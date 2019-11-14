***ADESE*** ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme
14.11.2019 10:54
***ADESE*** ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar
Güncel esas sözleşme ektedir.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 27/06/2019 03/07/2019 9861
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798830
BIST
10:47104.588
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -240,23
|Açılış
|: 104.307
|
|Önceki Kapanış
|: 104.828
|
105.165
En Düşük
104.081
10:475,7655
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0277
|Açılış
|: 5,7530
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7720
|
5,7793
En Düşük
5,7327
10:476,3542
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0345
|Açılış
|: 6,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3600
|
6,3663
En Düşük
6,3101
10:47271,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 1,73
|Açılış
|: 271,83
|
|Önceki Kapanış
|: 270,10
|
272,11
En Düşük
269,74
BIST En Aktif Hisseler
|KLGYO
|2,50
|24.566.558
|% 11,61
|
|RYGYO
|2,28
|1.837.746
|% 10,14
|
|PINSU
|2,24
|13.051.288
|% 9,80
|
|EUYO
|1,17
|7.245.895
|% 9,35
|
|KLNMA
|36,00
|11.137.871
|% 7,33
|
|METAL
|0,91
|15.592
|% -9,00
|
|INFO
|4,50
|450
|% -8,54
|
|EGCYO
|0,13
|2.011
|% -7,14
|
|OZGYO
|1,27
|17.995.772
|% -5,22
|
|PKENT
|110,00
|66.219
|% -5,09
|
|THYAO
|13,58
|519.527.818
|% -0,80
|
|ASELS
|19,19
|158.329.799
|% -0,47
|
|PGSUS
|76,20
|126.457.632
|% 0,26
|
|KRDMD
|2,34
|124.815.415
|% -1,27
|
|GARAN
|9,87
|110.201.191
|% -0,80
|
|KRDMD
|2,34
|124.815.415
|% -1,27
|
|THYAO
|13,58
|519.527.818
|% -0,80
|
|ISFIN
|2,71
|90.039.862
|% 1,50
|
|EKGYO
|1,29
|31.520.038
|% -0,77
|
|PETKM
|3,68
|75.584.893
|% -0,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3784
|7,4154
|% 0,33
|
|Frank
|5,8046
|5,8396
|% 0,45
|
|Riyal
|1,5322
|1,5399
|% 0,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.465
|1.466
|1,25
|
|Altın Gr.
|272
|272
|1,61
|
|Cumhuriyet
|1.799
|1.827
|6,00
|
|Tam
|1.789
|1.834
|2,18
|
|Yarım
|865
|887
|1,05
|
|Çeyrek
|434
|443
|0,53
|
|Gümüş.Ons
|16,95
|16,98
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,14
|3,15
|0,02
|
|B. Petrol
|62,78
|62,78
|0,41
|
Seans Raporu
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11:00XU100
Endeks 104, 635 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 18 altında . İşlem hacmi 2, 187.00 milyon TL de
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Yüzde -4.06 oranında düşüşle 3.31 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 390, 095 adet işlem
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10:56SMART
Yüzde -3.77 oranında düşüşle 3.32 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 313, 576 adet işlem
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BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler HALKB, KRDMD, VAKBN
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10:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KCHOL, SAHOL, TCELL