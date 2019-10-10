***ADESE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.10.2019 15:13
***ADESE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ADESE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792138
BIST
17:5698.794
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -854,77
|Açılış
|: 99.958
|
|Önceki Kapanış
|: 99.649
|
100.260
En Düşük
97.511
17:565,8509
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0207
|Açılış
|: 5,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8580
|
5,8990
En Düşük
5,8456
17:566,4488
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0048
|Açılış
|: 6,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4300
|
6,5178
En Düşük
6,4432
17:56281,28
En Yüksek
|Değişim
|: -1,03%
|| -2,92
|Açılış
|: 281,28
|
|Önceki Kapanış
|: 284,21
|
286,72
En Düşük
281,27