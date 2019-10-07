***ADBGR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.10.2019 11:49
***ADBGR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ADBGR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ADBGR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790777
BIST
13:14104.782
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 1.318,26
|Açılış
|: 103.294
|
|Önceki Kapanış
|: 103.464
|
104.921
En Düşük
102.572
13:145,7418
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,0431
|Açılış
|: 5,7330
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7000
|
5,7584
En Düşük
5,7059
13:146,3013
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0441
|Açılış
|: 6,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2550
|
6,3247
En Düşük
6,2643
13:14277,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 1,41
|Açılış
|: 277,12
|
|Önceki Kapanış
|: 275,71
|
278,95
En Düşük
276,10