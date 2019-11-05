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***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler

05.11.2019 19:01
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***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )

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07.08.2019
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Açıklamalar

     2019 yılına ait beklentilerimiz, SPK raporunda açıklanan rakamlar baz alınarak hazırlanmış olup 2018 yılı için 9-aylık ABI-EFES etkisi ve 2019 yılı için 12-aylık ABI-EFES etkisi içermektedir. "Proforma" ifadesi ile 2018 yılı için 12-aylık ABI-EFES etkisi kastedilmektedir.
Yılın ilk dokuz ayında gösterilen performans ışığında, Konsolide ve Bira Grubu bazında beklentilerimizi korurken Türkiye Bira, Uluslararası Meşrubat ve Konsolide Meşrubat Grubu hacimlerinde revizyona gidilmektedir. Türkiye Bira için daha önce düşük-tek haneli daralma olarak paylaşılan hacim beklentisi şimdi orta-tek haneli daralmaya revize edilirken, net satış gelirleri de yüksek yirmili yüzdelerde büyümeden düşük yirmili yüzdelerde büyümeye revize edilmiştir. Böylelikle, Türkiye bira operasyonları için FAVÖK marjı daralmasına yönelik beklentilerimizde değişiklik yapmamakla birlikte önceki beklentimizden daha fazla bir daralma öngörüyoruz. Benzer şekilde, meşrubat operasyonlarında da, uluslararası meşrubat satış hacimleri



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ISKUR 169.000,00 169.000 % 12,67  
HATEK 5,57 44.429.172 % 10,52  
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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,3806 7,4176 % 0,15  
Frank 5,7699 5,8046 % -0,26  
Riyal 1,5295 1,5372 % 0,25  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.483 1.483 -25,67  
Altın Gr. 274 274 -4,05  
Cumhuriyet 1.847 1.858 -5,00  
Tam 1.819 1.865 -9,05  
Yarım 879 902 -4,38  
Çeyrek 441 451 -2,19  
Gümüş.Ons 17,56 17,61 -0,45  
Gümüş Gr. 3,25 3,25 -0,08  
B. Petrol 62,77 62,77 0,63  
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