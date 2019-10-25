***ADY*** ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor
25.10.2019 17:49
***ADY*** ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
15 25.000.000 -229.060 548.712 3.614.632 5.728.651 34.662.935 0 34.662.935
Transferler
286.432 5.442.219 -5.728.651 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
108.108 6.801.571 6.909.679 0 6.909.679
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 -120.952 835.144 9.056.851 6.801.571 41.572.614 0 41.572.614
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
15 25.000.000 -167.428 835.144 9.056.851 8.021.120 42.745.687 0 42.745.687
Transferler
401.056 7.620.064 -8.021.120 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-27.330 6.881.280 6.853.950 0 6.853.950
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 -194.758 1.236.200 16.676.915 6.881.280 49.599.637 0 49.599.637
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
12.783.825 18.164.232
Dönem Karı (Zararı)
6.881.280 6.801.571
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-3.134.854 -5.178.169
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 -178.895 -135.827
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
266.735 421.224
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 170.370 136.895
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
12 96.365 284.329
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-5.212.030 -7.859.934
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-5.212.030 -7.859.934
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 1.989.336 2.396.368
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
5.731.687 11.262.972
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
194.806 10.695.103
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-162.162 -3.542.897
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.745.700 -3.192.579
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-46.657 7.303.345
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
9.478.113 12.886.374
Alınan Faiz
5.212.030 7.809.327
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13 -140.104 -344.588
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
21 -1.766.214 -2.186.881
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
16.203 -2.520.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 16.203 -2.520.000
Kredilerden Nakit Girişleri
8 16.203 -2.520.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
12.800.028 15.644.232
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
12.800.028 15.644.232
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 10.715.256 2.811.245
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 23.515.284 18.455.477
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3-4 23.550.672 10.723.637
Finansal Yatırımlar
5 8 8
Ticari Alacaklar
9 68.813.830 69.008.636
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 68.813.830 69.008.636
Peşin Ödenmiş Giderler
11 204.997 45.712
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 204.997 45.712
Diğer Dönen Varlıklar
14 2.970.735 2.560.805
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
14 2.970.735 2.560.805
ARA TOPLAM
95.540.242 82.338.798
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
95.540.242 82.338.798
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
5 159.711 159.711
Maddi Duran Varlıklar
6 137.742 170.268
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
7 308.245 454.614
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 270.528 222.799
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
876.226 1.007.392
TOPLAM VARLIKLAR
96.416.468 83.346.190
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 111.849 95.646
Ticari Borçlar
9 44.575.814 38.830.114
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 44.575.814 38.830.114
Diğer Borçlar
10 296.981 267.368
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 296.981 267.368
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
21 487.450 223.432
Kısa Vadeli Karşılıklar
848.964 744.696
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 346.450 338.547
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 502.514 406.149
ARA TOPLAM
46.321.058 40.161.256
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
46.321.058 40.161.256
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
Uzun Vadeli Karşılıklar
495.773 439.247
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 495.773 439.247
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
495.773 439.247
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
46.816.831 40.600.503
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
49.599.637 42.745.687
Ödenmiş Sermaye
15 25.000.000 25.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-194.758 -167.428
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-194.758 -167.428
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-194.758 -167.428
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.236.200 835.144
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16.676.915 9.056.851
Net Dönem Karı veya Zararı
6.881.280 8.021.120
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
49.599.637 42.745.687
TOPLAM KAYNAKLAR
96.416.468 83.346.190
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
16 13.969.266 14.143.710 5.990.892 6.250.966
Satışların Maliyeti
16 -2.369.921 -1.260.217 -1.119.866 -859.329
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
11.599.345 12.883.493 4.871.026 5.391.637
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
11.599.345 12.883.493 4.871.026 5.391.637
Genel Yönetim Giderleri
17 -6.711.066 -8.310.764 -2.130.542 -3.894.081
Pazarlama Giderleri
17 -1.241.839 -1.462.686 -466.107 -501.221
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 16.026.586 6.570.410 1.964.725 5.530.668
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -15.594.989 -8.234.576 -2.455.706 -6.766.571
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.078.037 1.445.877 1.783.396 -239.568
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
4.078.037 1.445.877 1.783.396 -239.568
Finansman Gelirleri
20 5.247.417 7.859.934 1.192.480 3.194.176
Finansman Giderleri
20 -454.838 -58.979 -373.670 -21.295
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
8.870.616 9.246.832 2.602.206 2.933.313
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
21 -1.989.336 -2.445.261 -587.911 -1.043.977
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 -2.030.232 -2.423.395 -571.730 -1.024.333
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 40.896 -21.866 -16.181 -19.644
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
6.881.280 6.801.571 2.014.295 1.889.336
DÖNEM KARI (ZARARI)
6.881.280 6.801.571 2.014.295 1.889.336
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
6.881.280 6.801.571 2.014.295 1.889.336
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-27.330 108.108 11.340 27.494
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -34.163 135.135 14.175 34.367
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
6.833 -27.027 -2.835 -6.873
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-27.330 108.108 11.340 27.494
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.853.950 6.909.679 2.025.635 1.916.830
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
6.853.950 6.909.679 2.025.635 1.916.830
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794846
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