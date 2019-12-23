***ADESE*** ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
23.12.2019 16:13
***ADESE*** ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
İttifak Holding A.Ş. 8820000 TRY 7
Diğer 117180000 TRY 93
Toplam 126000000 TRY 100
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
TAYFUN BORA KUMRU Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil
LEVENT ÇAĞATAY Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bağımsız Üye Değil
YAVUZ ARIYAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil
EMİN CANACANKATAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil
SEZER KARA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye
SÜLEYMAN KILIÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804802
BIST
18:05112.175
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 998,44
|Açılış
|: 111.479
|
|Önceki Kapanış
|: 111.177
|
112.178
En Düşük
111.266
18:055,9497
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0094
|Açılış
|: 5,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9400
|
5,9510
En Düşük
5,9186
18:056,6032
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0211
|Açılış
|: 6,5820
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5760
|
6,6066
En Düşük
6,5706
18:05283,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 1,75
|Açılış
|: 283,99
|
|Önceki Kapanış
|: 282,24
|
284,02
En Düşük
282,11
BIST En Aktif Hisseler
|FMIZP
|46,80
|26.593.301
|% 20,00
|
|IZMDC
|7,51
|98.032.731
|% 19,97
|
|IHLGM
|1,13
|369.132.765
|% 16,49
|
|QNBFL
|84,40
|5.687.992
|% 14,99
|
|ASUZU
|14,74
|134.549.342
|% 13,21
|
|INFO
|4,00
|3.433
|% -11,11
|
|UZERB
|2,72
|134.110
|% -9,93
|
|KRSTL
|1,57
|95.252.154
|% -6,55
|
|EUKYO
|1,65
|2.271.733
|% -6,25
|
|IPEKE
|7,86
|1.224.800.242
|% -6,09
|
|IPEKE
|7,86
|1.224.800.242
|% -6,09
|
|KOZAA
|9,98
|1.168.885.291
|% -1,48
|
|THYAO
|13,78
|567.510.249
|% 0,15
|
|KARSN
|1,64
|455.865.048
|% 2,50
|
|ALBRK
|1,52
|448.150.772
|% 12,59
|
|IHLGM
|1,13
|369.132.765
|% 16,49
|
|ALBRK
|1,52
|448.150.772
|% 12,59
|
|KARSN
|1,64
|455.865.048
|% 2,50
|
|EKGYO
|1,43
|208.241.746
|% 0,00
|
|IPEKE
|7,86
|1.224.800.242
|% -6,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6761
|7,7146
|% -0,34
|
|Frank
|6,0392
|6,0756
|% 0,21
|
|Riyal
|1,5808
|1,5888
|% 0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.484
|1.484
|6,51
|
|Altın Gr.
|284
|284
|1,53
|
|Cumhuriyet
|1.882
|1.895
|5,00
|
|Tam
|1.870
|1.917
|6,86
|
|Yarım
|904
|927
|3,32
|
|Çeyrek
|453
|464
|1,66
|
|Gümüş.Ons
|17,38
|17,43
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|3,32
|3,33
|0,04
|
|B. Petrol
|66,00
|66,00
|-0,14
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:59EDIP
Yüzde 10.69 oranında artışla 1.45 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 590, 351 adet işlem
-
17:58QNBFB
Yüzde 12.31 oranında artışla 29.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 906, 487 adet işlem
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAA, KOZAL, VAKBN
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PETKM, TKFEN, PGSUS
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 776, 8 artarak (% 0.73 ) 106, 597