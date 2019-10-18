***ADESE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.10.2019 10:46
***ADESE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ADESE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793883
BIST
11:3198.335
En Yüksek
|Değişim
|: 3,62%
|| 3.439,16
|Açılış
|: 98.406
|
|Önceki Kapanış
|: 94.896
|
98.474
En Düşük
98.002
11:315,7835
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -0,0423
|Açılış
|: 5,7730
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8680
|
5,8301
En Düşük
5,7547
11:316,4382
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -0,0501
|Açılış
|: 6,4150
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5150
|
6,4898
En Düşük
6,4056
11:31276,75
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -2,72
|Açılış
|: 276,75
|
|Önceki Kapanış
|: 279,47
|
279,68
En Düşük
275,59