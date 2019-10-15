***ADESE*** ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ADESE*** ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviMEHMET AKDERE Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bağımsız Üye DeğilLEVENT ÇAĞATAY Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bağımsız Üye DeğilTAYFUN BORA KUMRU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye DeğilSÜLEYMAN YASİR ZORLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye DeğilSEZER KARA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız ÜyeYAVUZ ARIYAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız ÜyeYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerHASAN ÖZÜLKÜ Yatırımcı İlişkileri Muhasebeci Yönetim Kurulu ÜyesiYUNUS KÖSE Genel Müdür Yardımcısı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Kategori MüdürüNURETTİN ÖRÜCÜ Genel Müdür Yardımcısı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Bölge Müdürühttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793265BIST