***ADB*** ANADOLUBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.11.2019 15:09
***ADB*** ANADOLUBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.07.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
''Bankamızca 09 Ağustos 2019 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 109 gün vadeli,iskontolu TRFANBKK1916 ISIN kodlu 80,000,000 TL nominal değerindeki Finansman bonosunun bugün itibariyle vadesi gelmiş olup , itfa işlemi gerçekleştirilmiştir."
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800458
BIST
17:28106.036
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 653,21
|Açılış
|: 105.568
|
|Önceki Kapanış
|: 105.382
|
106.155
En Düşük
104.718
17:285,7557
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0136
|Açılış
|: 5,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7450
|
5,7588
En Düşük
5,7327
17:286,3418
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0185
|Açılış
|: 6,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3200
|
6,3499
En Düşük
6,3208
17:28269,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,49
|Açılış
|: 269,00
|
|Önceki Kapanış
|: 268,51
|
270,20
En Düşük
267,99
BIST En Aktif Hisseler
|NETAS
|12,02
|169.324.460
|% 19,96
|
|INTEM
|8,85
|11.772.802
|% 19,92
|
|MTRYO
|2,69
|3.335.972
|% 14,96
|
|ADEL
|17,26
|30.301.173
|% 14,30
|
|ERSU
|2,03
|27.071.058
|% 14,04
|
|EGCYH
|0,10
|8.136
|% -9,09
|
|UFUK
|2,13
|31.686
|% -8,58
|
|RYGYO
|2,21
|6.515.866
|% -5,96
|
|ESCOM
|1,13
|33.409.721
|% -5,83
|
|ETILR
|2,90
|22.164
|% -4,92
|
|THYAO
|13,71
|1.967.814.659
|% 2,01
|
|KRDMD
|2,45
|518.855.042
|% 2,08
|
|GARAN
|10,02
|409.606.848
|% 0,91
|
|EREGL
|7,92
|358.661.351
|% 2,72
|
|ASELS
|18,80
|356.116.063
|% 0,43
|
|KRDMD
|2,45
|518.855.042
|% 2,08
|
|THYAO
|13,71
|1.967.814.659
|% 2,01
|
|EKGYO
|1,48
|169.049.701
|% 1,37
|
|TSPOR
|1,88
|161.779.880
|% 2,17
|
|SISE
|4,82
|334.153.398
|% 2,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3740
|7,4110
|% -0,14
|
|Frank
|5,7431
|5,7777
|% 0,16
|
|Riyal
|1,5289
|1,5366
|% 0,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.454
|1.454
|-1,03
|
|Altın Gr.
|269
|269
|0,52
|
|Cumhuriyet
|1.784
|1.811
|-2,00
|
|Tam
|1.778
|1.823
|-0,75
|
|Yarım
|859
|882
|-0,37
|
|Çeyrek
|431
|441
|-0,18
|
|Gümüş.Ons
|16,91
|16,93
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,14
|0,01
|
|B. Petrol
|62,89
|62,89
|0,27
|