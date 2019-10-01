***ADESE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.10.2019 11:14
***ADESE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ADESE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789340
BIST
11:20104.228
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 351,43
|Açılış
|: 103.832
|
|Önceki Kapanış
|: 103.877
|
104.370
En Düşük
103.268
11:205,7455
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0210
|Açılış
|: 5,7340
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7160
|
5,7514
En Düşük
5,7122
11:206,2739
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0151
|Açılış
|: 6,2520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2330
|
6,2852
En Düşük
6,2474
11:20273,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,96
|Açılış
|: 273,09
|
|Önceki Kapanış
|: 272,13
|
274,29
En Düşük
271,26