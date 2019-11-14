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***ADESE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı

14.11.2019 21:31
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***ADESE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı )

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Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı

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Açıklamalar

  Adese Alışveriş Merkezleri Ticaret A.Ş. (ADESE) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) ve ilgili mevzuat çerçevesinde incelenmesi sonucunda ulaşılan tespitleri 14.11.2019 tarihli toplantısında görüşen Kurul Karar Organı,
1) Piyasa dolandırıcılığı niteliğindeki işlemlerde sorumluluğu bulunan aşağıdaki tabloda yer alan kişiler hakkında 6362 sayılı SPKn 107/1 maddesi kapsamında işlem yapılmak üzere, 6362 sayılı SPKn'nun 115 inci maddesi uyarınca Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına,
Suç Duyurusunda Bulunulan Şahıs
MKK Sicil No

1 Faruk BAKAÇ 12698014
2 Ferhat KIVRAK 33177684 
3 Fırat ARSLAN 28999212 
4 Göktuğ GÖCEK 31597388
5 Hasan KARASU 34081420 
6 Hasan ÜTEBAY 14435303
7 Hüsnü AKMAN 24414521
8 Mehmet CALBAN 34429531 
9 Miray KARACAN ALPASLAN 22865300
10 Murat KIVRAK 38322752
11 Murat ÖZEL  25528089 
12 Oktay ÇALIŞKAN 35717998
13 Ömer Cemre ÇOKUSLU 32721452
14 Özgür Görkem TUNCEL 13281062 
15 Yaşar GÖCEK 36928010
2) Aşağıdaki tabloda yer alan şahıslar hakkında, 6362 sayılı SPKn'nun 101/1-(a) maddesi ve Kurulun V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği (Tedbirler Tebliği)'nin 5/2, 5/3 ve 6/2 maddeleri uyarınca, geçici olarak 2 yıl süreliğine borsalarda işlem yapma yasağı getirilmesine, 
İşlem Yasağı Getirilen Şahıs
MKK Sicil No

1 Faruk BAKAÇ  12698014
2 Ferhat KIVRAK 33177684
3 Fırat ARSLAN 28999212
4 Göktuğ GÖCEK  31597388 
5 Hasan KARASU 34081420
6 Hasan ÜTEBAY 14435303
7 Hüsnü AKMAN 24414521 
8 Mehmet CALBAN 34429531 
9 Miray KARACAN ALPASLAN 22865300
10 Murat KIVRAK  38322752
11 Murat ÖZEL 25528089
12 Oktay ÇALIŞKAN  35717998
13 Ömer Cemre ÇOKUSLU  32721452 
14 Özgür Görkem TUNCEL 13281062
15 Yaşar GÖCEK  36928010 
16 Vedia TUNCEL 23560040 
17 Hakan AYZEREN 12475192 
18 Temel ÇETİNER 39984240
c) Kurulun V-101.1 Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 17/1 maddesi uyarınca? hakkında geçici olarak 2 yıl süreliğine işlem yapma yasağı uygulanan Faruk BAKAÇ'ın (MKK Sicil No : 12698014) sahip olduğu sermaye piyasası lisanslarının işlem yapma yasağı süresi boyunca iptal edilmesine
karar verilmiştir. 
Sözkonusu karar Kurul'un 2019/60 sayılı Bülteninde ilan edilmiştir. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799041


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