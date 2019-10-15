***ADB*** ANADOLUBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ADB*** ANADOLUBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiyokYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamız Yönetim Kurulu'nca alınan 14/10/2019 tarih ve 2019/154 sayılı karar ile 600.000.000 TL'ye kadar borçlanma araçlarının yurt içinde halka arz edilmeksizin, tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilmesine ve ihraçla ilgili tüm konularda Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine karar verilmiştir. Bu kapsamda BDDK ve SPK'ya gerekli başvurular yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793324BIST