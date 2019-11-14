***ADESE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı









***ADESE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı )İlgili Şirketler [ADESE]İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Piyasası Kurulu Tedbir KararıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarAdese Alışveriş Merkezleri Ticaret A.Ş. (ADESE) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) ve ilgili mevzuat çerçevesinde incelenmesi sonucunda ulaşılan tespitleri 14.11.2019 tarihli toplantısında görüşen Kurul Karar Organı,1) Piyasa dolandırıcılığı niteliğindeki işlemlerde sorumluluğu bulunan aşağıdaki tabloda yer alan kişiler hakkında 6362 sayılı SPKn 107/1 maddesi kapsamında işlem yapılmak üzere, 6362 sayılı SPKn'nun 115 inci maddesi uyarınca Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına,Suç Duyurusunda Bulunulan ŞahısMKK Sicil No1 Faruk BAKAÇ 126980142 Ferhat KIVRAK 331776843 Fırat ARSLAN 289992124 Göktuğ GÖCEK 315973885 Hasan KARASU 340814206 Hasan ÜTEBAY 144353037 Hüsnü AKMAN 244145218 Mehmet CALBAN 344295319 Miray KARACAN ALPASLAN 2286530010 Murat KIVRAK 3832275211 Murat ÖZEL 2552808912 Oktay ÇALIŞKAN 3571799813 Ömer Cemre ÇOKUSLU 3272145214 Özgür Görkem TUNCEL 1328106215 Yaşar GÖCEK 369280102) Aşağıdaki tabloda yer alan şahıslar hakkında, 6362 sayılı SPKn'nun 101/1-(a) maddesi ve Kurulun V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği (Tedbirler Tebliği)'nin 5/2, 5/3 ve 6/2 maddeleri uyarınca, geçici olarak 2 yıl süreliğine borsalarda işlem yapma yasağı getirilmesine,İşlem Yasağı Getirilen ŞahısMKK Sicil No1 Faruk BAKAÇ 126980142 Ferhat KIVRAK 331776843 Fırat ARSLAN 289992124 Göktuğ GÖCEK 315973885 Hasan KARASU 340814206 Hasan ÜTEBAY 144353037 Hüsnü AKMAN 244145218 Mehmet CALBAN 344295319 Miray KARACAN ALPASLAN 2286530010 Murat KIVRAK 3832275211 Murat ÖZEL 2552808912 Oktay ÇALIŞKAN 3571799813 Ömer Cemre ÇOKUSLU 3272145214 Özgür Görkem TUNCEL 1328106215 Yaşar GÖCEK 3692801016 Vedia TUNCEL 2356004017 Hakan AYZEREN 1247519218 Temel ÇETİNER 39984240c) Kurulun V-101.1 Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 17/1 maddesi uyarınca? hakkında geçici olarak 2 yıl süreliğine işlem yapma yasağı uygulanan Faruk BAKAÇ'ın (MKK Sicil No : 12698014) sahip olduğu sermaye piyasası lisanslarının işlem yapma yasağı süresi boyunca iptal edilmesinekarar verilmiştir.Sözkonusu karar Kurul'un 2019/60 sayılı Bülteninde ilan edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799041BIST