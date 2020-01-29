***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirket Esas Sözleşmesi 10. madde Tadili Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 23.01.2020İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi GüncellemesiMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 35.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 35.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 10SPK Başvuru Tarihi 28.01.2020Ek AçıklamalarŞirket Yönetim Kurulu kararı dahilinde Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun, II-18.1 Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanı süresinin sona ermesinden dolayı yeni bir 5 yıllık süre (2020-2024) izni için Genel Kurul'dan yetki alınarak mevzuata uyum amacıyla, Şirket Esas Sözleşmesinin 10. maddesinin ekteki şekilde değiştirilmesine, bu kapsamda gerekli tüm işlemlerin yürütülmesine karar verilmiş olup, bu çerçevede Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.Esas Sözleşme tadili konusunda Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığından gerekli izin sürecinin tamamlanması akabinde Esas Sözleşme tadili yapılacak ilk Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 Esas Sözleşme Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815135BIST