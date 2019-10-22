***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Finansal Takvim
22.10.2019 16:11
***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Finansal Takvim )
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Türkçe
Finansal Takvim
Bildirim İçeriği
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Hayır (No)
Açıklama
Şirketimizin 01.01.2019-30.09.2019 dönemine ait finansal raporlarının 5 Kasım 2019 Salı günü kamuya duyurulması planlanmaktadır.
Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler
1. Çeyrek
2. Çeyrek
3. Çeyrek
01/01/2019 30/09/2019 05/11/2019
Yıllık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794237
BIST
18:0597.886
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 562,36
|Açılış
|: 97.531
|
|Önceki Kapanış
|: 97.324
|
98.367
En Düşük
97.268
18:055,8062
En Yüksek
|Değişim
|: -0,89%
|| -0,0521
|Açılış
|: 5,8320
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8270
|
5,8647
En Düşük
5,7961
18:056,4692
En Yüksek
|Değişim
|: -0,98%
|| -0,0643
|Açılış
|: 6,4850
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4950
|
6,5489
En Düşük
6,4610
18:05276,98
En Yüksek
|Değişim
|: -0,94%
|| -2,63
|Açılış
|: 276,98
|
|Önceki Kapanış
|: 279,61
|
279,98
En Düşük
276,64