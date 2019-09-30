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***ADESE*** İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Temerrüt İşlemi

30.09.2019 12:07
GÜNCEL HABERLER

***ADESE*** İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Temerrüt İşlemi )

İlgili Şirketler [ADESE]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Temerrüt İşlemi

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30/09/2019
Bildirim İçeriği

İşlem Türü
Temerrüt İşleminin Tamamlanması (Completion of Default Transaction)
İlgili Pazar
Takasbank Ödünç Pay Piyasası
Takas Tarihi
30/09/2019
Açıklamalar

ADESE.TE sırasındaki temerrüt işlemi 30/09/2019 tarihinde tamamlanmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789174


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