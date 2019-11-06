***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği
06.11.2019 13:10
***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )
İlgili Şirketler []
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Türkçe
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.11.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
01.01.2019-30.09.2019
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
Yoktur
Değişikliğin Nedeni
İngilizce PDF raporda yer alan Gelir Tablosu, Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu ve ilgili dipnotların son çeyrek tablo başlıklarının düzeltilmesi
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
Yoktur
Açıklamalar
5 Kasım 2019 tarihinde yayınlanan İngilizce PDF dosyasında yer alan Gelir Tablosu, Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu ve Gelir Tablosuna ilişkin dipnotlardaki 1 Temmuz – 30 Eylül 2019 ve 2018 dönemlerine ait tablo başlıkları sehven 1 Nisan 2019 – 30 Eylül 2019 ve 2018 şeklinde yazılmıştır. Tablo başlıkları düzeltilerek İngilizce rapor akşam seans sonrası tekrar yayınlanacaktır. Türkçe raporda bir düzeltme bulunmamaktadır. Açıklanan finansal tablolarda ve dipnotlarda herhangi bir hata veya değişiklik bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796867
BIST
15:06101.332
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 806,39
|Açılış
|: 100.672
|
|Önceki Kapanış
|: 100.525
|
101.386
En Düşük
100.368
15:065,7585
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0065
|Açılış
|: 5,7540
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7440
|
5,7667
En Düşük
5,7458
15:066,3831
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0129
|Açılış
|: 6,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3650
|
6,3903
En Düşük
6,3667
15:06274,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,40
|Açılış
|: 274,89
|
|Önceki Kapanış
|: 274,49
|
275,76
En Düşük
274,28
BIST En Aktif Hisseler
|TMPOL
|4,23
|11.015.950
|% 14,95
|
|NUHCM
|12,22
|47.761.633
|% 13,99
|
|BERA
|4,15
|164.370.043
|% 9,21
|
|DOBUR
|3,90
|6.172.612
|% 7,73
|
|AVGYO
|1,26
|58.333.176
|% 7,69
|
|KSTUR
|18,90
|24.695
|% -10,00
|
|TKURU
|9,11
|43.057
|% -7,70
|
|SEKFK
|3,94
|143.950
|% -6,19
|
|DENIZ
|21,18
|2.529.586
|% -5,87
|
|COSMO
|1,17
|775
|% -5,65
|
|THYAO
|12,01
|700.755.939
|% 1,26
|
|BJKAS
|2,23
|349.484.600
|% 4,21
|
|ASELS
|18,57
|311.755.606
|% -1,69
|
|GARAN
|9,56
|230.871.882
|% 1,06
|
|GSRAY
|1,72
|217.882.939
|% 0,00
|
|BJKAS
|2,23
|349.484.600
|% 4,21
|
|GSRAY
|1,72
|217.882.939
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,29
|138.491.835
|% 1,78
|
|THYAO
|12,01
|700.755.939
|% 1,26
|
|AVGYO
|1,26
|58.333.176
|% 7,69
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3918
|7,4288
|% 0,05
|
|Frank
|5,7679
|5,8027
|% -0,04
|
|Riyal
|1,5297
|1,5374
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.483
|1.484
|-1,20
|
|Altın Gr.
|275
|275
|0,30
|
|Cumhuriyet
|1.823
|1.850
|-8,00
|
|Tam
|1.815
|1.860
|-4,50
|
|Yarım
|877
|900
|-2,17
|
|Çeyrek
|440
|450
|-1,09
|
|Gümüş.Ons
|17,42
|17,46
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|3,24
|3,25
|-0,01
|
|B. Petrol
|62,70
|62,70
|-0,26
|
Seans Raporu
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