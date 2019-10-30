***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler23.625 1.584 -1.076 -667 85.913 69.150 26.870 205.399 205.399Transferler2.082 24.788 -26.870Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-767 -3 36.133 35.363 35.363Kar Payları-22.000 -22.000 -22.000Dönem Sonu Bakiyeler23.625 1.584 -1.843 -670 87.995 71.938 36.133 218.762 218.762Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler23.625 1.584 -870 -581 -8.740 66.410 93.523 13.830 188.781 188.781Transferler1.883 11.947 -13.830Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-484 -579 8.548 4.658 12.143 12.143Kar Payları-20.010 -20.010 -20.010Dönem Sonu Bakiyeler23.625 1.584 -1.354 -1.160 -192 68.293 85.460 4.658 180.914 180.914Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-51.638 -167.661Dönem Karı (Zararı)4.658 36.133Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)4.658 36.133Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler77.223 73.684Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11,12,2.3a 10.927 9.673Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler1.807 4.375Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 326 1.956Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 1.481 2.419Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler3.446 4.582Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler3.453 4.539Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-7 43Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler-283 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler55.854 40.780Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler20 -2.130 -57Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler20 55.278 32.679Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri19 2.706 8.520Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri19 0 -362Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler19 5.293 643Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler21 3.068 14.000Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler19 -2.889 -369İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-143.332 -266.231Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-143.163 -237.726Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler1.190 -579Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-3.798 -24.745Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-945 -553Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-6.888 3.749Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-2.922 350Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.425 -64İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10.769 -6.663Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)8.342 -16.019Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)2.427 9.356Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-61.451 -156.414Alınan Temettüler283 0Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler14 -684 -1.492Vergi İadeleri (Ödemeleri)10.214 -9.755YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-8.719 -8.466Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.943 598Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11,12 -7.163 -9.121Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri6 -6.629 0Alınan Faiz2.130 57FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI39.408 188.483Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri325.085 867.106Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-234.162 -636.792Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-345 0Ödenen Temettüler16 -14.002 -22.000Ödenen Faiz-37.168 -19.831YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-20.949 12.356NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-20.949 12.356DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 59.155 20.327DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 38.206 32.683Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 38.206 59.155Ticari Alacaklar217.924 77.794İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar23 14.704 17.540İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 203.220 60.254Diğer Alacaklar628 1.817İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 628 1.817Stoklar10 160.696 158.379Peşin Ödenmiş Giderler15 2.983 1.127Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar15 0 16.543Diğer Dönen Varlıklar15 14.627 26.472ARA TOPLAM435.064 341.287TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR435.064 341.287DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 234 234Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar6 757 0Maddi Duran Varlıklar11 107.753 111.082Kullanım Hakkı Varlıkları7.110 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 6.662 6.860Peşin Ödenmiş Giderler15 1.517 2.427Ertelenmiş Vergi Varlığı21 8.561 4.135Diğer Duran Varlıklar15 70 7TOPLAM DURAN VARLIKLAR132.664 124.745TOPLAM VARLIKLAR567.728 466.032KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7 305.386 205.390Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları9.315 10.083İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 9.315 10.083Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 9.315 10.083Ticari Borçlar21.952 24.115İlişkili Taraflara Ticari Borçlar23 2.880 744İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 19.072 23.371Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar9 3.292 6.215Diğer Borçlar9 7.127 3.419İlişkili Taraflara Diğer Borçlar9 4.726 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 2.401 3.419Türev Araçlar25,1 247 11.205Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü21 3.440 0Kısa Vadeli Karşılıklar5.752 3.394Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 3.436 1.071Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar13 2.316 2.323Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler15 1.385 2.395ARA TOPLAM357.896 266.216TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER357.896 266.216UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar21.527 4.668İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar7 21.527 4.668Banka Kredileri7 16.387 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 5.140 4.668Uzun Vadeli Karşılıklar7.391 6.367Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14 7.391 6.367TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER28.918 11.035TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER386.814 277.251ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar180.914 188.781Ödenmiş Sermaye16 23.625 23.625Sermaye Düzeltme Farkları16 1.584 1.584Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1.354 -870Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.354 -870Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1.352 -9.321Yabancı Para Çevrim Farkları-1.160 -581Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-192 -8.740Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler16 68.293 66.410Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları16 85.460 93.523Net Dönem Karı veya Zararı4.658 13.830TOPLAM ÖZKAYNAKLAR180.914 188.781TOPLAM KAYNAKLAR567.728 466.032Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 296.311 353.904 101.497 103.417Satışların Maliyeti17 -155.641 -190.514 -55.646 -57.684TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)140.670 163.390 45.851 45.733BRÜT KAR (ZARAR)140.670 163.390 45.851 45.733Genel Yönetim Giderleri18 -25.439 -22.519 -7.696 -7.792Pazarlama Giderleri18 -49.715 -53.978 -18.158 -17.950Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 2.514 9.390 -854 6.978Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -5.932 -15.490 6.378 2.755ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)62.098 80.793 25.521 29.724Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler19 3.175 420 19 161Yatırım Faaliyetlerinden Giderler19 -3 -51 0 -51Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar19 -5.293 -643 -986 -218FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)59.977 80.519 24.554 29.616Finansman Gelirleri20 3.777 6.408 853 3.717Finansman Giderleri20 -56.028 -36.794 -19.477 -20.378SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)7.726 50.133 5.930 12.955Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-3.068 -14.000 -1.308 -5.503Dönem Vergi (Gideri) Geliri21 -9.769 -25.252 -3.535 -7.531Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21 6.701 11.252 2.227 2.028SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)4.658 36.133 4.622 7.452DÖNEM KARI (ZARARI)4.658 36.133 4.622 7.452Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları4.658 36.133 4.622 7.452Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç (tam TL) 22 0,19720000 1,52940000 0,19560000 0,31540000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-484 -767 -138 -477Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14 -620 -983 -176 -611Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler136 216 38 134Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri136 216 38 134Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar7.969 -3 266 -21Yabancı Para Çevrim Farkları6 -579 -3 223 -21Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)10.959 0 55 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-2.411 0 -12 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-2.411 0 -12 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)7.485 -770 128 -498TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)12.143 35.363 4.750 6.954Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları12.143 35.363 4.750 6.954http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795692BIST