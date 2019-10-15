***ADB*** ANADOLUBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.10.2019 16:53
***ADB*** ANADOLUBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yok
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamız Yönetim Kurulu'nca alınan 14/10/2019 tarih ve 2019/154 sayılı karar ile 600.000.000 TL'ye kadar borçlanma araçlarının yurt içinde halka arz edilmeksizin, tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilmesine ve ihraçla ilgili tüm konularda Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine karar verilmiştir. Bu kapsamda BDDK ve SPK'ya gerekli başvurular yapılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793324
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