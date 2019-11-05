***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler
05.11.2019 19:01
***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )
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Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.08.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
2019 yılına ait beklentilerimiz, SPK raporunda açıklanan rakamlar baz alınarak hazırlanmış olup 2018 yılı için 9-aylık ABI-EFES etkisi ve 2019 yılı için 12-aylık ABI-EFES etkisi içermektedir. "Proforma" ifadesi ile 2018 yılı için 12-aylık ABI-EFES etkisi kastedilmektedir.
Yılın ilk dokuz ayında gösterilen performans ışığında, Konsolide ve Bira Grubu bazında beklentilerimizi korurken Türkiye Bira, Uluslararası Meşrubat ve Konsolide Meşrubat Grubu hacimlerinde revizyona gidilmektedir. Türkiye Bira için daha önce düşük-tek haneli daralma olarak paylaşılan hacim beklentisi şimdi orta-tek haneli daralmaya revize edilirken, net satış gelirleri de yüksek yirmili yüzdelerde büyümeden düşük yirmili yüzdelerde büyümeye revize edilmiştir. Böylelikle, Türkiye bira operasyonları için FAVÖK marjı daralmasına yönelik beklentilerimizde değişiklik yapmamakla birlikte önceki beklentimizden daha fazla bir daralma öngörüyoruz. Benzer şekilde, meşrubat operasyonlarında da, uluslararası meşrubat satış hacimleri
18:05100.525
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 437,53
|Açılış
|: 100.147
|
|Önceki Kapanış
|: 100.088
|
100.694
En Düşük
99.848
18:055,7566
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0175
|Açılış
|: 5,7440
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7050
|
5,7634
En Düşük
5,7179
18:056,3750
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0135
|Açılış
|: 6,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3550
|
6,4008
En Düşük
6,3647
18:05274,34
En Yüksek
|Değişim
|: -1,44%
|| -4,01
|Açılış
|: 274,34
|
|Önceki Kapanış
|: 278,35
|
278,82
En Düşük
274,02
BIST En Aktif Hisseler
|BERA
|3,80
|141.230.557
|% 19,87
|
|BJKAS
|2,14
|232.778.496
|% 19,55
|
|QNBFL
|36,14
|6.736.902
|% 14,95
|
|ISKUR
|169.000,00
|169.000
|% 12,67
|
|HATEK
|5,57
|44.429.172
|% 10,52
|
|DOKTA
|30,00
|313.128
|% -17,81
|
|BMELK
|1,57
|363.992
|% -7,65
|
|IDEAS
|3,49
|796.259
|% -7,43
|
|VAKFN
|1,38
|26.835.807
|% -7,38
|
|EGCYO
|0,13
|8.680
|% -7,14
|
|THYAO
|11,86
|832.178.075
|% 0,25
|
|KRDMD
|2,25
|359.800.937
|% 0,00
|
|EREGL
|6,89
|309.218.854
|% 2,99
|
|GSRAY
|1,72
|304.370.850
|% 8,18
|
|FENER
|16,75
|261.204.499
|% -1,47
|
|GSRAY
|1,72
|304.370.850
|% 8,18
|
|KRDMD
|2,25
|359.800.937
|% 0,00
|
|BJKAS
|2,14
|232.778.496
|% 19,55
|
|TSPOR
|1,40
|130.034.938
|% 3,70
|
|THYAO
|11,86
|832.178.075
|% 0,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3806
|7,4176
|% 0,15
|
|Frank
|5,7699
|5,8046
|% -0,26
|
|Riyal
|1,5295
|1,5372
|% 0,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.483
|1.483
|-25,67
|
|Altın Gr.
|274
|274
|-4,05
|
|Cumhuriyet
|1.847
|1.858
|-5,00
|
|Tam
|1.819
|1.865
|-9,05
|
|Yarım
|879
|902
|-4,38
|
|Çeyrek
|441
|451
|-2,19
|
|Gümüş.Ons
|17,56
|17,61
|-0,45
|
|Gümüş Gr.
|3,25
|3,25
|-0,08
|
|B. Petrol
|62,77
|62,77
|0,63
|
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