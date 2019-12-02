***ADESE*** ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ADESE*** ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarToplanan yönetim kurulumuz,Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet AKDERE ve Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman Yasir ZORLU 'nun istifalarının kabulune,boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi uyarınca, mevcut bağımsız yönetim kurulu üyesi Yavuz ARIYAN ve Emin CANACANKATAN ‘ın atanmalarına, bu sebeple boşalan bağımsız yönetim kurulu üyeliğine de Süleyman KILIÇ'ın atanmasına, yapılan bu atamaların yapılacak ilk toplantıda genel kurulun onayına sunulmasına, gerekli tescil ve ilan işlemlerinin yapılmasına, karar vermiştir. İstifalar nedeniyle oluşan yeni yönetimde, görev dağılımı aşağıdaki gibidirYönetim Kurulu Başkanı : TAYFUN BORA KUMRUYönetim Kurulu Başkan Vekili : LEVENT ÇAĞATAYYönetim Kurulu Üyesi : YAVUZ ARIYANYönetim Kurulu Üyesi : EMİN CANACANKATANBağımsız Yönetim kurulu Üyesi : SEZER KARABağımsız Yönetim kurulu Üyesi : SÜLEYMAN KILIÇhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801390BIST