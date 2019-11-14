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***ADESE*** ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

14.11.2019 15:43
GÜNCEL HABERLER



***ADESE*** ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 1 TRY 8820000 TRY 7 A Grubu paylar Ana Sözleşme'nin 7. ve 15. maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi ve oy hakkı kullanımında imtiyaza sahiptir. İmtiyazlı (Oy Hakkı 1 hisse 15 Oy) İşlem Görmüyor
B Hamiline 1 TRY 117180000 TRY 93 İmtiyaz mevcut değildir İşlem Görüyor

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Aden Dijital Hizmetler Lojistik İç ve Dış Tic.San.A.Ş. Gayrimenkul Alış.Satış. Kiralama.İç ve Dış Ticaret 500000 500000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Konestaş Konya Gıda Petrol Hayv.Eğit.San.ve Tic.A.Ş. Unlu Mamüller İmalatı 6194651 6192964 TRY 99,97 Bağlı Ortaklık
Kule Yönetim ve Organizasyon ve Danışmanlık A.Ş. Yönetim ve Organizasyon 500000 500000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
İrent Oto Kiralama Tic.A.Ş. Oto kiralama ve oto satışı 6000000 692000 TRY 11,53 Finansal Duran Varlık
İmaş Makine San.A.Ş. Değirmen ve zirai makine üretimi 7500000 745506 TRY 9,98 Finansal Duran Varlık
Selva İç ve Dış Tic. A. Ş. Gıda ve tarım ürünlerinin ihracatını ve ithalatını yapmak 500000 200000 TRY 40,00 Finansal Duran Varlık
Konbeltaş Konya İnş.Taş.Hiz.Elekt.Ür.A.Ş. Otopark ve kafe işletmeciliği 10000000 248 TRY 0,00 Finansal Duran Varlık
Asaf 3.İstanbul Gayrimenkul ve Tic.:A.Ş. İnşaat Faaliyeti 200000000 2000000 TRY 1 İş ortaklıklarındaki yatırımlar




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798911


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KLGYO 2,68 106.797.397 % 19,64  
KLNMA 38,56 16.643.065 % 14,97  
EUYO 1,23 29.916.259 % 14,95  
RYGYO 2,31 23.104.969 % 11,59  
PINSU 2,27 29.074.918 % 11,27  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,3819 7,4189 % 0,37  
Frank 5,8056 5,8406 % 0,46  
Riyal 1,5300 1,5377 % 0,28  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.471 1.472 7,08  
Altın Gr. 272 272 2,15  
Cumhuriyet 1.807 1.834 7,00  
Tam 1.796 1.841 7,78  
Yarım 868 891 3,76  
Çeyrek 435 445 1,88  
Gümüş.Ons 17,03 17,05 0,10  
Gümüş Gr. 3,15 3,16 0,03  
B. Petrol 62,73 62,73 0,36  
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