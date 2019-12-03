***ADESE*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu
03.12.2019 16:39
***ADESE*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )
Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler ADESE
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **
ADESE 1 ADESE ALISVERIS MERKEZLERI TICARET A.S. E ITTIFAK HOLDING A S 6.550.000,000
(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801546
BIST
18:05106.790
En Yüksek
|Değişim
|: -1,12%
|| -1.214,43
|Açılış
|: 107.873
|
|Önceki Kapanış
|: 108.004
|
108.777
En Düşük
106.790
18:055,7493
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0075
|Açılış
|: 5,7340
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7440
|
5,7651
En Düşük
5,7308
18:056,3760
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0096
|Açılış
|: 6,3490
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3400
|
6,3914
En Düşük
6,3484
18:05273,61
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 3,40
|Açılış
|: 273,61
|
|Önceki Kapanış
|: 270,21
|
274,36
En Düşük
269,67
BIST En Aktif Hisseler
|LINK
|19,45
|32.303.318
|% 19,99
|
|FONET
|5,56
|54.972.645
|% 19,83
|
|YUNSA
|10,40
|104.072.848
|% 19,54
|
|SMART
|8,31
|155.715.601
|% 17,04
|
|MAALT
|32,80
|18.589.579
|% 15,17
|
|SANKO
|7,63
|82.379.534
|% -7,85
|
|BJKAS
|3,11
|487.479.653
|% -6,89
|
|IHLAS
|0,75
|61.220.439
|% -6,25
|
|BASCM
|2,50
|3.911
|% -4,21
|
|BTCIM
|3,48
|7.471.181
|% -3,87
|
|THYAO
|13,61
|1.663.375.165
|% -2,02
|
|ASELS
|18,81
|891.702.436
|% 0,11
|
|GARAN
|9,90
|568.624.818
|% -2,37
|
|GSRAY
|2,18
|501.349.730
|% -3,11
|
|BJKAS
|3,11
|487.479.653
|% -6,89
|
|GSRAY
|2,18
|501.349.730
|% -3,11
|
|BJKAS
|3,11
|487.479.653
|% -6,89
|
|ISFIN
|2,88
|407.156.557
|% 3,60
|
|THYAO
|13,61
|1.663.375.165
|% -2,02
|
|KRDMD
|2,39
|281.457.847
|% -2,85
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4580
|7,4954
|% 0,60
|
|Frank
|5,8081
|5,8431
|% 0,66
|
|Riyal
|1,5294
|1,5371
|% 0,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.479
|1.479
|16,36
|
|Altın Gr.
|274
|274
|3,46
|
|Cumhuriyet
|1.805
|1.833
|16,00
|
|Tam
|1.797
|1.842
|17,08
|
|Yarım
|869
|891
|8,26
|
|Çeyrek
|436
|445
|4,13
|
|Gümüş.Ons
|17,11
|17,15
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|3,17
|3,17
|0,05
|
|B. Petrol
|61,03
|61,03
|0,11
|
Seans Raporu
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17:59XU100
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