***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi02/12/2019Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıAEP Anadolu Etap Penkon Gıda ve Tarım Ürünleri Sanayi ve Tic. A.Ş.Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuMeyve suyu konsantresi ile püresi üretimi, satışı ve taze meyve satışıEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi550,157,500 TLEdinim YöntemiSatın Alma (Purchase)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih06.12.2019Edinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal Tutarı143.794.960,66 TLBeher Payın Alış Fiyatı0,0013Toplam TutarUSD 32.920Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)%26,10Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)%65,84Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)%65,84Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%0,32İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)%0,001Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiYokturPay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıBurlingtown LLPKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliğiİlişkili taraf değildirVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi04/12/2019Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiPazarlık usülüDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniTaraflar pazarlık usulü anlaşmışlardır.Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarAnadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. (Anadolu Efes), Özgörkey Holding A.Ş. (Özgörkey Holding) ve bir Cutrale şirketi olan Burlingtown LLP, Burlingtown LLP'nin AEP Anadolu Etap Penkon Gıda ve Tarım Ürünleri San. ve Tic. A.Ş'de (Anadolu Etap, Şirket) sahip olduğu %39.7 oranındaki hissenin her bir ortağın kendi hissesi oranında satın alımı için 04.12.2019 tarihinde bir hisse alım sözleşmesi imzalamışlardır. Bugün gerçekleşen hisse devrini takiben Anadolu Efes ve Özgörkey Holding'in Anadolu Etap'ta sırasıyla %39.7 ve %20.6 olan mevcut hissedarlık oranları, sırasıyla %65.8 ve %34.2 seviyesine yükselmiştir.Anadolu Etap, 2009 yılında Anadolu Efes, Özgörkey Holding ve Burlingtown LLP arasında şirketlerin eşit paya sahip olduğu bir ortak girişim şeklinde kurulmuştur. Cutrale'nin, küresel ticaretindeki önceliklendirme ve stratejik portföy optimizasyonu sonrasında Anadolu Etap'taki hisselerini devretme kararı almış, ortak girişimin diğer iki ortağı olan Anadolu Efes ve Özgörkey Holding de mevcut hissedar sözleşmesinden doğan haklarını kullanarak Burlingtown LLP'nin hisselerini satın almaya karar vermişlerdir.Anadolu Etap Türkiye'nin en büyük meyve yetiştiricisi ve meyve suyu üreticisi olmanın yanı sıra Avrupa'dan Ortadoğu ve Afrika'ya, BDT ülkelerinden Güney Doğu Asya'ya uzanan geniş bir coğrafyaya yaptığı satışlarla yıllık satış gelirlerinin %50'sinden fazlasını ihracattan elde etmektedir. Şirket Türkiye'deki faaliyetlerine yıllardır yaptığı yatırımlar ile bugün itibariyle beş farklı bölgede 30.000 dekar alanda kurulu sekiz çiftliğinde beş milyon dikili meyve ağacına ulaşmıştır. Şirket'in aynı zamanda üç meyve suyu fabrikası ve bir meyve paketleme tesisi bulunmaktadır. Anadolu Etap, sosyal, ekonomik ve çevresel sürdürülebilirliği en önemli değerleri olarak gören bir şirket olarak faaliyet gösterdiği bölgelerin kalkınmasına destek olmaktadır. Bu kapsamda, 2014 yılında Sürdürülebilir Tarım İlkeleri'ni yayınlayan ve operasyonlarını bu ilkeler çerçevesinde yürüteceğini taahhüt eden ilk tarım şirketi olmuştur.Mevcut durumda Anadolu Efes'in finansallarına Özkaynak Yöntemi ile konsolide edilen Anadolu Etap, hisse devrinin tamamlanmasından sonra da yönetim yapısının ve hissedarlar arasındaki anlaşmaların herhangi bir hissedarın Şirket'i tek başına kontrol etmesine imkan vermemesinden dolayı aynı şekilde raporlanmaya devam edecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802142BIST