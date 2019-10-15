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***ADESE*** ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

15.10.2019 11:30
GÜNCEL HABERLER

***ADESE*** ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MEHMET AKDERE Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bağımsız Üye Değil
LEVENT ÇAĞATAY Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bağımsız Üye Değil
TAYFUN BORA KUMRU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil
SÜLEYMAN YASİR ZORLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil
SEZER KARA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye
YAVUZ ARIYAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
HASAN ÖZÜLKÜ Yatırımcı İlişkileri Muhasebeci Yönetim Kurulu Üyesi
YUNUS KÖSE Genel Müdür Yardımcısı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Kategori Müdürü
NURETTİN ÖRÜCÜ Genel Müdür Yardımcısı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Bölge Müdürü




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