***ADESE*** ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ADESE*** ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)İttifak Holding A.Ş. 8820000 TRY 7Diğer 117180000 TRY 93Toplam 126000000 TRY 100Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviTAYFUN BORA KUMRU Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye DeğilLEVENT ÇAĞATAY Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bağımsız Üye DeğilYAVUZ ARIYAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye DeğilEMİN CANACANKATAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye DeğilSEZER KARA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız ÜyeSÜLEYMAN KILIÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üyehttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804802BIST