***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
29.01.2020 15:43
***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Şirket Esas Sözleşmesi 10. madde Tadili Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 23.01.2020
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 35.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 35.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 10
SPK Başvuru Tarihi 28.01.2020
Ek Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulu kararı dahilinde Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun, II-18.1 Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanı süresinin sona ermesinden dolayı yeni bir 5 yıllık süre (2020-2024) izni için Genel Kurul'dan yetki alınarak mevzuata uyum amacıyla, Şirket Esas Sözleşmesinin 10. maddesinin ekteki şekilde değiştirilmesine, bu kapsamda gerekli tüm işlemlerin yürütülmesine karar verilmiş olup, bu çerçevede Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.
Esas Sözleşme tadili konusunda Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığından gerekli izin sürecinin tamamlanması akabinde Esas Sözleşme tadili yapılacak ilk Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.
Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815135
BIST