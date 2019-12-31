***ADNAC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
31.12.2019 10:01
***ADNAC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ADNAC]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ADNAC.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/806060
BIST
12:15114.702
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -51,88
|Açılış
|: 115.072
|
|Önceki Kapanış
|: 114.754
|
115.312
En Düşük
114.597
12:155,9509
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0023
|Açılış
|: 5,9470
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9440
|
5,9513
En Düşük
5,9419
12:156,6755
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0098
|Açılış
|: 6,6570
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6440
|
6,6757
En Düşük
6,6569
12:15291,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 1,89
|Açılış
|: 291,62
|
|Önceki Kapanış
|: 289,73
|
291,78
En Düşük
289,62
BIST En Aktif Hisseler
|IHGZT
|6,81
|12.533.463
|% 19,89
|
|ADBGR
|6,99
|9.614.602
|% 12,20
|
|INFO
|8,90
|2.323
|% 10,83
|
|BALAT
|1,24
|57.309
|% 9,73
|
|YYAPI
|0,69
|27.880.928
|% 9,52
|
|QNBFB
|34,60
|230.955
|% -10,13
|
|FRIGO
|10,62
|189.748
|% -9,92
|
|EGCYH
|0,20
|34.169
|% -9,09
|
|EGCYO
|0,32
|30.722
|% -8,57
|
|ASLAN
|40,30
|14.276.977
|% -7,86
|
|THYAO
|14,43
|837.216.303
|% 0,84
|
|ASELS
|20,80
|470.785.570
|% 1,56
|
|PETKM
|3,80
|375.794.454
|% 1,60
|
|HALKB
|5,98
|235.287.129
|% 0,84
|
|ISGYO
|1,72
|204.915.928
|% -1,15
|
|ISGYO
|1,72
|204.915.928
|% -1,15
|
|PETKM
|3,80
|375.794.454
|% 1,60
|
|KARSN
|1,59
|148.586.781
|% 3,25
|
|IHLGM
|1,20
|89.077.090
|% -1,64
|
|IHYAY
|1,04
|77.294.348
|% 0,97
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7944
|7,8335
|% 0,31
|
|Frank
|6,1197
|6,1565
|% 0,11
|
|Riyal
|1,5814
|1,5894
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.524
|1.524
|9,06
|
|Altın Gr.
|292
|292
|1,86
|
|Cumhuriyet
|1.930
|1.959
|14,00
|
|Tam
|1.921
|1.969
|13,92
|
|Yarım
|929
|953
|6,73
|
|Çeyrek
|466
|476
|3,37
|
|Gümüş.Ons
|18,08
|18,13
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|3,46
|3,47
|0,04
|
|B. Petrol
|66,66
|66,66
|0,01
|