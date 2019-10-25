***ADY*** ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)









***ADY*** ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05/08/2019Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi25/10/2019Karar Sayısı2019 / 12Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk BeyanıFİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİNYÖNETİM KURULU KARAR TARİHİ : 25.10.2019KARAR SAYISI : 2019 / 12SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN II-14.1 "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ ‘NİN 9.MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI.a) Şirketimizin 01 Ocak - 30 Eylül 2019 hesap dönemine ait finansal tabloların tarafımızca incelendiğini,b) Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'de ki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, söz konusu finansal tablolar önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,c) Şirketteki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tablolar Şirketin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını beyan ederiz.Saygılarımızla,ANADOLU YATIRIMMENKUL KIYMETLER A.Ş.Yusuf GEZGÖR Şafak ŞİMŞEKYönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794845BIST