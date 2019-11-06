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***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği

06.11.2019 13:10
GÜNCEL HABERLER

***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )

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Türkçe
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.11.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
01.01.2019-30.09.2019
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
Yoktur
Değişikliğin Nedeni
İngilizce PDF raporda yer alan Gelir Tablosu, Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu ve ilgili dipnotların son çeyrek tablo başlıklarının düzeltilmesi
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
Yoktur
Açıklamalar

5 Kasım 2019 tarihinde yayınlanan İngilizce PDF dosyasında yer alan Gelir Tablosu, Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu ve Gelir Tablosuna ilişkin dipnotlardaki 1 Temmuz – 30 Eylül 2019 ve 2018 dönemlerine ait tablo başlıkları sehven 1 Nisan 2019 – 30 Eylül 2019 ve 2018 şeklinde yazılmıştır. Tablo başlıkları düzeltilerek İngilizce rapor akşam seans sonrası tekrar yayınlanacaktır. Türkçe raporda bir düzeltme bulunmamaktadır. Açıklanan finansal tablolarda ve dipnotlarda herhangi bir hata veya değişiklik bulunmamaktadır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796867


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Altın Gr. 275 275 0,30  
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