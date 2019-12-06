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***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi

06.12.2019 15:42
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***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )

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Açıklamalar

         Kredi derecelendirme şirketi Fitch Ratings ("Fitch") Anadolu Efes'in yabancı ve yerel para cinsinden uzun vadeli kredi notunu  "BBB-", görünümünü ise "Durağan" olarak tayin etmiştir.
Kredi notu, Anadolu Efes'in güçlü marka portföyü ve ihtiyatlı sermaye yapısıyla ana pazarlarında  sahip olduğu lider konumunu yansıtırken, aynı zamanda Anadolu Efes'in Rusya ve Ukrayna'da gerçekleştirdiği ortaklıktaki karlılığı güçlendirmeye devam etme kabiliyetine ve Türkiye'de pazar payını ve karını stabilize etme potansiyeline yönelik olarak Fitch'in beklentilerini göstermektedir.
Rusya ve Ukrayna'daki ortaklığın kuruluşundan bu yana göstermiş olduğu sağlam performans ile birlikte hedeflenen sinerjilerin gerçekleştirilmesinde kaydedilen güçlü ilerleme kredi notuna etki eden esas faktörlerden biri olarak belirtilmiştir.
Güçlü nakit yaratımı, ihtiyatlı mali yapısı ve yeterli likiditesi derecelendirmeyi etkileyen diğer faktörler olmuştur.
Fitch tarafından verilen "BBB-" kredi notu sonucunda, Anadolu Efes sahip olduğu iki adet yatırım yapılabilir kredi notu ile birlikte resmi olarak "Yatırım Yapılabilir İhraççı" haline gelmiştir (Kredi Derecelendirme notlarımız hakkında daha fazla bilgiyi web sitemizde bulabilirsiniz).





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802299


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