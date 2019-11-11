***ADBGR* *ADNAC* *ADANA*** ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Finansal Rapor









***ADBGR******ADNAC******ADANA*** ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat21 431.758.515 543.487.783 136.225.863 205.890.476Satışların Maliyeti21 -330.376.289 -383.878.422 -100.441.721 -146.656.962TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)101.382.226 159.609.361 35.784.142 59.233.514BRÜT KAR (ZARAR)101.382.226 159.609.361 35.784.142 59.233.514Genel Yönetim Giderleri-45.769.172 -26.594.888 -14.366.021 -8.033.971Pazarlama Giderleri-37.410.278 -32.911.728 -13.847.151 -13.035.364Araştırma ve Geliştirme Giderleri-420.006 -259.735 -164.694 -86.578Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16.716.464 30.080.165 5.821.586 16.855.015Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-6.383.589 -12.694.705 -1.450.892 -6.499.339ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)28.115.645 117.228.470 11.776.970 48.433.277Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler22 41.037.316 10.152.598 -658.259 2.107.717Yatırım Faaliyetlerinden Giderler22 -2.720.130 -844.956 -1.820.219 -156.908Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar4 -4.912.800 76.470.111 -1.194.734 30.008.796FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)61.520.031 203.006.223 8.103.758 80.392.882Finansman Gelirleri23 60.926.730 37.500.165 56.020.252 28.331.094Finansman Giderleri23 -28.660.673 -78.833.055 -48.260.888 -62.221.510SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)93.786.088 161.673.333 15.863.122 46.502.466Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-18.220.105 -18.466.551 -3.888.876 -2.173.642Dönem Vergi (Gideri) Geliri19 -19.504.993 -25.474.500 -5.062.556 -4.216.648Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri19 1.284.888 7.007.949 1.173.680 2.043.006SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)75.565.983 143.206.782 11.974.246 44.328.824DÖNEM KARI (ZARARI)75.565.983 143.206.782 11.974.246 44.328.824Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları75.565.983 143.206.782 11.974.246 44.328.824Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)A Grubu 0,46000000 0,88000000 0,07000000 0,27000000B Grubu 0,33000000 0,62000000 0,05000000 0,19000000C Grubu 0,05000000 0,09000000 0,01000000 0,03000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI47.623.534 24.317.025Dönem Karı (Zararı)75.565.983 143.206.782Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)75.565.983 143.206.782Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-15.525.416 693.098Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler27.524.463 18.814.463Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler3.300.616 548.127Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 3.300.616 548.127Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler9.019.809 12.639.220Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler3.579.259 2.139.287Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler5.440.550 10.499.933Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler22 -4.044.860 -6.235.345Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-40.397.482 35.689.120Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-64.799.548 -10.021.312Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler24.402.066 45.710.432Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler1.377.183 -2.808.869Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler22 1.377.183 -2.808.869Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler4 4.912.800 -76.470.111İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler4.912.800 -76.470.111Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler19 18.220.106 18.521.184Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler22 -455.185 -4.691İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler22 -34.982.866İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler28.082.540 -92.828.880Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler22.878.512 -45.519.830İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)4.558.168 -5.810.254İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)18.320.344 -39.709.576Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8.068.709 -10.037.652İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)1.170.948 94.737İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6.897.761 -10.132.389Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler23.105.383 -51.837.037Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-5.041.710 -9.360.703Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-15.004.194 17.447.806İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-7.369.205 20.403.501İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-7.634.989 -2.955.695Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-5.924.160 6.478.536İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-5.924.160 6.478.536Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları88.123.107 51.071.000Alınan Faiz3.838.645 3.863.491Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-2.217.165 -2.484.163Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler15 -1.972.553 -1.200.000Vergi İadeleri (Ödemeleri)19 -40.148.500 -26.933.303YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI79.062.240 101.349.197Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri14 107.740.000 88.016.162Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri12 467.558 9.356Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -33.190.178 -27.127.588Alınan Temettüler4.044.860 40.451.267FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-501.628.890 -132.853.713İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları-54.515.328İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18 -54.515.328Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri49.870.152 286.126.664Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-301.043.254 -262.210.824Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-262.916.229 -262.210.824İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları-38.127.025Ödenen Temettüler-233.566.450 -116.048.517Ödenen Faiz-23.300.740 -44.111.185Alınan Faiz60.926.730 3.390.149YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-374.943.116 -7.187.491NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-374.943.116 -7.187.491DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ556.549.466 69.473.644DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ181.606.350 62.286.153Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 181.606.350 556.549.466Finansal Yatırımlar13 21.611.709 22.988.892Ticari Alacaklar7 141.243.912 167.388.865İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 , 7 24.417.726 28.975.894İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 116.826.186 138.412.971Diğer Alacaklar4.601.450 12.073.039İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 93.765 1.264.701İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar4.507.685 10.808.338Stoklar8 144.595.790 167.701.173Peşin Ödenmiş Giderler9 2.787.908 2.348.994Diğer Dönen Varlıklar7.805.542 8.463.083ARA TOPLAM504.252.661 937.513.512Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar14 0 78.137.849TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR504.252.661 1.015.651.361DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar338.557 278.236İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 23.158 11.837İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar315.399 266.399Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar4 33.519.042 38.470.958Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller10 13.545.891 13.545.891Maddi Duran Varlıklar12 513.853.208 507.115.711Kullanım Hakkı Varlıkları11 8.633.868Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 9.915.367 10.016.746Şerefiye7.062.941 7.062.941Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar2.852.426 2.953.805Peşin Ödenmiş Giderler9 8.590.020 3.987.224Ertelenmiş Vergi Varlığı19 10.296.093 8.857.527TOPLAM DURAN VARLIKLAR598.692.046 582.272.293TOPLAM VARLIKLAR1.102.944.707 1.597.923.654KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar17 7.657.347 198.055.374İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar7.657.347 198.055.374Banka Kredileri7.657.347 198.055.374Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları78.974.371 37.512.117İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları78.974.371 37.512.117Banka Kredileri75.849.042 37.512.117Kiralama İşlemlerinden Borçlar17 3.125.329Ticari Borçlar7 57.455.806 72.460.000İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 , 7 19.330.234 26.699.439İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 38.125.572 45.760.561Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar4.841.444 2.469.035Diğer Borçlar2.620.103 6.768.241İlişkili Taraflara Diğer Borçlarİlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar2.620.103 6.768.241Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 3.515.429 5.175.662Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü19 4.901.035 25.544.542Kısa Vadeli Karşılıklar8.419.499 7.355.182Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar1.147.489 1.296.579Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 7.272.010 6.058.603ARA TOPLAM168.385.034 355.340.153TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER168.385.034 355.340.153UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar17 7.592.641 99.112.000İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar7.592.641 99.112.000Banka Kredileri0 99.112.000Kiralama İşlemlerinden Borçlar17 7.592.641 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)102.924 218.712Uzun Vadeli Karşılıklar18.922.180 16.760.418Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar18.485.292 16.323.530Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar15 436.888 436.888TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER26.617.745 116.091.130TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER195.002.779 471.431.283ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar907.941.928 1.126.492.371Ödenmiş Sermaye18 336.182.000 336.182.000Geri Alınmış Paylar (-)18 -38.190.738Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-3.456.929 -4.190.768Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.088.990 -2.474.273Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.088.990 -2.474.273Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar-367.939 -1.716.495Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)5.380.815Yabancı Para Çevrim Farkları5.380.815Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler18 176.822.303 154.585.842Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları361.019.309 151.398.096Net Dönem Karı veya Zararı75.565.983 483.136.386TOPLAM ÖZKAYNAKLAR907.941.928 1.126.492.371TOPLAM KAYNAKLAR1.102.944.707 1.597.923.654Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler18 336.182.000 -3.647.319 -3.465.791 -7.113.110 3.141.945 82.148.757 85.290.702 144.661.900 76.864.194 125.972.459 761.858.145 761.858.145Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-750.538 -750.538 -750.538Düzeltmelerden Sonraki Tutar336.182.000 -7.113.110 3.141.945 82.148.757 85.290.702 144.661.900 76.325.141 125.972.459 761.107.607 761.107.607Transferler-76.040.478 -76.040.478 9.923.942 192.088.995 -125.972.459Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)137.772 219.611 357.383 3.617.500 -6.108.280 143.206.782 141.073.386Dönem Karı (Zararı)143.206.782 143.206.782 143.206.782Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)137.772 219.611 357.383 3.617.500 -6.108.279 -2.133.396 -2.133.396Kar Payları-116.048.517 -116.048.517 -116.048.517Dönem Sonu Bakiyeler18 336.182.000 -3.509.547 -3.246.180 -6.755.727 6.759.445 4.348.399 154.585.842 152.365.619 98.877.957 786.132.475 786.132.475Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler18 336.182.000 -2.474.273 -1.716.495 -4.190.768 5.380.815 5.380.815 154.585.842 151.398.096 483.136.386 1.126.492.371 1.126.492.371Transferler22.236.461 460.899.925 -483.136.386 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-614.717 1.348.556 -5.380.815 -1.387.672 75.565.983 69.531.335 69.531.335Dönem Karı (Zararı)75.565.983 75.565.983 75.565.983Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-614.717 -39.116 -653.833 -653.833Kar Payları-233.566.450 -233.566.450 -233.566.450Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)18 -38.190.738 -16.324.590 -54.515.328 -54.515.328Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması14 1.387.672 -5.380.815 -1.387.672 -5.380.815 -5.380.815Dönem Sonu Bakiyeler18 336.182.000 0 0 0 0 -38.190.738 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.088.990 0 0 0 0 -367.939 0 0 -4.190.768 0 176.822.303 361.019.309 75.565.983 907.941.928 907.941.928Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)75.565.983 143.206.782 11.974.246 44.328.824DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-653.833 357.383 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-768.395 172.215Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar-39.116 219.611Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler19 153.678 -34.443Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-5.380.815 -2.490.779 0 2.411.046Yabancı Para Çevrim Farkları-5.380.815 3.617.500 0 0Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)4 -5.380.815 3.617.500 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-6.429.768 2.411.046Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler321.489 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri19 321.489DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-6.034.648 -2.133.396 0 2.411.046TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)69.531.335 141.073.386 11.974.246 46.739.870Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları69.531.335 141.073.386 11.974.246 46.739.870http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798074BIST