677 2.304.772 0 1.202.641 1.202.641Swap Para Satım İşlemleri932.043 1.406.019 2.338.062 1.947 1.206.061 1.208.008Swap Faiz Alım İşlemleri185.000 191.389 376.389 0 0 0Swap Faiz Satım İşlemleri0 361.596 361.596 0 0 0Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları806.101 836.337 1.642.438 194.680 205.090 399.770Para Alım Opsiyonları403.599 417.637 821.236 47.520 146.599 194.119Para Satım Opsiyonları402.502 418.700 821.202 147.160 58.491 205.651Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER125.326.198 6.544.201 131.870.399 111.293.136 5.478.165 116.771.301EMANET KIYMETLER2.853.800 281.472 3.135.272 2.969.828 237.483 3.207.311Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları177.889 0 177.889 20.221 0 20.221Emanete Alınan Menkul Değerler1.262 88.796 90.058 1.279 38.581 39.860Tahsile Alınan Çekler2.589.217 177.565 2.766.782 2.860.070 180.559 3.040.629Tahsile Alınan Ticari Senetler85.432 15.111 100.543 88.258 18.343 106.601Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler0 0 0 0 0 0Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER122.472.398 6.262.729 128.735.127 108.323.308 5.240.682 113.563.990Menkul Kıymetler1.652 0 1.652 3.302 0 3.302Teminat Senetleri17.475 17.147 34.622 22.495 19.956 42.451Emtia9.394 0 9.394 9.394 0 9.394Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul14.281 0 14.281 14.281 0 14.281Diğer Rehinli Kıymetler122.429.596 6.245.582 128.675.178 108.273.836 5.220.726 113.494.562Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 0 0 0 0 0BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI131.024.797 15.390.323 146.415.120 114.601.519 9.392.220 123.993.739Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı-92.905 -611.077Alınan Faizler1.790.278 1.390.148Ödenen Faizler-1.268.545 -1.031.688Alınan Temettüler2.800 20Alınan Ücret ve Komisyonlar143.886 126.013Elde Edilen Diğer Kazançlar251.595 294.719Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar162.672 129.148Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-189.213 -164.483Ödenen Vergiler-72.859 -74.201Diğer-913.519 -1.280.753Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-8.608 1.222.329Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-478 52.267Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-63.154 691.017Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-1.350.816 605.443Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-24.488 -367.939Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)88.601 241.579Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)1.418.205 326.436Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-103.049 103.778Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)26.571 -430.252Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-101.513 611.252YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları15.266 126.366İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-48.613 -998Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller10.953 2.337Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-2.762 0Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 128.602Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar60.918 0Diğer-5.230 -3.575FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit144.910 0Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit168.999 0Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı0 0İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-24.089 0Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi-23.072 207.920Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)35.591 945.538Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar1.578.892 1.137.708Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar1.614.483 2.083.246Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)308.597 282.257DİĞER KAPSAMLI GELİRLER27.840 -4.351Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar2.787 -5.894Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)160 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)551 -10.421Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları2.823 3.169Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-747 1.358Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar25.053 1.543Yabancı Para Çevrim Farkları12.434 231.843Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri29.141 -96.306Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)-12.241 -195.087Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-4.281 61.093TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)336.437 277.906Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)796.729 2.312.583 3.109.312 539.425 2.300.733 2.840.158Nakit ve Nakit Benzerleri690.153 1.691.539 2.381.692 529.426 1.757.850 2.287.276Nakit Değerler ve Merkez BankasıV-I-1 370.947 1.178.358 1.549.305 329.575 1.130.260 1.459.835BankalarV-I-2 100.538 513.181 613.719 331 627.590 627.921Para Piyasalarından Alacaklar220.099 0 220.099 200.137 0 200.137Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-1.431 0 -1.431 -617 0 -617Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarV-I-3 9 67.219 67.228 96 69.640 69.736Devlet Borçlanma Senetleri9 3.209 3.218 96 1.537 1.633Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar0 64.010 64.010 0 68.103 68.103Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarV-I-4 7.659 518.158 525.817 4.897 473.243 478.140Devlet Borçlanma Senetleri0 479.134 479.134 0 441.584 441.584Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler7.659 10.429 18.088 4.897 7.289 12.186Diğer Finansal Varlıklar0 28.595 28.595 0 24.370 24.370Türev Finansal VarlıklarV-I-5 98.908 35.667 134.575 5.006 0 5.006Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı98.908 35.667 134.575 5.006 0 5.006Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)10.143.921 1.394.584 11.538.505 8.949.221 928.173 9.877.394KredilerV-I-6 10.779.457 1.405.287 12.184.744 9.286.088 938.609 10.224.697Kiralama İşlemlerinden AlacaklarV-I-8 0 0 0 0 0 0Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal VarlıklarV-I-7 168.968 0 168.968 233.330 0 233.330Devlet Borçlanma Senetleri168.968 0 168.968 233.330 0 233.330Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-804.504 -10.703 -815.207 -570.197 -10.436 -580.633SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)V-I-9 226.288 0 226.288 200.063 0 200.063Satış Amaçlı226.288 0 226.288 200.063 0 200.063Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI224.804 556.814 781.618 177.821 532.156 709.977İştirakler (Net)V-I-10 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)V-I-11 224.804 556.814 781.618 177.821 532.156 709.977Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar224.804 556.814 781.618 177.821 532.156 709.977Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)V-I-12 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)V-I-13 289.091 186 289.277 201.615 0 201.615MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)V-I-14 11.769 0 11.769 9.193 0 9.193Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer11.769 0 11.769 9.193 0 9.193YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)V-I-15 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞIV-I-16 30.526 8.947 39.473 36.128 13.639 49.767DİĞER AKTİFLER (Net)V-I-17 317.171 52.660 369.831 365.300 9.528 374.828VARLIKLAR TOPLAMI12.040.299 4.325.774 16.366.073 10.478.766 3.784.229 14.262.995YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUATV-II-1 8.095.982 4.392.721 12.488.703 7.100.085 3.839.621 10.939.706ALINAN KREDİLERV-II-2 50.593 22.420 73.013 22.117 153.889 176.006PARA PİYASALARINA BORÇLAR0 0 0 20.011 0 20.011İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)171.666 0 171.666 0 0 0Bonolar171.666 0 171.666 0 0 0Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller0 0 0 0 0 0FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLERV-II-3 89.500 6.463 95.963 8.055 0 8.055Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı89.500 6.463 95.963 8.055 0 8.055Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)V-II-4 71.148 304 71.452 0 0 0KARŞILIKLARV-II-5 99.856 1.013 100.869 112.060 649 112.709Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı50.168 0 50.168 44.203 0 44.203Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar49.688 1.013 50.701 67.857 649 68.506CARİ VERGİ BORCUV-II-6 65.413 0 65.413 70.872 0 70.872ERTELENMİŞ VERGİ BORCUV-II-7 0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)V-II-8 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARIV-II-9 0 0 0 0 0 0Krediler0 0 0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERV-II-10 490.476 150.334 640.810 592.982 21.656 614.638ÖZKAYNAKLAR2.623.449 34.735 2.658.184 2.315.122 5.876 2.320.998Ödenmiş SermayeV-II-11 600.000 0 600.000 600.000 0 600.000Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya GiderlerV-II-13 49.413 4.490 53.903 48.828 2.288 51.116Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya GiderlerV-II-13 252.210 -39.533 212.677 249.568 -61.944 187.624Kar Yedekleri1.505.890 0 1.505.890 1.209.055 0 1.209.055Yasal Yedekler96.746 0 96.746 81.945 0 81.945Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler1.409.144 0 1.409.144 1.127.110 0 1.127.110Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar215.936 69.778 285.714 207.671 65.532 273.203Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı-88.415 65.532 -22.883 -89.165 53.838 -35.327Dönem Net Kâr veya Zararı304.351 4.246 308.597 296.836 11.694 308.530YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI11.758.083 4.607.990 16.366.073 10.241.304 4.021.691 14.262.995Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ1.922.861 1.602.510 640.646 636.275Kredilerden Alınan FaizlerV-IV-1 1.755.292 1.518.457 578.045 602.497Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler22.949 20.992 6.968 8.327Bankalardan Alınan FaizlerV-IV-1 24.510 9.665 9.878 4.268Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler60.708 4.793 26.273 1.865Menkul Değerlerden Alınan FaizlerV-IV-1 33.911 37.182 11.158 13.173Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar81 4.573 31 1.175Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar19.222 17.432 6.987 6.224İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler14.608 15.177 4.140 5.774Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0 0 0Diğer Faiz Gelirleri25.491 11.421 8.324 6.145FAİZ GİDERLERİ (-)-1.314.262 -1.072.759 -443.766 -431.659Mevduata Verilen FaizlerV-IV-2 -1.284.592 -1.050.678 -431.791 -424.114Kullanılan Kredilere Verilen FaizlerV-IV-2 -4.678 -12.204 -2.074 -5.110Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-8.640 -9.786 -2.129 -2.435İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-2.667 0 -2.667 0Kiralama Faiz Giderleri-12.292 0 -4.049 0Diğer Faiz Giderleri-1.393 -91 -1.056 0NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ608.599 529.751 196.880 204.616NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ129.275 114.474 45.197 38.854Alınan Ücret ve Komisyonlar143.886 126.013 50.629 42.458Gayri Nakdi Kredilerden40.670 30.200 12.977 11.139DiğerV-IV-11 103.216 95.813 37.652 31.319Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-14.611 -11.539 -5.432 -3.604Gayri Nakdi Kredilere0 -21 0 0Diğer-14.611 -11.518 -5.432 -3.604TEMETTÜ GELİRLERİV-IV-3 2.800 20 2.773 8TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)V-IV-4 49.221 21.558 9.773 33.104Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)1.425 -689 345 455Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)21.277 101.454 23.534 77.512Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)26.519 -79.207 -14.106 -44.863DİĞER FAALİYET GELİRLERİV-IV-5 201.975 173.273 37.315 20.019FAALİYET BRÜT KÂRI991.870 839.076 291.938 296.601BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )V-IV-6 -351.078 -273.466 -75.415 -101.263DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )V-IV-6 -2.271 -3.386 7.163 -2.805PERSONEL GİDERLERİ (-)-189.213 -164.483 -64.906 -52.926DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)V-IV-7 -125.551 -90.500 -50.101 -25.419NET FAALİYET KARI (ZARARI)323.757 307.241 108.679 114.188BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)50.869 39.900 12.635 9.187NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)V-IV-8 374.626 347.141 121.314 123.375SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)V-IV-9 -66.029 -64.884 -24.480 -23.222Cari Vergi Karşılığı-58.206 0 -27.239 1.365Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi4.484 44.712 -3.030 -63Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi-12.307 -109.596 5.789 -24.524SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)V-IV-8 308.597 282.257 96.834 100.153DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)V-IV-8 0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)V-IV-9 0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARIV-IV-10 308.597 282.257 96.834 100.153Grubun Karı (Zararı)308.597 282.257 96.834 100.153Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0 0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar(Zarar) 0,00514000 0,00470000 0,00161000 0,00167000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798793BIST