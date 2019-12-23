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***ADESE*** ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

23.12.2019 16:13
GÜNCEL HABERLER



***ADESE*** ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
İttifak Holding A.Ş. 8820000 TRY 7
Diğer 117180000 TRY 93
Toplam 126000000 TRY 100

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
TAYFUN BORA KUMRU Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil
LEVENT ÇAĞATAY Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bağımsız Üye Değil
YAVUZ ARIYAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil
EMİN CANACANKATAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil
SEZER KARA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye
SÜLEYMAN KILIÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804802


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IZMDC 7,51 98.032.731 % 19,97  
IHLGM 1,13 369.132.765 % 16,49  
QNBFL 84,40 5.687.992 % 14,99  
ASUZU 14,74 134.549.342 % 13,21  
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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,6761 7,7146 % -0,34  
Frank 6,0392 6,0756 % 0,21  
Riyal 1,5808 1,5888 % 0,13  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.484 1.484 6,51  
Altın Gr. 284 284 1,53  
Cumhuriyet 1.882 1.895 5,00  
Tam 1.870 1.917 6,86  
Yarım 904 927 3,32  
Çeyrek 453 464 1,66  
Gümüş.Ons 17,38 17,43 0,23  
Gümüş Gr. 3,32 3,33 0,04  
B. Petrol 66,00 66,00 -0,14  
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