***ADY*** ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor









***ADY*** ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15 25.000.000 -229.060 548.712 3.614.632 5.728.651 34.662.935 0 34.662.935Transferler286.432 5.442.219 -5.728.651 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)108.108 6.801.571 6.909.679 0 6.909.679Dönem Sonu Bakiyeler25.000.000 -120.952 835.144 9.056.851 6.801.571 41.572.614 0 41.572.614Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15 25.000.000 -167.428 835.144 9.056.851 8.021.120 42.745.687 0 42.745.687Transferler401.056 7.620.064 -8.021.120 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-27.330 6.881.280 6.853.950 0 6.853.950Dönem Sonu Bakiyeler25.000.000 -194.758 1.236.200 16.676.915 6.881.280 49.599.637 0 49.599.637Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI12.783.825 18.164.232Dönem Karı (Zararı)6.881.280 6.801.571Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-3.134.854 -5.178.169Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler17 -178.895 -135.827Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler266.735 421.224Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 170.370 136.895Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler12 96.365 284.329Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-5.212.030 -7.859.934Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-5.212.030 -7.859.934Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler21 1.989.336 2.396.368İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler5.731.687 11.262.972Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler194.806 10.695.103Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-162.162 -3.542.897Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5.745.700 -3.192.579Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-46.657 7.303.345Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları9.478.113 12.886.374Alınan Faiz5.212.030 7.809.327Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler13 -140.104 -344.588Vergi İadeleri (Ödemeleri)21 -1.766.214 -2.186.881YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI16.203 -2.520.000Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri8 16.203 -2.520.000Kredilerden Nakit Girişleri8 16.203 -2.520.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)12.800.028 15.644.232NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)12.800.028 15.644.232DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 10.715.256 2.811.245DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 23.515.284 18.455.477Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3-4 23.550.672 10.723.637Finansal Yatırımlar5 8 8Ticari Alacaklar9 68.813.830 69.008.636İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 68.813.830 69.008.636Peşin Ödenmiş Giderler11 204.997 45.712İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 204.997 45.712Diğer Dönen Varlıklar14 2.970.735 2.560.805İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar14 2.970.735 2.560.805ARA TOPLAM95.540.242 82.338.798TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR95.540.242 82.338.798DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 159.711 159.711Maddi Duran Varlıklar6 137.742 170.268Maddi Olmayan Duran Varlıklar7 308.245 454.614Ertelenmiş Vergi Varlığı21 270.528 222.799TOPLAM DURAN VARLIKLAR876.226 1.007.392TOPLAM VARLIKLAR96.416.468 83.346.190KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 111.849 95.646Ticari Borçlar9 44.575.814 38.830.114İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 44.575.814 38.830.114Diğer Borçlar10 296.981 267.368İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 296.981 267.368Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü21 487.450 223.432Kısa Vadeli Karşılıklar848.964 744.696Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 346.450 338.547Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar12 502.514 406.149ARA TOPLAM46.321.058 40.161.256TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER46.321.058 40.161.256UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERİlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)Uzun Vadeli Karşılıklar495.773 439.247Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 495.773 439.247TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER495.773 439.247TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER46.816.831 40.600.503ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar49.599.637 42.745.687Ödenmiş Sermaye15 25.000.000 25.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-194.758 -167.428Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-194.758 -167.428Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-194.758 -167.428Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.236.200 835.144Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları16.676.915 9.056.851Net Dönem Karı veya Zararı6.881.280 8.021.120TOPLAM ÖZKAYNAKLAR49.599.637 42.745.687TOPLAM KAYNAKLAR96.416.468 83.346.190Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 13.969.266 14.143.710 5.990.892 6.250.966Satışların Maliyeti16 -2.369.921 -1.260.217 -1.119.866 -859.329TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)11.599.345 12.883.493 4.871.026 5.391.637FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0BRÜT KAR (ZARAR)11.599.345 12.883.493 4.871.026 5.391.637Genel Yönetim Giderleri17 -6.711.066 -8.310.764 -2.130.542 -3.894.081Pazarlama Giderleri17 -1.241.839 -1.462.686 -466.107 -501.221Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 16.026.586 6.570.410 1.964.725 5.530.668Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -15.594.989 -8.234.576 -2.455.706 -6.766.571ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)4.078.037 1.445.877 1.783.396 -239.568FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)4.078.037 1.445.877 1.783.396 -239.568Finansman Gelirleri20 5.247.417 7.859.934 1.192.480 3.194.176Finansman Giderleri20 -454.838 -58.979 -373.670 -21.295SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)8.870.616 9.246.832 2.602.206 2.933.313Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri21 -1.989.336 -2.445.261 -587.911 -1.043.977Dönem Vergi (Gideri) Geliri21 -2.030.232 -2.423.395 -571.730 -1.024.333Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21 40.896 -21.866 -16.181 -19.644SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)6.881.280 6.801.571 2.014.295 1.889.336DÖNEM KARI (ZARARI)6.881.280 6.801.571 2.014.295 1.889.336Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları6.881.280 6.801.571 2.014.295 1.889.336Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-27.330 108.108 11.340 27.494Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13 -34.163 135.135 14.175 34.367Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler6.833 -27.027 -2.835 -6.873Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-27.330 108.108 11.340 27.494TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)6.853.950 6.909.679 2.025.635 1.916.830Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları6.853.950 6.909.679 2.025.635 1.916.830http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794846BIST