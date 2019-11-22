***ADB*** ANADOLUBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***ADB*** ANADOLUBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler600.000 0 0 0 72.201 -6.440 1.154 0 194.723 -10.500 249 0 1.025.636 241.420 0 2.118.443 2.822 2.121.265TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -93.328 0 -93.328 0 -93.328Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -93.328 0 -93.328 0 -93.328Yeni BakiyeV-II-11 600.000 0 0 0 72.201 -6.440 1.154 0 194.723 -10.500 249 0 1.025.636 148.092 0 2.025.115 2.822 2.027.937Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -8.337 2.443 0 231.786 -74.230 -156.070 0 0 0 282.257 277.849 561 278.410Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 183.419 -183.419 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 183.419 -183.419 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler600.000 0 0 0 72.201 -14.777 3.597 0 426.509 -84.730 -155.821 0 1.209.055 -35.327 282.257 2.302.964 3.383 2.306.347Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler600.000 0 0 0 63.335 -14.507 2.288 0 329.005 -61.945 -79.436 0 1.209.055 273.203 0 2.320.998 3.476 2.324.474TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 749 0 749 0 749Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 749 0 749 0 749Yeni BakiyeV-II-11 600.000 0 0 0 63.335 -14.507 2.288 0 329.005 -61.945 -79.436 0 1.209.055 273.952 0 2.321.747 3.476 2.325.223Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 144 441 2.202 0 12.434 22.412 -9.793 0 0 0 308.597 336.437 560 336.997Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 296.835 -296.835 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 296.835 -296.835 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler600.000 0 0 0 63.479 -14.066 4.490 0 341.439 -39.533 -89.229 0 1.505.890 -22.883 308.597 2.658.184 4.036 2.662.220Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER5.929.129 12.339.816 18.268.945 3.342.205 7.599.954 10.942.159GARANTİ VE KEFALETLERV-III-2 2.390.240 1.781.262 4.171.502 2.462.574 1.244.691 3.707.265Teminat Mektupları2.387.959 469.074 2.857.033 2.460.574 462.782 2.923.356Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler55.894 5.873 61.767 47.562 5.475 53.037Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler32.629 1.079 33.708 35.645 2.562 38.207Diğer Teminat Mektupları2.299.436 462.122 2.761.558 2.377.367 454.745 2.832.112Banka Kredileri0 657 657 0 11.811 11.811İthalat Kabul Kredileri0 657 657 0 11.811 11.811Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler0 469.326 469.326 0 457.186 457.186Belgeli Akreditifler0 469.326 469.326 0 457.186 457.186Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden2.281 842.205 844.486 2.000 306.446 308.446Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 6.466 6.466TAAHHÜTLERV-III-1 811.827 2.181.681 2.993.508 509.656 54.817 564.473Cayılamaz Taahhütler811.827 2.088.228 2.900.055 509.656 0 509.656Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri189.764 2.083.764 2.273.528 0 0 0Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri209.127 4.464 213.591 118.523 0 118.523Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri222.195 0 222.195 188.554 0 188.554İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri87.946 0 87.946 116.625 0 116.625Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri729 0 729 706 0 706Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler102.066 0 102.066 85.248 0 85.248Cayılabilir Taahhütler0 93.453 93.453 0 54.817 54.817Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 93.453 93.453 0 54.817 54.817TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR2.727.062 8.376.873 11.103.935 369.975 6.300.446 6.670.421Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler2.727.062 8.376.873 11.103.935 369.975 6.300.446 6.670.421Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri239.818 590.733 830.551 136.955 663.305 800.260Vadeli Döviz Alım İşlemleri227.017 197.791 424.808 80.475 320.941 401.416Vadeli Döviz Satım İşlemleri12.801 392.942 405.743 56.480 342.364 398.844Para ve Faiz Swap İşlemleri1.681.143 6.949.803 8.630.946 38.340 5.432.051 5.470.391Swap Para Alım İşlemleri410.165 2.959.316 3.369.481 0 2.133.435 2.133.435Swap Para Satım İşlemleri1.085.978 2.374.106 3.460.084 38.340 2.117.668 2.156.008Swap Faiz Alım İşlemleri185.000 723.087 908.087 0 590.474 590.474Swap Faiz Satım İşlemleri0 893.294 893.294 0 590.474 590.474Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları806.101 836.337 1.642.438 194.680 205.090 399.770Para Alım Opsiyonları403.599 417.637 821.236 47.520 146.599 194.119Para Satım Opsiyonları402.502 418.700 821.202 147.160 58.491 205.651Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER234.831.013 6.558.789 241.389.802 213.785.616 5.491.461 219.277.077EMANET KIYMETLER99.257.145 280.532 99.537.677 94.873.208 240.257 95.113.465Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları10.821.411 0 10.821.411 14.503.505 0 14.503.505Emanete Alınan Menkul Değerler295.865 86.550 382.415 192.688 38.581 231.269Tahsile Alınan Çekler3.045.377 178.871 3.224.248 3.254.929 183.333 3.438.262Tahsile Alınan Ticari Senetler85.094.492 15.111 85.109.603 76.922.086 18.343 76.940.429Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler0 0 0 0 0 0Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER135.573.868 6.278.257 141.852.125 118.912.408 5.251.204 124.163.612Menkul Kıymetler1.652 0 1.652 3.302 0 3.302Teminat Senetleri39.110 21.357 60.467 43.284 19.956 63.240Emtia9.394 0 9.394 9.394 0 9.394Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul14.281 0 14.281 14.281 0 14.281Diğer Rehinli Kıymetler135.509.431 6.256.900 141.766.331 118.842.147 5.231.248 124.073.395Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 0 0 0 0 0BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI240.760.142 18.898.605 259.658.747 217.127.821 13.091.415 230.219.236Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı164.815 -305.767Alınan Faizler2.095.369 1.571.779Ödenen Faizler-1.340.516 -1.092.335Alınan Temettüler2.869 20Alınan Ücret ve Komisyonlar186.319 164.700Elde Edilen Diğer Kazançlar233.823 220.186Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar162.672 129.148Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-222.421 -194.091Ödenen Vergiler-87.140 -86.373Diğer-866.160 -1.018.801Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-701.793 1.339.654Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-478 52.077Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-129.528 690.880Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-1.411.501 -137.617Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-309.951 -408.998Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)75.204 224.984Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)1.424.125 1.130.789Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-153.472 116.282Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)-196.192 -328.743Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-536.978 1.033.887YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları18.168 116.941İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-34.456 -3.342Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller10.953 2.379Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-147.179 -57.938Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar162.925 205.148Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-77.761 -63.479Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar108.219 38.427Diğer-4.533 -4.254FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit144.910 0Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit168.999 0Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı0 0İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-24.089 0Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi-23.077 207.922Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-396.977 1.358.750Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar2.599.313 1.669.037Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar2.202.336 3.027.787Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)309.157 282.818DİĞER KAPSAMLI GELİRLER27.840 -4.408Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar2.787 -5.894Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)160 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)551 -10.421Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları2.823 3.169Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-747 1.358Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar25.053 1.486Yabancı Para Çevrim Farkları12.434 231.786Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri29.141 -96.306Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)-12.241 -195.087Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-4.281 61.093TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)336.997 278.410Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)820.844 3.149.516 3.970.360 568.702 3.523.032 4.091.734Nakit ve Nakit Benzerleri714.108 2.256.849 2.970.957 558.543 2.682.711 3.241.254Nakit Değerler ve Merkez BankasıV-I-1 370.950 1.178.396 1.549.346 329.581 1.130.298 1.459.879BankalarV-I-2 124.490 986.399 1.110.889 29.442 1.479.340 1.508.782Para Piyasalarından Alacaklar220.099 92.067 312.166 200.137 73.199 273.336Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-1.431 -13 -1.444 -617 -126 -743Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarV-I-3 9 67.219 67.228 96 69.640 69.736Devlet Borçlanma Senetleri9 3.209 3.218 96 1.537 1.633Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar0 64.010 64.010 0 68.103 68.103Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarV-I-4 7.819 783.439 791.258 5.057 751.737 756.794Devlet Borçlanma Senetleri0 546.573 546.573 0 532.225 532.225Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler7.819 10.429 18.248 5.057 7.289 12.346Diğer Finansal Varlıklar0 226.437 226.437 0 212.223 212.223Türev Finansal VarlıklarV-I-5 98.908 42.009 140.917 5.006 18.944 23.950Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı98.908 42.009 140.917 5.006 18.944 23.950Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)10.683.150 3.658.489 14.341.639 9.372.276 3.167.202 12.539.478KredilerV-I-6 10.882.961 3.308.288 14.191.249 9.343.521 2.859.711 12.203.232Kiralama İşlemlerinden AlacaklarV-I-9 0 0 0 0 0 0Faktoring AlacaklarıV-I-8 441.648 0 441.648 372.373 0 372.373İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal VarlıklarV-I-7 168.968 370.390 539.358 233.330 330.712 564.042Devlet Borçlanma Senetleri168.968 57.579 226.547 233.330 56.315 289.645Diğer Finansal Varlıklar0 312.811 312.811 0 274.397 274.397Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-810.427 -20.189 -830.616 -576.948 -23.221 -600.169SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)V-I-10 226.288 0 226.288 200.063 0 200.063Satış Amaçlı226.288 0 226.288 200.063 0 200.063Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0 0 0 0 0İştirakler (Net)V-I-11 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)V-I-12 0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)V-I-13 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)V-I-14 289.463 360 289.823 201.825 255 202.080MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)V-I-15 12.107 0 12.107 9.746 46 9.792Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer12.107 0 12.107 9.746 46 9.792YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)V-I-16 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI0 11.324 11.324 0 1.202 1.202ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞIV-I-17 30.828 9.496 40.324 36.432 17.405 53.837DİĞER AKTİFLER (Net)V-I-18 334.099 70.314 404.413 379.851 27.297 407.148VARLIKLAR TOPLAMI12.396.779 6.899.499 19.296.278 10.768.895 6.736.439 17.505.334YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUATV-II-1 8.107.882 6.303.927 14.411.809 7.111.092 5.759.395 12.870.487ALINAN KREDİLERV-II-2 304.471 264.828 569.299 251.910 471.026 722.936PARA PİYASALARINA BORÇLAR5.655 400.285 405.940 20.011 698.326 718.337İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)171.666 0 171.666 0 0 0Bonolar171.666 0 171.666 0 0 0Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller0 0 0 0 0 0FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLERV-II-3 89.500 68.894 158.394 8.055 25.273 33.328Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı89.500 68.894 158.394 8.055 25.273 33.328Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ461 0 461 883 0 883KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)V-II-4 71.148 304 71.452 0 0 0KARŞILIKLARV-II-5 101.871 3.357 105.228 113.725 1.733 115.458Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı51.365 1.523 52.888 45.156 718 45.874Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar50.506 1.834 52.340 68.569 1.015 69.584CARİ VERGİ BORCUV-II-6 70.160 0 70.160 75.346 0 75.346ERTELENMİŞ VERGİ BORCUV-II-7 0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)V-II-8 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARIV-II-9 0 0 0 0 0 0Krediler0 0 0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERV-II-10 508.152 161.497 669.649 608.841 35.244 644.085ÖZKAYNAKLAR2.627.485 34.735 2.662.220 2.318.598 5.876 2.324.474Ödenmiş SermayeV-II-11 600.000 0 600.000 600.000 0 600.000Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya GiderlerV-II-13 49.413 4.490 53.903 48.828 2.288 51.116Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya GiderlerV-II-13 252.210 -39.533 212.677 249.568 -61.944 187.624Kar Yedekleri1.505.890 0 1.505.890 1.209.055 0 1.209.055Yasal Yedekler96.746 0 96.746 81.945 0 81.945Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler1.409.144 0 1.409.144 1.127.110 0 1.127.110Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar215.936 69.778 285.714 207.671 65.532 273.203Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı-88.415 65.532 -22.883 -89.165 53.838 -35.327Dönem Net Kâr veya Zararı304.351 4.246 308.597 296.836 11.694 308.530Azınlık Payları4.036 0 4.036 3.476 0 3.476YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI12.058.451 7.237.827 19.296.278 10.508.461 6.996.873 17.505.334Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ2.122.842 1.765.881 706.412 699.528Kredilerden Alınan FaizlerV-IV-1 1.837.628 1.592.834 605.670 631.033Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler22.949 20.992 6.968 8.327Bankalardan Alınan FaizlerV-IV-1 28.038 11.479 10.654 4.918Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler64.119 5.998 27.251 2.499Menkul Değerlerden Alınan FaizlerV-IV-1 51.845 51.022 16.962 18.648Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar208 4.872 57 1.276Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar25.917 22.879 9.049 8.397İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler25.720 23.271 7.856 8.975Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0 0 0Diğer Faiz Gelirleri118.263 83.556 38.907 34.103FAİZ GİDERLERİ (-)-1.383.806 -1.134.023 -464.759 -455.954Mevduata Verilen FaizlerV-IV-2 -1.303.666 -1.064.667 -437.274 -429.686Kullanılan Kredilere Verilen FaizlerV-IV-2 -43.778 -51.801 -14.269 -20.749Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-18.227 -15.486 -4.948 -4.597İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-2.667 0 -2.667 0Kiralama Faiz Giderleri-12.292 0 -4.049 0Diğer Faiz Giderleri-3.176 -2.069 -1.552 -922NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ739.036 631.858 241.653 243.574NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ167.040 148.994 54.355 54.420Alınan Ücret ve Komisyonlar186.319 164.700 61.071 59.518Gayri Nakdi Kredilerden40.683 30.161 12.957 11.115DiğerV-IV-11 145.636 134.539 48.114 48.403Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-19.279 -15.706 -6.716 -5.098Gayri Nakdi Kredilere0 -12 0 24Diğer-19.279 -15.694 -6.716 -5.122TEMETTÜ GELİRLERİV-IV-3 2.869 20 2.773 8TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)V-IV-4 9.500 4.294 -7.917 27.650Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)4.088 -288 2.449 418Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)-21.116 83.717 3.740 72.080Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)26.528 -79.135 -14.106 -44.848DİĞER FAALİYET GELİRLERİV-IV-5 212.016 171.085 37.482 19.543FAALİYET BRÜT KÂRI1.130.461 956.251 328.346 345.195BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )V-IV-6 -358.666 -286.226 -76.606 -113.640DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )V-IV-6 -2.271 0 15.502 4.827PERSONEL GİDERLERİ (-)-222.421 -194.091 -75.600 -63.490DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)V-IV-7 -157.399 -117.971 -66.559 -48.404NET FAALİYET KARI (ZARARI)389.704 357.963 125.083 124.488BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)V-IV-8 389.704 357.963 125.083 124.488SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)V-IV-9 -80.547 -75.145 -28.091 -24.173Cari Vergi Karşılığı-72.063 -9.025 -30.245 224Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi4.737 44.729 -3.045 1.345Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi-13.221 -110.849 5.199 -25.742SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)V-IV-8 309.157 282.818 96.992 100.315DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)V-IV-8 0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)V-IV-9 0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARIV-IV-10 309.157 282.818 96.992 100.315Grubun Karı (Zararı)308.597 282.257 96.834 100.153Azınlık Payları Karı (Zararı)560 561 158 162Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar(Zarar) III-XXIV 0,00515000 0,00471000 0,00162000 0,00167000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800172BIST