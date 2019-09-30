***ADESE*** İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Temerrüt İşlemi









***ADESE*** İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Temerrüt İşlemi )İlgili Şirketler [ADESE]İlgili Fonlar []TürkçeTemerrüt İşlemiYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30/09/2019Bildirim İçeriğiİşlem TürüTemerrüt İşleminin Tamamlanması (Completion of Default Transaction)İlgili PazarTakasbank Ödünç Pay PiyasasıTakas Tarihi30/09/2019AçıklamalarADESE.TE sırasındaki temerrüt işlemi 30/09/2019 tarihinde tamamlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789174BIST