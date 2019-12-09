***ADBGR* *ADNAC* *ADANA*** ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
09.12.2019 19:56
***ADBGR******ADNAC******ADANA*** ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRSADNA92011 ISIN Kodlu Tahvilin 6. Kupon Faiz Oranının Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 16.10.2017
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 250.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 07.09.2020
Vade (Gün Sayısı) 728
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSADNA92011
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 17.11.2017
Satışa Başlanma Tarihi 07.09.2018
Satışın Tamamlanma Tarihi 10.09.2018
Vade Başlangıç Tarihi 10.09.2018
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 75.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 8
Döviz Cinsi TRY
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 10.12.2018 07.12.2018 10.12.2018 6,5499 26,27 28,98 4.912.425 Evet
2 11.03.2019 08.03.2019 11.03.2019 5,6516 22,67 24,67 4.238.700 Evet
3 10.06.2019 07.06.2019 10.06.2019 5,3309 21,38 23,16 3.998.175 Evet
4 09.09.2019 06.09.2019 09.09.2019 6,5202 26,15 28,83 4.890.150 Evet
5 09.12.2019 06.12.2019 09.12.2019 4,6826 18,78 20,15 3.511.950 Evet
6 09.03.2020 06.03.2020 09.03.2020 3,8599 15,48 16,41 2.894.925
7 08.06.2020 05.06.2020 08.06.2020
8 07.09.2020 04.09.2020 07.09.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
TRSADNA92011 kodlu özel sektör tahvilimizin 09.03.2020'de ödenecek TÜFE'ye Endeksli (Değişken) tahvilimizin altıncı kupon faiz oranı % 3,8599 olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802718
BIST