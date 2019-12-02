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***ADESE*** ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

02.12.2019 19:19
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***ADESE*** ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Açıklamalar

   Toplanan yönetim kurulumuz,Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet AKDERE ve Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman Yasir ZORLU 'nun istifalarının kabulune,boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine 6102 sayılı  Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi uyarınca, mevcut bağımsız yönetim kurulu üyesi Yavuz ARIYAN ve Emin  CANACANKATAN ‘ın atanmalarına, bu sebeple boşalan bağımsız yönetim kurulu üyeliğine de Süleyman KILIÇ'ın  atanmasına, yapılan bu atamaların yapılacak ilk toplantıda genel kurulun onayına sunulmasına, gerekli tescil ve ilan işlemlerinin yapılmasına, karar vermiştir. İstifalar nedeniyle oluşan yeni yönetimde, görev dağılımı aşağıdaki gibidir
 
Yönetim Kurulu Başkanı                                            : TAYFUN BORA KUMRU
Yönetim Kurulu Başkan Vekili                                   :  LEVENT ÇAĞATAY
Yönetim Kurulu Üyesi                                               :  YAVUZ ARIYAN
Yönetim Kurulu Üyesi                                               :  EMİN CANACANKATAN
Bağımsız Yönetim kurulu Üyesi                                 :  SEZER KARA
Bağımsız Yönetim kurulu Üyesi                                 :  SÜLEYMAN KILIÇ 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801390


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