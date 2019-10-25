***ADY*** ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
25.10.2019 17:46
***ADY*** ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05/08/2019
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
25/10/2019
Karar Sayısı
2019 / 12
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN
YÖNETİM KURULU KARAR TARİHİ : 25.10.2019
KARAR SAYISI : 2019 / 12
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN II-14.1 "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ ‘NİN 9.MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI.
a) Şirketimizin 01 Ocak - 30 Eylül 2019 hesap dönemine ait finansal tabloların tarafımızca incelendiğini,
b) Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'de ki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, söz konusu finansal tablolar önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
c) Şirketteki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tablolar Şirketin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını beyan ederiz.
Saygılarımızla,
ANADOLU YATIRIM
MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Yusuf GEZGÖR Şafak ŞİMŞEK
Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794845
BIST