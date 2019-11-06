***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği









***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Tablo ve/veya Dipnot DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05.11.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDeğişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi01.01.2019-30.09.2019Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya DipnotlarYokturDeğişikliğin Nedeniİngilizce PDF raporda yer alan Gelir Tablosu, Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu ve ilgili dipnotların son çeyrek tablo başlıklarının düzeltilmesiDeğişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına EtkisiYokturAçıklamalar5 Kasım 2019 tarihinde yayınlanan İngilizce PDF dosyasında yer alan Gelir Tablosu, Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu ve Gelir Tablosuna ilişkin dipnotlardaki 1 Temmuz – 30 Eylül 2019 ve 2018 dönemlerine ait tablo başlıkları sehven 1 Nisan 2019 – 30 Eylül 2019 ve 2018 şeklinde yazılmıştır. Tablo başlıkları düzeltilerek İngilizce rapor akşam seans sonrası tekrar yayınlanacaktır. Türkçe raporda bir düzeltme bulunmamaktadır. Açıklanan finansal tablolarda ve dipnotlarda herhangi bir hata veya değişiklik bulunmamaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796867BIST