***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor









***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat4 18.231.396 14.364.132 7.098.029 6.321.189Satışların Maliyeti-11.445.863 -9.101.237 -4.317.498 -3.975.297TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)6.785.533 5.262.895 2.780.531 2.345.892BRÜT KAR (ZARAR)6.785.533 5.262.895 2.780.531 2.345.892Genel Yönetim Giderleri-1.286.779 -1.140.904 -482.111 -448.929Pazarlama Giderleri-3.578.471 -2.851.319 -1.316.385 -1.166.715Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 385.791 309.389 152.472 142.282Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -479.683 -330.525 -144.568 -192.085ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.826.391 1.249.536 989.939 680.445Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler20 577.005 24.643 283.571 10.651Yatırım Faaliyetlerinden Giderler20 -97.664 -33.930 -12.523 -6.828Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar10 -62.044 -70.544 -22.969 -42.918FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)2.243.688 1.169.705 1.238.018 641.350Finansman Gelirleri21 931.462 2.266.261 410.167 1.307.459Finansman Giderleri21 -1.526.418 -3.295.327 -566.038 -1.844.040SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.648.732 140.639 1.082.147 104.769Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri4 -478.850 -204.155 -192.903 -159.144Dönem Vergi (Gideri) Geliri-382.375 -276.746 -151.071 -127.693Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-96.475 72.591 -41.832 -31.451SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.169.882 -63.516 889.244 -54.375DÖNEM KARI (ZARARI)4 1.169.882 -63.516 889.244 -54.375Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar331.622 65.624 303.894 11.742Ana Ortaklık Payları838.260 -129.140 585.350 -66.117Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç (Kayıp) (Tam TL) 23 1,41570000 -0,21810000 0,98860000 -0,11170000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI3.048.060 2.580.776Dönem Karı (Zararı)1.169.882 -63.516Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler2.000.423 2.465.575Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler4 1.289.554 1.059.036Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler28 115.440 34.595Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler28 72.794 52.220Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler28 254.006 222.386Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler127.699 820.893Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler119.305 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler10 62.044 70.544Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler478.850 204.155Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler105 0Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler20 -5.613 -7.501Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-513.761 9.247İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler218.754 276.726Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.352.301 -1.240.059Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-239.189 -267.729Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-445.740 -673.666Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.023.892 1.845.026Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler232.092 613.154Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları3.389.059 2.678.785Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-35.770 -28.978Vergi İadeleri (Ödemeleri)-305.229 -69.031YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.277.405 -830.878İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları10 0 -33.606Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri83.894 38.950Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12,13 -1.361.299 -1.072.727Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)28 0 236.505FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.271.035 -525.827Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri7 1.754.440 1.817.429Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları7 -2.022.207 -1.789.205Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları7 -99.917 0Ödenen Temettüler24 -450.144 -378.659Ödenen Faiz7 -420.700 -341.206Alınan Faiz185.193 201.547Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)28 -217.700 -35.733YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)499.620 1.224.071Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi104.882 2.283.158NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)604.502 3.507.229DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 4.756.359 5.399.185DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 5.360.861 8.906.414Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 5.371.758 4.770.052Finansal Yatırımlar6 465 21.163Ticari Alacaklar3.738.232 2.413.804İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar25 356.894 230.018İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar3.381.338 2.183.786Diğer Alacaklar9 184.065 102.028İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar25 93.674 28.377İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar90.391 73.651Türev Araçlar8 17.540 0Stoklar2.309.558 1.943.100Peşin Ödenmiş Giderler17 667.742 496.865Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar160.529 168.428Diğer Dönen Varlıklar18 351.945 374.161İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar32.500 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar319.445 374.161ARA TOPLAM12.801.834 10.289.601TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR12.801.834 10.289.601DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar792 792Ticari Alacaklar1.407 1.437İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar1.407 1.437Diğer Alacaklar9 83.734 52.866İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar25 31.944 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar51.790 52.866Türev Araçlar8 0 47.010Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar10 9.415 71.195Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller127.793 113.362Maddi Duran Varlıklar12 11.464.890 10.753.432Kullanım Hakkı Varlıkları11 385.265 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar18.444.696 16.970.220Şerefiye14 2.910.516 2.558.279Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 15.534.180 14.411.941Peşin Ödenmiş Giderler17 399.154 407.495Ertelenmiş Vergi Varlığı22 709.905 675.431Diğer Duran Varlıklar18 114.997 66.091TOPLAM DURAN VARLIKLAR31.742.048 29.159.331TOPLAM VARLIKLAR44.543.882 39.448.932KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7 632.698 830.699İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar25 0 328.327Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar7a 0 328.327İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar632.698 502.372Banka Kredileri7a 632.698 502.372Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 2.058.019 1.524.416İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları25 5.869 196.784Kiralama İşlemlerinden Borçlar7b 5.869 0Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7a 0 196.784İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları2.052.150 1.327.632Banka Kredileri7a 1.447.385 1.294.738Kiralama İşlemlerinden Borçlar7b 105.980 0İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları7a 498.785 32.894Ticari Borçlar5.802.602 3.600.610İlişkili Taraflara Ticari Borçlar25 548.144 282.578İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5.254.458 3.318.032Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar92.925 77.035Diğer Borçlar9 1.493.861 1.472.436İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar1.493.861 1.472.436Türev Araçlar8 23.186 29.832Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)17 29.396 58.592Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü98.798 17.051Kısa Vadeli Karşılıklar208.485 194.742Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar170.545 113.218Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar37.940 81.524Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler18 60.718 36.525ARA TOPLAM10.500.688 7.841.938TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER10.500.688 7.841.938UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar7 7.280.995 6.873.565İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar25 342 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar7b 342 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar7.280.653 6.873.565Banka Kredileri7a 916.775 797.835Kiralama İşlemlerinden Borçlar7b 321.358 0İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları7a 6.042.520 6.075.730Ticari Borçlar12.142 44.207İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar12.142 44.207Diğer Borçlar9 477.810 391.376İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar477.810 391.376Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)17 6.834 975Uzun Vadeli Karşılıklar172.794 143.175Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar172.794 143.175Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü22 2.945.555 2.755.299Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler18 325.165 270.308TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER11.221.295 10.478.905TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER21.721.983 18.320.843ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar12.031.245 11.175.137Ödenmiş Sermaye15 592.105 592.105Sermaye Düzeltme Farkları15 63.583 63.583Paylara İlişkin Primler (İskontolar)2.434.374 2.765.214Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu7.185 6.773Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-23.464 -23.464Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-23.464 -23.464Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)3.761.615 3.443.347Yabancı Para Çevrim Farkları4.748.877 4.118.213Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-987.262 -674.866Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler15 372.939 342.931Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları3.984.648 3.996.332Net Dönem Karı veya Zararı838.260 -11.684Kontrol Gücü Olmayan Paylar10.790.654 9.952.952TOPLAM ÖZKAYNAKLAR22.821.899 21.128.089TOPLAM KAYNAKLAR44.543.882 39.448.932Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler592.105 63.583 3.042.134 20.275 -24.467 2.523.057 28.769 317.921 3.260.176 149.420 9.972.973 5.853.895 15.826.868Diğer Düzeltmeler2 111.271 111.271 0 111.271Düzeltmelerden Sonraki Tutar592.105 63.583 3.042.134 20.275 -24.467 2.634.328 28.769 317.921 3.260.176 149.420 10.084.244 5.853.895 15.938.139Transferler-25.010 25.010 149.420 -149.420 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-2.255 3.885.924 -975.049 -129.140 2.779.480 2.609.138 5.388.618Dönem Karı (Zararı)-129.140 -129.140 65.624 -63.516Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-2.255 3.885.924 -975.049 2.908.620 2.543.514 5.452.134Sermaye Arttırımı0 42.890 42.890Kar Payları24 -251.910 -251.910 -126.749 -378.659Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması3 0 4.143.067 4.143.067Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış3 586.736 586.736 -824.763 -238.027Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)4.355 4.355 -4.355 0Dönem Sonu Bakiyeler592.105 63.583 2.765.214 24.630 -26.722 6.520.252 -946.280 342.931 3.996.332 -129.140 13.202.905 11.693.123 24.896.028Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler592.105 63.583 2.765.214 6.773 -23.464 4.118.213 -674.866 342.931 3.996.332 -11.684 11.175.137 9.952.952 21.128.089Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-30.008 30.008 -11.684 11.684 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)630.664 -312.396 838.260 1.156.528 987.426 2.143.954Dönem Karı (Zararı)838.260 838.260 331.622 1.169.882Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)630.664 -312.396 318.268 655.804 974.072Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları24 -300.832 -300.832 -149.312 -450.144Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)412 412 -412 0Dönem Sonu Bakiyeler592.105 63.583 2.434.374 7.185 -23.464 4.748.877 -987.262 372.939 3.984.648 838.260 12.031.245 10.790.654 22.821.899Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)1.169.882 -63.516 889.244 -54.375DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 -2.255 0 -2.255Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 -2.892 0 -2.892Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 637 0 637Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri0 637 0 637Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar974.072 5.454.389 -771.030 3.072.301Yabancı Para Çevrim Farkları1.383.733 6.460.002 -774.030 3.814.678Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-199.806 602.400 -107.513 327.266Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)26 -326.665 -1.891.645 111.713 -1.280.969Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler116.810 283.632 -1.200 211.326Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri116.810 283.632 -1.200 211.326DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)974.072 5.452.134 -771.030 3.070.046TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.143.954 5.388.618 118.214 3.015.671Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar987.426 2.609.138 244.058 1.426.400Ana Ortaklık Payları1.156.528 2.779.480 -125.844 1.589.271http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797024BIST