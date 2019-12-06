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***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi

06.12.2019 00:13
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***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )

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Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
02/12/2019
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
AEP Anadolu Etap Penkon Gıda ve Tarım Ürünleri Sanayi ve Tic. A.Ş.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Meyve suyu konsantresi ile püresi üretimi, satışı ve taze meyve satışı
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
550,157,500 TL
Edinim Yöntemi
Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
06.12.2019
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
143.794.960,66 TL
Beher Payın Alış Fiyatı
0,0013
Toplam Tutar
USD 32.920
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
%26,10
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
%65,84
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
%65,84
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%0,32
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%0,001
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Yoktur
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Burlingtown LLP
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
İlişkili taraf değildir
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
04/12/2019
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazarlık usülü
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Taraflar pazarlık usulü anlaşmışlardır.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

       Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. (Anadolu Efes), Özgörkey Holding A.Ş. (Özgörkey Holding) ve bir Cutrale şirketi olan Burlingtown LLP, Burlingtown LLP'nin  AEP Anadolu Etap Penkon Gıda ve Tarım Ürünleri San. ve Tic. A.Ş'de (Anadolu Etap, Şirket) sahip olduğu %39.7 oranındaki hissenin her bir ortağın kendi hissesi oranında satın alımı için 04.12.2019 tarihinde bir hisse alım sözleşmesi imzalamışlardır. Bugün gerçekleşen hisse devrini takiben Anadolu Efes ve Özgörkey Holding'in Anadolu Etap'ta sırasıyla %39.7 ve %20.6 olan mevcut hissedarlık oranları, sırasıyla %65.8 ve %34.2 seviyesine yükselmiştir.
Anadolu Etap, 2009 yılında Anadolu Efes, Özgörkey Holding ve Burlingtown LLP arasında şirketlerin eşit paya sahip olduğu bir ortak girişim şeklinde kurulmuştur. Cutrale'nin, küresel ticaretindeki önceliklendirme ve stratejik portföy optimizasyonu sonrasında  Anadolu Etap'taki hisselerini devretme kararı almış, ortak girişimin diğer iki ortağı olan Anadolu Efes ve Özgörkey Holding de mevcut hissedar sözleşmesinden doğan haklarını kullanarak Burlingtown LLP'nin hisselerini satın almaya karar vermişlerdir.
Anadolu Etap Türkiye'nin en büyük meyve yetiştiricisi ve meyve suyu üreticisi olmanın yanı sıra Avrupa'dan Ortadoğu ve Afrika'ya, BDT ülkelerinden Güney Doğu Asya'ya uzanan geniş bir coğrafyaya yaptığı satışlarla yıllık satış gelirlerinin %50'sinden fazlasını ihracattan elde etmektedir. Şirket Türkiye'deki faaliyetlerine yıllardır yaptığı yatırımlar ile bugün itibariyle beş farklı bölgede 30.000 dekar alanda kurulu sekiz çiftliğinde beş milyon dikili meyve ağacına ulaşmıştır. Şirket'in aynı zamanda üç meyve suyu fabrikası ve bir meyve paketleme tesisi bulunmaktadır. Anadolu Etap, sosyal, ekonomik ve çevresel sürdürülebilirliği en önemli değerleri olarak gören bir şirket olarak faaliyet gösterdiği bölgelerin kalkınmasına destek olmaktadır. Bu kapsamda, 2014 yılında Sürdürülebilir Tarım İlkeleri'ni yayınlayan ve operasyonlarını bu ilkeler çerçevesinde yürüteceğini taahhüt eden ilk tarım şirketi olmuştur.
Mevcut durumda Anadolu Efes'in finansallarına Özkaynak Yöntemi ile konsolide edilen Anadolu Etap, hisse devrinin tamamlanmasından sonra da yönetim yapısının ve hissedarlar arasındaki anlaşmaların herhangi bir hissedarın Şirket'i tek başına kontrol etmesine imkan vermemesinden dolayı aynı şekilde raporlanmaya devam edecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802142


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KFEIN 13,68 245.828.380 % 20,00  
MAALT 47,22 20.403.739 % 19,97  
SMART 11,96 117.862.226 % 19,96  
FONET 8,00 86.586.863 % 19,94  
DERAS 4,77 40.570.357 % 19,85  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,5435 7,5813 % 0,41  
Frank 5,8002 5,8352 % 0,15  
Riyal 1,5289 1,5366 % 0,01  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.476 1.476 0,12  
Altın Gr. 273 273 0,25  
Cumhuriyet 1.806 1.833 -1,00  
Tam 1.798 1.843 -3,40  
Yarım 869 891 -1,64  
Çeyrek 436 446 -0,83  
Gümüş.Ons 16,95 16,98 -0,01  
Gümüş Gr. 3,13 3,14 -0,00  
B. Petrol 63,27 63,27 -0,02  
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